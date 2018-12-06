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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.12.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

Altın Küre adayları açıklandı

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Altın Küre adayları açıklandı

Sinemada ödül sezonu resmen açıldı 2019 yılında başlayacak olan ödül maratonunun ilki olan Altın Küre (Golden Globe) adayları da açıklandı.

Bu yıl 76'uncu kez düzenlenecek olan ve Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre adaylıklarında büyük bir sürpriz yok.

A Star is Born adlı filmle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren Lady Gaga, en iyi kadın oyuncu dalında yılların oyuncularıyla mücadele ediyor. 

Altın Küre adayları açıklandı

ALTI DALDA ADAY

Altın Küre adaylıklarında öne çıkan film ise Vice oldu. Film, tam altı dalda Altın Küre adayı.

Bu yıl adaylıklarda öne çıkan bir başka isim de Christian Bale. Vice adlı filmde ABD siyaset tarihinin en unutulmaz kişiliklerinden biri olan başkan yardımcısı Dick Cheney'i canlandıran Bale, erkek oyuncu dalında adaylar arasında.  Beş yıl önce American Hustle'da birlikte kamera karşısına geçtiği Amy Adams, Vice filminde de rol arkadaşı ve yardımcı kadın oyuncu adaylarından. Görünüşe göre en iyi yönetmen dalında da Altın Küre adayı olan Vice, bu ödül sezonu boyunca sık sık gündeme gelecek.

Ödüller sahiplerine 6 Ocak'ta düzenlenen törenle verilecek.

İşte bu yılın Altın Küre adayları.

Drama dalında en iyi film

Altın Küre adayları açıklandı

If Beale Street Could Talk

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

A Star Is Born

Komedi ya da müzikal dalında en iyi film

Altın Küre adayları açıklandı

Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

 Drama TV dizisi en iyi kadın oyuncu

Altın Küre adayları açıklandı

Sandra Oh, “Killing Eve” (BBC America)

Julia Roberts, “Homecoming” (Amazon)

Keri Russell, “The Americans “(FX)

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

Caitriona Balfe, “Outlander” (Starz)

Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu

Altın Küre adayları açıklandı

Christian Bale, “Vice”

Lin-Manuel Miranda, “Mary Poppins Returns”

Viggo Mortensen, “Green Book”

Robert Redford, “The Old Man and the Gun”

John C. Reilly, “Stan and Ollie”

Sinema dalında en iyi yönetmen

Altın Küre adayları açıklandı

Bradley Cooper, “A Star Is Born”

Alfonso Cuarón, “Roma”

Peter Farrelly, “Green Book”

Spike Lee, “BlacKkKlansman”

Adam McKay, “Vice”

Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu

Altın Küre adayları açıklandı

Mahershala Ali, “Green Book”

Timothée Chalamet, “Beautiful Boy”

Adam Driver, “BlacKkKlansman”

Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell, “Vice”

Sinema dalında en iyi kadın oyuncu

Altın Küre adayları açıklandı

Glenn Close, “The Wife”

Lady Gaga, “A Star Is Born”

Nicole Kidman, “Destroyer”

Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”

Rosamund Pike, “A Private War”

 Komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu

Altın Küre adayları açıklandı

Emily Blunt, “Mary Poppins Returns”

Olivia Colman, “The Favourite”

Elsie Fisher, “Eighth Grade”

Charlize Theron, “Tully”

Constance Wu, “Crazy Rich Asians”

Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu

Altın Küre adayları açıklandı

Amy Adams, “Vice"

Claire Foy, “First Man”

Regina King, “If Beale Street Could Talk”

Emma Stone, “The Favourite”

Rachel Weisz, “The Favourite”

 Drama dalında en iyi TV dizisi

Killing Eve” (BBC America)

“The Handmaid’s Tale” (Hulu)

“Homecoming” (Amazon)

“The Americans” (FX)

“Pose” (FX)

“Bodyguard” (Netflix)

 

Müzikal ya da komedi dalında en iyi TV dizisi

“Barry” (HBO)

“The Good Place” (NBC)

“The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)

“The Kominsky Method” (Netflix)

“Kidding” (Showtime)

 

En iyi orijinal şarkı

“All the Stars,” “Black Panther”

“Girl in the Movies,” “Dumplin’”

“Revelation,” “Boy Erased”

“Shallow,” “A Star Is Born”

“Requiem for a Private War,” “A Private War”

 

Müzikal ya da komedi TV dizisi dalında en iyi kadın oyuncu

Altın Küre adayları açıklandı

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)

Alison Brie, “GLOW” (Netflix)

Kristen Bell, “The Good Place” (NBC)

Debra Messing, “Will & Grace” (NBC)

Candice Bergen, “Murphy Brown” (CBS)

Müzikal ya da komedi TV dizisi dalında en iyi erkek oyuncu

Altın Küre adayları açıklandı

Bill Hader, “Barry” (HBO)

Donald Glover, “Atlanta” (FX)

Jim Carrey, “Kidding” (Showtime)

Michael Douglas, “The Kominsky Method” (Netflix)

Sacha Baron Cohen, “Who Is America” (Showtime)

 Yabancı dilde en iyi film

Altın Küre adayları açıklandı

"Capernaum”

“Girl”

“Never Look Away”

“Roma”

“Shoplifters”

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