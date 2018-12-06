Altın Küre adayları açıklandı
Sinemada ödül sezonu resmen açıldı 2019 yılında başlayacak olan ödül maratonunun ilki olan Altın Küre (Golden Globe) adayları da açıklandı.
Bu yıl 76'uncu kez düzenlenecek olan ve Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre adaylıklarında büyük bir sürpriz yok.
A Star is Born adlı filmle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren Lady Gaga, en iyi kadın oyuncu dalında yılların oyuncularıyla mücadele ediyor.
ALTI DALDA ADAY
Altın Küre adaylıklarında öne çıkan film ise Vice oldu. Film, tam altı dalda Altın Küre adayı.
Bu yıl adaylıklarda öne çıkan bir başka isim de Christian Bale. Vice adlı filmde ABD siyaset tarihinin en unutulmaz kişiliklerinden biri olan başkan yardımcısı Dick Cheney'i canlandıran Bale, erkek oyuncu dalında adaylar arasında. Beş yıl önce American Hustle'da birlikte kamera karşısına geçtiği Amy Adams, Vice filminde de rol arkadaşı ve yardımcı kadın oyuncu adaylarından. Görünüşe göre en iyi yönetmen dalında da Altın Küre adayı olan Vice, bu ödül sezonu boyunca sık sık gündeme gelecek.
Ödüller sahiplerine 6 Ocak'ta düzenlenen törenle verilecek.
İşte bu yılın Altın Küre adayları.
Drama dalında en iyi film
If Beale Street Could Talk
BlacKkKlansman
Black Panther
Bohemian Rhapsody
A Star Is Born
Komedi ya da müzikal dalında en iyi film
Crazy Rich Asians
The Favourite
Green Book
Mary Poppins Returns
Vice
Drama TV dizisi en iyi kadın oyuncu
Sandra Oh, “Killing Eve” (BBC America)
Julia Roberts, “Homecoming” (Amazon)
Keri Russell, “The Americans “(FX)
Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)
Caitriona Balfe, “Outlander” (Starz)
Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu
Christian Bale, “Vice”
Lin-Manuel Miranda, “Mary Poppins Returns”
Viggo Mortensen, “Green Book”
Robert Redford, “The Old Man and the Gun”
John C. Reilly, “Stan and Ollie”
Sinema dalında en iyi yönetmen
Bradley Cooper, “A Star Is Born”
Alfonso Cuarón, “Roma”
Peter Farrelly, “Green Book”
Spike Lee, “BlacKkKlansman”
Adam McKay, “Vice”
Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu
Mahershala Ali, “Green Book”
Timothée Chalamet, “Beautiful Boy”
Adam Driver, “BlacKkKlansman”
Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”
Sam Rockwell, “Vice”
Sinema dalında en iyi kadın oyuncu
Glenn Close, “The Wife”
Lady Gaga, “A Star Is Born”
Nicole Kidman, “Destroyer”
Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”
Rosamund Pike, “A Private War”
Komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu
Emily Blunt, “Mary Poppins Returns”
Olivia Colman, “The Favourite”
Elsie Fisher, “Eighth Grade”
Charlize Theron, “Tully”
Constance Wu, “Crazy Rich Asians”
Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu
Amy Adams, “Vice"
Claire Foy, “First Man”
Regina King, “If Beale Street Could Talk”
Emma Stone, “The Favourite”
Rachel Weisz, “The Favourite”
Drama dalında en iyi TV dizisi
Killing Eve” (BBC America)
“The Handmaid’s Tale” (Hulu)
“Homecoming” (Amazon)
“The Americans” (FX)
“Pose” (FX)
“Bodyguard” (Netflix)
Müzikal ya da komedi dalında en iyi TV dizisi
“Barry” (HBO)
“The Good Place” (NBC)
“The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)
“The Kominsky Method” (Netflix)
“Kidding” (Showtime)
En iyi orijinal şarkı
“All the Stars,” “Black Panther”
“Girl in the Movies,” “Dumplin’”
“Revelation,” “Boy Erased”
“Shallow,” “A Star Is Born”
“Requiem for a Private War,” “A Private War”
Müzikal ya da komedi TV dizisi dalında en iyi kadın oyuncu
Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)
Alison Brie, “GLOW” (Netflix)
Kristen Bell, “The Good Place” (NBC)
Debra Messing, “Will & Grace” (NBC)
Candice Bergen, “Murphy Brown” (CBS)
Müzikal ya da komedi TV dizisi dalında en iyi erkek oyuncu
Bill Hader, “Barry” (HBO)
Donald Glover, “Atlanta” (FX)
Jim Carrey, “Kidding” (Showtime)
Michael Douglas, “The Kominsky Method” (Netflix)
Sacha Baron Cohen, “Who Is America” (Showtime)
Yabancı dilde en iyi film
"Capernaum”
“Girl”
“Never Look Away”
“Roma”
“Shoplifters”
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