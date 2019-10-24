Aldatılan kadının intikamı
Deniz Uğur, “Oyunda aldatılan, dolandırılan, terk edilen bir kadının intikamını anlatıyorum”
Ünlü oyuncu Deniz Uğur tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Melda Narin Güler’in yaptığı “Kader Apartmanı No;3” adlı oyun, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde 18 Kasım’da Sahne Çolpan İlhan, 19 Kasım’da Akasya Kültür Sanat’ta ve 22 Kasım’da Tiyatro Ak’la Kara’da seyircisiyle buluşacak…
Sahne Çolpan İlhan’da sahnelenecek oyunun başrollerinde; Deniz Uğur, Emre Koç, Gamze Uçar ve Yiğit Pakmen rol alıyor.
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