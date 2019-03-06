Aksiyonu ve sürprizi bol
8 Mart’ta vizyona girecek “Kapan” filminin özel gösterimi önceki akşam Taksim Soho House’da yapıldı.
Yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı, başrollerinde Erkan Petekkaya, Kemal Uçar, Öykü Çelik ve Ali Gürer’in olduğu “Kapan” filminin özel gösterimi önceki akşam yapıldı. Taksim Soho House’da yapılan gösterime filmin oyuncuları tam kadro katıldı. Eşi Didem Petekkaya ile gösterime gelen Erkan Petekkaya, “Çekimler Antalya ve İstanbul’da yapıldı. Güzel, akıcı ve bol sürprizli bir film oldu. Takdir sinema seyircisinin” dedi. Kemal Uçar ve Öykü Çelik, “Bol aksiyonlu ve sürükleyici bir film. Ayrıca filmde bol sürpriz var. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.
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