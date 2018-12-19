Aklında Enrique var
Gökçe Bahadır, önceki gün Mybestfriends markasının Raffles Hotel’deki yeni koleksiyon tanıtım davetindeydi.
Etkinlik sırasında habercilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, müzik tutkusu ve yeni albümüyle ilgili “Hiç aklımda yokken çok güzel bir teklifle gelindi. Beni buna ikna etmelerine de gerek kalmadı. Çünkü şarkı söylemeyi çok seviyorum” dedi. Bahadır’ın “Kimle düet yapmak istersiniz?” sorusuna yanıtı ise “Enrique Iglesias” oldu.
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