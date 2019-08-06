Akkaya’ya sürpriz parti
Hakan Akkaya, önceki akşam yeni yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı.
Kendisine sürpriz olarak organize edilen parti Ağaoğlu Maslak 1453’teki Balkabağa Restaurant’ta gerçekleşti. Ivana Sert, Nur Yerlitaş, Hande Doğandemir, Oylum Talu ve Duygu Çetinkaya gibi ünlü isimlerin katıldığı kutlamada modacı, “Herkese çok teşekkür ediyorum. Dost biriktirmişim” diye konuştu.
Meltem Karaata - Hakan Akkaya - Hande Doğandemir
Nur Yerlitaş - Hakan Akkaya - Ivana Sert
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