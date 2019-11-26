Ahmet Ümit ve Muazzez Ä°lmiye ÇÄ±ÄŸ Mersin'de okurlarÄ±yla buluÅŸtu
Yazar Ahmet Ãœmit ve SÃ¼merolog Muazzez Ä°lmiye Ã‡Ä±ÄŸ Mersin'de bu yÄ±l 5'incisi dÃ¼zenlenen "CNR Mersin Kitap FuarÄ±"nda okurlarÄ±yla bir araya geldi.
CNR Expo YeniÅŸehir Fuar Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen imza gÃ¼nÃ¼ne katÄ±lan Ãœmit, okuyucularÄ± iÃ§in yeni romanÄ± "AÅŸkÄ±mÄ±z Eski Bir Roman"Ä± imzaladÄ±.
YoÄŸun ilginin olduÄŸu etkinlikte Ãœmit, hayranlarÄ±yla sohbet etti.Â
Fuar kapsamÄ±nda aÄŸÄ±rlanan SÃ¼merolog Muazzez Ä°lmiye Ã‡Ä±ÄŸ da okurlarÄ±yla buluÅŸtu. Ã‡Ä±ÄŸ'a "YaÅŸam Boyu Ã–ÄŸretmenlik Ã–dÃ¼lÃ¼" verildi.
Ã‡ok sayÄ±da imza gÃ¼nÃ¼ ve sÃ¶yleÅŸilerin yapÄ±lacaÄŸÄ± "CNR Mersin Kitap FuarÄ±", 1 AralÄ±k'a kadar gezilebilecek.
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