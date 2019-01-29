Ağlaya ağlaya ödülünü aldı
Bir yandan Oscar için geri sayım sürerken bir yandan da önemli sinema ödülleri dağıtılıyor.Bu yıl 25'incisi düzenlenen SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) dağıtıldı.
Tören gecesine damga vuran ise Emily Blunt'un ödülünü alırken yaptığı duygusal konuşma oldu. Blunt, "Sana çok çok çok teşekkür ederim. Çok etkilendim ve ne söyleyeceğimi bilemiyorum; hazırlıksız yakalandım. Bu başarıyı tamamen kocam John Krasinski ile paylaşacağım, çünkü seninle bir film çekmek, tüm bu deneyim kalbimi adeta deldi geçti. Sen muhteşem bir film yapımcısısın. Seninle birlikte olduğum ve bu filmi seninle yaptığım için çok şanslıyım" dedi ve gözyaşlarına boğuldu. Güzel oyuncunun kocası Krasinksi de gözyaşlarını tutamadı.
İşte geceden ödülle ayrılanlar:
En İyi Erkek Oyuncu: Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”
En İyi Kadın Oyuncu: Glenn Close, “The Wife”
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, “Green Book”
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Emily Blunt, “A Quiet Place”
En İyi Oyuncu Kadrosu: “Black Panther”
En İyi Dublör Çalışması: “Black Panther”
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi): Darren Criss, “Assassination of Gianni Versace”
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi): Patricia Arquette, “Escape at Dannemora”
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Jason Bateman, “Ozark”
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sandra Oh, “Killing Eve”
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Tony Shalhoub, “The Marvelous Mrs. Maisel”
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”
En İyi Oyuncu Kadrosu (Drama): “This Is Us”
En İyi Oyuncu Kadrosu (Komedi): “The Marvelous Mrs. Maisel”
En İyi Dublör Çalışması: “Glow”
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