MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri77'nci Altın Küre Ödülleri dağıtılıyor
GeriKeyif 77'nci Altın Küre Ödülleri dağıtılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 06.01.2020 - 05:07,Son Güncelleme:/

77'nci Altın Küre Ödülleri dağıtılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
77'nci Altın Küre Ödülleri dağıtılıyor

Bu yıl 77'nci kez düzenlenen tören ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da gerçekleşiyor. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından verilen ödüllerin dağıtılacağı gece birçok ünlüyü de konuk ediyor. Törenin sunuculuğunu Ricky Gervais üstleniyor.

 

İşte 77'nci Altın Küre Ödülleri'nde en iyiler

TV dizisi (Drama) dalında en iyi erkek oyuncu performansı: Brian Cox (“Succession”)

Yabancı dilde en iyi film: Parazit (Güney Kore)

TV dizisi (Müzikal ya da komedi) dalında en iyi kadın oyuncu performansı: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

En iyi TV dizisi (Drama): Succession

TV için çekilmiş dizi, film ya da mini dizide en iyi yardımcı erkek oyuncu performansı: Stellan Skarsgard (Çernobil)

Mini dizi ya da TV filmi dalında en iyi erkek oyuncu performansı: Russell Crowe (The Loudest Voice)

TV dizisi (Müzikal ya da komedi) dalında en iyi erkek oyuncu performansı: Ramy Youssef (Ramy)

TV dizisinde en iyi kadın oyuncu performansı: Olivia Colman (The Crown)

TV dizisi, mini dizi ya da TV filminde en iyi yardımcı kadın oyuncu: Patricia Arquette (The Act)

En iyi film şarkısı: I’m Gonna Love Me Again (Rocketman)

Müzikal ya da komedi en iyi TV dizisi: Fleabag

Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Denn (Marriage Story)

En iyi animasyon film: Missing Link

Sinema dalında en iyi senaryo: Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle