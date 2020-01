77'nci Altın Küre Ödülleri dağıtılıyor

İşte 77'nci Altın Küre Ödülleri'nde en iyiler

TV dizisi (Drama) dalında en iyi erkek oyuncu performansı: Brian Cox (“Succession”)

Yabancı dilde en iyi film: Parazit (Güney Kore)



TV dizisi (Müzikal ya da komedi) dalında en iyi kadın oyuncu performansı: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)



En iyi TV dizisi (Drama): Succession



TV için çekilmiş dizi, film ya da mini dizide en iyi yardımcı erkek oyuncu performansı: Stellan Skarsgard (Çernobil)



Mini dizi ya da TV filmi dalında en iyi erkek oyuncu performansı: Russell Crowe (The Loudest Voice)



TV dizisi (Müzikal ya da komedi) dalında en iyi erkek oyuncu performansı: Ramy Youssef (Ramy)

TV dizisinde en iyi kadın oyuncu performansı: Olivia Colman (The Crown)



TV dizisi, mini dizi ya da TV filminde en iyi yardımcı kadın oyuncu: Patricia Arquette (The Act)



En iyi film şarkısı: I’m Gonna Love Me Again (Rocketman)



Müzikal ya da komedi en iyi TV dizisi: Fleabag



Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Denn (Marriage Story)

En iyi animasyon film: Missing Link

Sinema dalında en iyi senaryo: Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)