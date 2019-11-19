‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin kamera arkasında neler yaşandı?
2019 yılının şu ana kadar en çok izlenen Türk filmi olan ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, senaryo süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu’nun yaptığı, senaryosunu ise Kubilay Tat’ın yazdığı ve başta Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofiya Aksongur olmak üzere İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi önemli isimlerden oluşan kalabalık oyuncu kadrosuna sahip ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin kamera arkası görüntüler yayınlandı.
Muğla ve Beykoz Kundura’da çekilen filmin kamera arkasında oyuncuların role hazırlık aşamaları, provaları ve çekimler arasındaki eğlenceli anları yer alıyor.
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