Haber Giriş: 01.02.2020 - 09:33,
5 Şubat’ta Bostancı’da
Sertab Erener, müzikli gösterisi “Sertab’ın Müzikali” devam ederken konser maratonuna da hız verdi.
Ünlü sanatçı, 5 Şubat Çarşamba gecesi Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkacak. “Everyway That I Can”, “Zor Kadın”, “Yanarım”, “Yolun Başı” gibi hit şarkılarını seslendirecek olan Erener, sevenlerine keyifli bir gece yaşatacak. “Sertab’ın Müzikali”nin bir sonraki gösterisi ise 25 Şubat gecesi Zorlu PSM’de sahnelenecek.
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