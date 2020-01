26. SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) sahiplerini buldu

EN İYİ OYUNCU KADROSU: Parasite

EN İYİ KADIN OYUNCU: Renée Zellweger, Judy

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Joaquin Phoenix, Joker

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Laura Dern, Marriage Story

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

EN İYİ DİZİ KADROSU (DRAMA) : The Crown

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA): Jennifer Aniston, The Morning Show

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA): Peter Dinklage, Game of Thrones

EN İYİ DİZİ KADROSU (KOMEDİ): The Marvelous Mrs. Maisel

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ): Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ): Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

EN İYİ KADIN OYUNCU (TV FİLMİ/MİNİ DİZİ):Michelle Williams, Fosse/Verdon

EN İYİ ERKEK OYUNCU (TV FİLMİ/MİNİ DİZİ):Sam Rockwell, Fosse/Verdon

EN İYİ AKSİYON PERFORMANSI (FİLM): Avengers: Endgame

EN İYİ AKSİYON PERFORMANSI (DİZİ/MİNİ DİZİ): Game of Thrones

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ: Robert DeNiro