MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri2020'nin ilk Şebnem Ferah konseri Bostancı'da
GeriKeyif 2020'nin ilk Şebnem Ferah konseri Bostancı'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 30.12.2019 - 12:01,Son Güncelleme:/

2020'nin ilk Şebnem Ferah konseri Bostancı'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2020'nin ilk Şebnem Ferah konseri Bostancı'da

Şebnem Ferah 11 Ocak Cumartesi Atlantis Yapım Organizasyonuyla Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranları ile buluşacak.

Ferah, konserde Kadın’dan, son albümü Parmak İzi’ne uzanan kariyerinin en vurucu şarkılarını seslendirecek.

Şebnem Ferah’a sahnede yıllardır yanından ayırmadığı yol arkadaşları OzanTügen (klavyeler), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), Barış Manisa (gitar), Kerem Özyeğen (gitar), Serdar Barçın (flüt) ve Ceren Akyıldız (vokal) eşlik edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle