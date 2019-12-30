Haber Giriş: 30.12.2019 - 12:01,
2020'nin ilk Şebnem Ferah konseri Bostancı'da
Şebnem Ferah 11 Ocak Cumartesi Atlantis Yapım Organizasyonuyla Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranları ile buluşacak.
Ferah, konserde Kadın’dan, son albümü Parmak İzi’ne uzanan kariyerinin en vurucu şarkılarını seslendirecek.
Şebnem Ferah’a sahnede yıllardır yanından ayırmadığı yol arkadaşları OzanTügen (klavyeler), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), Barış Manisa (gitar), Kerem Özyeğen (gitar), Serdar Barçın (flüt) ve Ceren Akyıldız (vokal) eşlik edecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle