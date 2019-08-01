2 saat içinde tükendi
“CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum – Plus” isimli gösterisi ile Zorlu PSM’de seyircisi ile buluşacak olan Cem Yılmaz’ın ilk 9 gösterisine ait biletler bugün satışa çıktı. Satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi ile gösterilen biletlerin tamamı 2 saat içinde tükendi.
Cem Yılmaz’ın 30 gösterisinin biletlerin satışa çıkacağı tarihi merakla bekleyen Cem Yılmaz severler, uzun kuyruklar oluşturdu.
Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas " 7. sezon duyurularımıza başladığımız bu günlerde izleyiciler tarafından çok yoğun bir ilgi göreceğini tahmin ediyorduk. Hazırlıklarımızı da buna göre yapmıştık. Zorlu PSM tarihine geçecek rekorlardan biri diyebilirim.. Şimdiden tüm bilet alanlara iyi seyirler dilerim. ” dedi.
KAÇI KAÇA BÖLERSEN 7 OLUR?
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