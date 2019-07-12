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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.07.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

19 yıl sonra sahneye dönüyor

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
19 yıl sonra sahneye dönüyor

Uğur Yücel, ‘Azınlıkta Kaldık’ adlı stand-up gösterisini 19 yıl sonra yeniden sahnelemeye hazırlanıyor. Usta oyuncu, günümüze uyarladığı gösterisiyle ilk kez 15 Ağustos’ta Ayvalık’ta seyirci karşısına çıkacak.

Uğur Yücel’in sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören tek kişilik gösterisi “Azınlıkta Kaldık”, 19 yıl aradan sonra geri dönüyor. Usta oyuncunun günümüze uyarladığı gösteri, ilk kez 15 Ağustos’ta Ayvalık Amfi Tiyatro’da seyirciyle buluşacak. ‘Havlucu Mehmet’, ‘Köşk Emin’ gibi unutulmaz karakterlerin yer aldığı “Azınlıkta Kaldık” 21 Ağustos’ta Kuşadası’nda, 24 Ağustos’ta Datça’da ve 25 Ağustos’ta da Bodrum’da sahnelenecek.

HATA ETTİM

Şu sıralar Ayvalık’ta eski görüntülerini izleyerek sahne hazırlığı yapan Uğur Yücel, ilk günkü gibi heyecanlı olduğunu söylüyor. Tiyatro sahnesinden uzak kaldığı için pişmanlık duyan sanatçı, “Hata ettiğimi düşünüyorum. Dizi, film vesaire yaparken elimde hazır bir oyunum olmalıydı. Hatta bu dizi işlerini fazla uzattık. İlk gençlikte hedeflediğim edebiyat, tiyatro ve yoğun sinema ortamından uzağa düştüm. Şimdi seyircinin tepkisinden farklı bir haz duyacağımı hissediyorum. Çok uzak kalmışım diyeceğim galiba” diyor.

19 yıl sonra sahneye dönüyor


 

 

 

 

 

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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