14 Şubat pozları
Bergüzar Korel ve Engin Akyürek, başrollerini paylaştıkları “Bir Aşk İki Hayat” filminin tanıtımı için stüdyoya girdi, 14 Şubat’a özel romantik pozlar verdi.
İlk kez bu filmin bir araya getirdiği ikilinin uyumu, çekilen renkli karelere de yansıdı. Senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in yer aldığı film 15 Şubat’ta vizyona girecek. Aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri olduğuna dikkat çeken ‘Bir Aşk İki Hayat’ta Akyürek ve Korel’in yanı sıra İpek Bilgin, Merve Dizdar, Osman Sonant ve Serhat Parıl rol alıyor.
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