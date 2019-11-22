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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

13 yaşındaki sanatçı, ebruyu dünyaya tanıtmak istiyor

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13 yaşındaki sanatçı, ebruyu dünyaya tanıtmak istiyor

İtalya'da ilkokul öğrencilerine ebru sanatını anlatan ve uygulamalı gösteren Genç Saraçaydın, "Benim amacım ebruyu yaymak. Bunun için de gerekirse biraz daha fazla kitap, biraz daha fazla sergi yaparak, bu amaca ulaşmaya çalışacağım." dedi.

Dünyada görsellerinde ebru sanatının yer aldığı ilk çocuk kitabıyla İtalyanların gönlünü fetheden 13 yaşındaki ebru sanatçısı Genç Saraçaydın, bu sanatı dünyaya tanıtmak ve kitabıyla dünya çocuklarına ulaşmak istiyor.

Küçük yaşta başladığı ebru sanatında emin adımlarla ilerleyen ve kendisini bu sanatı dünya çapında tanıtmaya adayan Saraçaydın, Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz'ün girişimiyle Milano'da göçmen ve İtalyan çocukların eğitim gördüğü bir devlet okulunda, ebru sanatını öğrencilere uygulamalı olarak gösterdi.

Öğrenciler, her adımını anlattığı ebru sanatının nasıl yapıldığını gösteren Saraçaydın'ı büyük ilgiyle izledi.

Saraçaydın, İtalyan öğrencilerle bu deneyimini, kendisinin kaleme alarak ebruyla resimlendirdiği "Zipi ve Balıkistan" isimli çocuk kitabını ve ebru sanatına başlayış hikayesini anlattı.

Kimyaya ilgisi ebruya yönlendirdi

Anne Özlem Saraçaydın da oğlunun ebruya ilgisinin kimyaya duyduğu ilgiyle başladığını söyledi.

Oğlunun deney yapmayı sevdiğini dile getiren anne Saraçaydın, şöyle devam etti: "Ben de istedim ki bu ilgisinde devamlılık sağlasın. Aslında bir deney gibi başladı. Çünkü o solüsyonunun hazırlanması, içine konulan maddeler, boyaların hazırlanması, ebruda da aslında kimya var. Başlayınca da bırakamadı, çok sevdi. Onu en çok cezbeden işin kimya kısmıydı. Ben de onu tanıdığım için o nedenle ebruya yönlendirdim."

Anne Saraçaydın, oğlunun ebru ile çizimlerini yaptığı çocuk kitabını dünya dillerine çevirmek istediğini kaydederek, kitabın İtalyancanın ardından Slovakça, Portekizce, İspanyolca başta olmak üzere pek çok dilde yayımlanacağı bilgisini paylaştı.

Kültür Bakanı Ersoy'dan tebrik ve teşvik

Anne Saraçaydın, projenin neden İtalya'da başladığı sorusuna da "Genç, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın Milano kentinde sergi açtı. İtalyanlar ebru sanatına çok ilgi gösterdi. Sergide ebrunun nasıl yapıldığını öğrenmek istediklerini söylediler. Genç de kendini İtalyanlara daha yakın hissetti. İtalyanlar, işin "nasıl"ını merak edince, Genç de işin nasılını burada göstermek istedi." yanıtını verdi.

Sergilerinden birine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u davet ettiklerini belirten Saraçaydın, Ersoy'un kendilerine ıslak imzalı bir mektup yolladığını ve "Genç'i tebrik ettiğini ve onun ebru sanatını tanıtmak için gösterdiği çabayı kıymetli bulduğunu" yazdığını aktardı.

Saraçaydın, bakanın, oğlu için için kültür elçisi yakıştırmasında bulunduğuna dikkat çekerek, "13 yaşında bir çocuğun, bakandan mektup alması çok sevindirici. Tabii bunlar, Genç'i çok teşvik etti." dedi.

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