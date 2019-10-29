Kadın'ın 69. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Kadın, bu hafta heyecanlı bir bölümle ekranlara geldi. Kadın'ın yayınlanan 69. bölümünde, Şirin’in çocuklara Arif’in hapishanede olduğunu söylemesi işleri karıştırdı. Keyifli bir bölüm sonrası dizinin hayranları şimdiden Kadın'ın haftaya yayınlanacak olan bölümünde neler olacağını merak etmeye başladı. Peki, Kadın'ın 69. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
29 Ekim Salı akşamı Kadın dizisi Fox TV ekranlarında sevenleri ile buluştu. Dizinin son bölümünde DNA testi yaptıran Emre’nin test sonucundan sonra Arda’nın babası olmadığını öğrenmesi ve Teste anlam veremeyen Ceyda, izleyenleri heyecanlandırdı. Peki, Kadın'ın 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? İşte, merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Enver’in dikkatsizliği yüzünden çıkan yangında ev kül olmuştur. Haberi alan herkes ise büyük bir şok içindedir. Bu olaydan en çok etkilenen de şüphesiz Şirin olmuştur.
Şirin’in çocuklara Arif’in hapishanede olduğunu söylemesi işleri iyice karıştırır. Bahar’ın bunu öğrenmesi de çok uzun sürmez. Şirin’e bunun için hesap soran Bahar, Şirin’den beklemediği bir tepki alacaktır. Bu tepkiden sonra Bahar, Şirin’in değişmeyeceğini anlayacak mı? Yoksa hala ona inanmaya devam mı edecek?
DNA testi yaptıran Emre’nin test sonucundan sonra Arda’nın babası olmadığını öğrenmesi ise Ceyda’yı darmadağın etmiştir. Teste anlam veremeyen Ceyda, Bahar’ın yardımıyla tekrar test yaptırmaya karar verir. Bunda başarılı olan Ceyda ve Bahar’ı ise Jale’den gelecek şok bir haber bekliyordur. Arda gerçekten Emre’nin oğlu mu? Yoksa Ceyda yanılmış olabilir mi?
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