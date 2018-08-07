Ä°ntizar ilk kez sahnede! 'HayatÄ±m boyunca bir edepsizliÄŸim olmadÄ±'
UÅŸak'Ä±n SivaslÄ± ilÃ§esinde konser veren Ä°ntizar, ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±Â gurbetÃ§iler iÃ§in seslendirdi. Konser arasÄ±nda dinleyicilerine hitap edenÂ Ä°ntizar, "HayatÄ±m boyunca bir edepsizliÄŸim kendimce olmadÄ±.Â Ne kÃ¶tÃ¼ler sarmÄ±ÅŸ dÃ¶rt bir yanÄ±mÄ±zÄ±. Ne ara bu kadar kÃ¶tÃ¼ ve Ã§irkin olduk?Â Bu filmin sonunu Ã§ok merak ediyorum" dedi.Â
Son dÃ¶nemde Ã¶zel hayatÄ±yla gÃ¼ndeme gelen ÅŸarkÄ±cÄ±Â Ä°ntizar, sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±Â SivaslÄ±'daki konserinde, gurbetÃ§iler iÃ§in seslendirdi.Â SivaslÄ± Belediyesi'nceÂ bu yÄ±l 2'ncisi dÃ¼zenlenenÂ 'GurbetÃ§i Festivali'nde sahneye Ã§Ä±kan Ä°ntizar, konser arasÄ±ndaÂ dinleyicilerine hitap etti. Kendisini dinlemeye gelenlere "Siz harikasÄ±nÄ±z" diyenÂ Ä°ntizar, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"YaÄŸmur, Ã§amur derken otelde sÄ±kÄ±ldÄ±m. YaÄŸmur yaÄŸsa da sahneye Ã§Ä±kacaÄŸÄ±m, dedim. ÅžarkÄ±lar susarsa dÃ¼nya biter, insanlÄ±k biter. AÅŸklaÂ sevgiyle bÃ¼yÃ¼k bir edeple saygÄ±yla hepinizi kucaklÄ±yorum. HayatÄ±m boyunca bir edepsizliÄŸim kendimce olmadÄ±, bilmiyorum. BaÅŸka ÅŸansÄ±mÄ±z yok, sevmekten baÅŸka. En bÃ¼yÃ¼k sÄ±r; sevmek, koÅŸulsuz sevmek. Ã–yle ya da bÃ¶yle sevmek, sevmek ve sevilmek. Ne kÃ¶tÃ¼ler sarmÄ±ÅŸ dÃ¶rt bir yanÄ±mÄ±zÄ±. Ne ara bu kadar kÃ¶tÃ¼ ve Ã§irkin olduk?Â Eyvahlar olsun. Hakim, savcÄ±, yargÄ±Ã§ oldunuz. Cennet, cehennem oldunuz. Dut oldunuz, put oldunuz. Ä°nsan olamadÄ±nÄ±z. Bir damlacÄ±k canÄ±mla benden Ã§ok korktunuz. Oysaki yÄ±lana bile zararÄ±m dokunmaz benim, kendi kalbim ÅŸahittir. Bu filmin sonunu Ã§ok merak ediyorum."Â
Konser sonunda SivaslÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Nihat SazlÄ±gÃ¶l, Ä°ntizar'a Ã§ilek ve Ã§iÃ§ek verdi. Ä°ntizar ise BaÅŸkan SazlÄ±gÃ¶l'e teÅŸekkÃ¼r etti.Â
Konseri organize eden Osman Tan ÃœnlÃ¼ ise "YaÅŸanan olaydan sonra Ä°ntizar HanÄ±m, ilk kez burada sahneye Ã§Ä±ktÄ±. Bizler sanatÃ§Ä±ya ve sanatÄ±na deÄŸer veririz. Ä°ntizar HanÄ±m, sevenleriyle kavuÅŸtu. Burada konser alanÄ±nda Ã§ok sayÄ±da hayranÄ± var. Ä°ntizar HanÄ±m da bu tablodan dolayÄ± Ã§ok mutlu, konserlerine devam edeceÄŸine inanÄ±yoruz. Sahnedeki performansÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k, keyfi ve neÅŸesi yerinde" dedi.
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