Vegan anneler isyanda: Şikayet edip oğlumu elimden aldıracaklarını söylüyorlar

Çocuklarım benimle gurur duyacaklar

EDA AKÜN



Eda, 41 yaşında, hayatının 20 yılı vejetaryen son 5 yılını ise vegan olarak geçirmiş. İkiz çocukları Dolunay ve Rüzgar şu an 3 yaşında. Eda hamileliğinde de vegan beslenmiş. Hamileliğini çok rahat geçirmiş, vegan beslenmenin yanı sıra rafine gıda ve şeker de tüketmemiş. Eda hamilelik dönemini şöyle anlatıyor: “Hiçbir hamilelik komplikasyonu yaşamadım. Sadece 10 kilo aldım. Çocuklarım da sağlıklı akranlarıyla eşdeğer şekilde dünyaya geldiler. Hiçbir anne çocukları söz konusu olduğunda yanlış ya da eksik yapmak, onları zarara uğratacak kararlar vermek istemez. Sağlık otoriteleri tarafından onaylanmamış bir şey yapmıyorum.”

Eda “Çocukların kendi kararları olması gerekmez miydi sorusuna şu yanıtı veriyor: “Çocuk kitaplarında okudukları, severek taklitlerini yaptıkları hayvanların zarar görmesini isterler miydi? Ben hiçbir zaman yalan söylemek zorunda kalmayacağım çocuklarıma. Bence çocuklarım vegan olarak yetiştikleri için gurur duyacaklar.”

Eda’nın örnek

günlük yemek listesi

Kahvaltı

RÜZGAR

Muzlu, yulaflı, hurmalı, ketentohumlu krep, fındık püreli tahin pekmez. Yulaflı patates kavurması, bol baklagilli tam buğday ekmeği.

DOLUNAY

Kahvaltıda tofulu menemen, patates haşlama, zeytin, meyve ve yeşillik.

Öğle yemeği

Sebzeli tahıllı mercimek çorbası.

Akşam yemeği

Humus soslu makarna, yanında havuçlu pancarlı salata ya da yeşillik.

Ara öğün:

Çeşitli yemişler, meyveler, hurmadan çikolata topları, tatlı patates kurabiyeleri..

Biz de çocuklarımız da hekimlerin takibindeyiz

YASEMİN KAYA



Yasemin 37 yaşında, oğlu Uma Levin ise 1 yaşını yeni bitirmiş. 13 aydır vegan olan sosyal tasarımcı Yasemin, insan vücudunun ihtiyacı olan şeylerin bitkilerden elde edilebildiğini söylüyor ve ekliyor: “Vegan besleniyoruz diye kontrolsüz de değiliz, çocuklarımız da biz de hekimlerin takibindeyiz.”

Yasemin, Uma Levin’in doğumundan itibaren veganlığı daha çok araştırdığını söylüyor: “Çoğu bebekte olduğu gibi süt ve süt ürünlerine alerjisi çıktı. O zaman zaten süt de içmeyeyim, et de yemeyeyim derken bir geçiş yaptım. Başladığımdan beri hayvansal hiçbir ürün kullanmadık. Levin’in parametreleri aynı yaş grubunun üst çizgisinde, kan değerleri ikimizin de iyi, ek bir şey kullanmıyoruz.”

Yasemin, çocuğunun gelecekteki seçimleri hakkında ise ‘karar kendisinin’ diyor: “Uma Levin okula başladığında kesin karşılaşacak hayvansal gıdalar içeren yiyeceklerle. Bu tür karşılaşmalara asla sert tepki vermeyeceğim. Neyin doğru olduğunu göstereceğim ve ben sunmayacağım ama sunulduğu zaman aşırı tepki vermeyi düşünmüyorum. Kendisi bir yaşa geldiğinde o kararı verecek.”

Yasemin’in ÖRNEK

günlük yemek listesi

Kahvaltı

Nohut tofusuyla yapılmış menemen veya omlet. Humus, acuka, fava, guacomole gibi sürülebilir mezeler. Meyveli, tahinli, yulaf lapası, evde yapılmış bitkisel peynirler, bolca çiğ yeşillik, mevsimine göre domates, salatalık, zeytin, tam tahıllı ekmek.

· Öğle yemeği

Ocakta veya fırında yapılmış sebze yemeği, kuru bakliyat, bulgur.

· Akşam yemeği

Çorba, sebze yemeği, salata.

ARA ÖĞÜN

Kuruyemişler, meyveler, haşlanmış sebzeler, ev yapımı şekersiz kurabiyeler, sebze köftesi/krakeri, aşure



Doktorlar ‘Çocuğun

ölü doğar’ dedi

MERVE ÜNLÜ



Merve 24 yaşında, veteriner teknikeri ve 5 yıldır vegan. Kızı Gaia Nil 7 aylık, hamileliğini de vegan geçirmiş. Şöyle anlatıyor: “Annem tereyağından başka yağ bilmez, her yemeğimizde süt, yumurta, yoğurt, tereyağı vardı. Özellikle vegan olduktan sonra çok baskıya maruz kaldım zorla yedirmeye çalıştılar. Eşim Arif ile tanıştığımızda vegan değildi, saygı duydu bana. O henüz vegan değilken hamile kaldım. Sağlıklı olduğumu görüyordu ama endişeleri vardı. Düzenli beslenmeye devam edip kan değerlerimi düzenli ölçtürmeye ve kanıt olarak ortaya koymaya başlayınca Arif de ikna oldu. Çocuğumuzu vegan yetiştirmeye karar verdik.”

Sütannelik bile yapıyorum

Merve doktorlardan çok çekmiş: “Üç doktor değiştirdim, hiçbiri vegan değildi, en son gittiğim vegan olmasa da beni destekledi, çocuğumun sağlıklı olacağını düşündü ve süreci beraber atlattık.

Bir gün hastaneye gittiğimizde nöbetçi bir doktor bana baktı. Tahlillere bakıp ‘Çok iyi durumdasın, ne yapıyorsan onu yap, kan değerlerin harika’ dedi. ‘Ben veganım da o yüzden’ dediğim anda doktorun tavrı değişti, ‘Çocuğun ölecek, sakat doğuracaksın, düşük yaparsın’ diye başladı. Ama Gaia, sağlıklı doğdu. Kızım hiç sarılık geçirmedi, hiç kuvözde kalmadı. 6.5 ay takviye gıda vermedim, sütüm yetti hatta sütannelik de yaptım.

Ek gıdaya geçtik, sebze meyve yiyor. Gayet sağlıklı, her şey yolunda. Anneler hep karşılaştırma yapıyorlar ama eksik taraf da hep onlarda çıkıyor. Şu an ‘Keşke ben de vegan büyüseydim’ diyorum en azından benim kızım temiz şekilde büyüyecek.”

Merve’nin örnek günlük yemek listesi:

Anne sütü

Ara öğün:

Meyve, sebze, çorba.

Tehditlerden konumunu saklıyor

ZEYCAN ALTINKUM



Zeycan 30 yaşında. Çocuğu Çınar 2 yaşında ve ikisi de 5 aydır vegan besleniyor. Veganlık serüveni ise Ceylan Ertem’in bir post’u ile başlamış. Şöyle anlatıyor: “‘Süt buzağınındır senin değil’ yazıyordu. Benim de sütüm var ve benim çocuğumun, sütümü başkası istese çıldırırım diye düşündüm. Çınar, 3’üncü ayda meme reddi yaptI. Pompayla sağılmanın nasıl bir acı olduğunu biliyorum. İneklerin 2 saat sonra buzağılarının yanlarından alınmasını ve pompayla sütlerinin sağılmasının verdiği acıyı içimde hissettim. Bu birbirine bağlı zincir gibi.”

Çınar’ı veganlık öncesinde keçi sütü, kuzu eti gibi hayvansal gıdayla beslediğini söyleyen Zeycan, “Vegan beslemeye başlayınca ‘Çocuk proteini nereden alacak, kemikleri gelişmeyecek’ baskıları yaşadım. Kurtulabilmek için bir üniversite hastanesinde tüm kan tahlillerini yaptırdım. Değerleri çok iyi çıktı. Bu, benim için de aileme sunduğum en iyi kanıt oldu” diyor.

Zeycan sosyal medyada çok hırpalanmış ‘Seni şikayet edeceğiz, çocuğunu elinden alsınlar’ gibi cümlelerie karşı karşıya gelmiş: “Çocuğumla gittiğim yerlerin konumlarını ekleyemiyorum korkudan. Çocuğunu hayvansal gıdalarla besleyip hasta eden bir sürü aile var ama onlarla ilgili bir sıkıntı yok.”

ZEYCAN’IN ÖRNEK günlük yemek listesi

KAHVALTI

Meyve salatası üzerine chia ve karabuğday ezmesi Muz, çiğ ıspanak, karadut özü, su salatalıktan oluşan smoohie

ÖĞLE YEMEĞİ

Çeşitli sebze çorbaları, vegan makarnalar, haşlanmış nohut, kabak, havuç

AKŞAM YEMEĞİ

Öğle menösüyle aynı ama alternatif değişkenli, bulgur pilavı ve tüm tahıllar.