Sevimli ama zehirli!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriSevimli ama zehirli!
GeriHürriyet Pazar Sevimli ama zehirli!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Pazar
27.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sevimli ama zehirli!

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Sevimli ama zehirli!

Akdeniz doldu taştı; Ege, Marmara derken Karadeniz’e kadar ulaştı. Geçen günlerde Mersin’de bir çocuğun parmağını kopardı, Antalya’da ağdan bir tekneyi dolduracak kadar çok çıktı. Tehlike büyük; denizlerimizdeki istilacı ve zehirli balon balıkları artık sınır tanımıyor. Peki bu iş nereye gider, nasıl önlem alınır? İşin sahadaki uzmanlarına sorduk.

Balon balığı sorununun en ağır yaşandığı yer Akdeniz. Profesyonel balıkçı, Mersin Aydıncık Çevre Koruma Derneği Başkanı ve geçmişte Aydıncık Balıkçılar Kooperatifi Başkanlığı yapmış olan Mehmet Sarı, “Şu an akya mevsimindeyiz. Ama denizden çıkan her 10 balığın beşi balon balığı. Bu balığın üç çeşidi var ve üçü de burada yaşıyor. Hatta sıfıra kadar indi, kıyıdan bile yüzlercesi görülebiliyor” diyor.
Söz konusu olan hayli tehlikeli bir tür. Sarı, “O kadar vahşi bir balık ki, bazen tuttuklarımdan birini oltaya takıp denize bırakıyorum ve onu yemek için onlarca balon balığı geliyor. Kediler, tavuklar dahi yemiyor bu balığı zehirli olduğu için. 10 yıldır yakından takip ediyorum balon balıklarını. Onların sayısı arttıkça tuttuğumuz balıkların, tuttuklarımız azaldıkça da teknelerin sayısı azaldı. Şu an kooperatifte 10 tekne kaldı” diye anlatıyor.
Sualtı Araştırmaları Derneği Başkanı Cem Orkun Kıraç da Ege Denizi’nde de balon balıklarının çok hızlı çoğaldığını, Foça civarlarında görülme sıklığının arttığını belirtiyor: “Şu durumda ve bu düzeyde duyarlılıkla bu istilacı türün yayılmasının önüne geçmek hemen hemen imkânsız.”
Karadeniz’de balon balığını keşfedip makalesini yazan akademisyenlerin başındaysa İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk bulunuyor. Karadeniz’in, her ne kadar zarar görse de halen Türkiye’nin balık deposu olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Balon balığı hem denizdeki balıklarla hem de onların yaşam alanlarında çok fazla besleniyor. Bu durum balık stoklarına çok ciddi zarar verebilir ve bundan karadaki canlılar da etkilenir” diyor.
Doğu Karadeniz’e ulaşır mı?
Peki mücadele için ne yapılmalı? Öztürk’e göre bundan sonra atılması gereken üç adım var:
1. İlk yapmamız gereken, henüz sayıları azken nüfusunu yapabildiğimiz kadar aşağı çekmek. Biz Batı Karadeniz’de bulduk balon balıklarını. Doğu Karadeniz taraflarına ulaşabilecek mi henüz bilmiyoruz.
2. İkinci olarak, durumun sürekli takip edilmesi gerekiyor.
3. Üçüncü olarak da balıkçıları ve insanları bilgilendirmeliyiz. Bunlar zehirli balıklar. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Bakanlık, balıkçılar, herkes birlikte çalışmalı. Hatta bu mücadele Karadeniz’e komşu diğer ülkelerle işbirliği içinde yürütülmeli.

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle