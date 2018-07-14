Onlar başka tarihin çocukları...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriOnlar başka tarihin çocukları...
GeriHürriyet Pazar Onlar başka tarihin çocukları...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Hürriyet Pazar
14.07.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

Onlar başka tarihin çocukları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Onlar başka tarihin çocukları...

Bombalar eşliğinde büyüdüler. Çocukluk anılarına adeta futboldan çok iç savaşın dehşeti eşlik etti. Hırvatistan, ‘Rusya 2018’in finalinde bugün Fransa’ya karşı tarihe derin bir not düşmek için çıkarken, yazacakları peri masalının arkaplanı herkesten farklı olacak...

Tanıl Bora’nın 1995’te yayımlanan ve Yugoslavya’nın parçalandığı iç savaşı her yönüyle anlattığı ‘Yugoslavya/Milliyetçiliğin Provokasyonu’ kitabı ‘mozaiğin’ son başbakanı Hırvat asıllı Ante Markoviç’ten yapılan şu alıntıyla başlıyordu: “Yugoslavya bir paradokslar ülkesidir. Bir anlaşma sağlanabilmesi için, önce bunalımın alabildiğine saçma bir noktaya tırmanması gerekir. Durum gerçekten saçmalaştığında çözüm daha kolaylıkla bulunur.”
14 Mayıs 1991’de ifade edilen bu saptamanın üzerinden tam 27 yıl geçti. O günden beri herhangi bir çözüm bulunamadı, Josip Broz Tito’nun ‘Kristal Küre’si paramparça oldu. Ama dağılmasına rağmen Yugoslavya topraklarında yetişen nesillerin spordaki başarılarına halel gelmedi: Kurulan her yeni ülkenin mensupları, spor organizasyonunda mutlaka insanların gönlünü bazen başarıları, bazen de yetenekleriyle çelmeyi başardılar.
En büyük peri masalı
Bu ekolün parlayan yıldızı Hırvatistan, bugün ‘Dünya Kupası’ finalinde Fransa karşısına çıkıyor ve amacı elbette ki görkemli yürüyüşünü sürdürüp bir ilke imza atarak tarihe geçmek... Bu çok çok özel yürüyüş, başkalarının serüveninden farklı bir hikâyenin ve arkaplanın ifadesi... Çünkü The Atlantic’ten Franklin Foer’in de altını çizdiği gibi ileride ne başaracaklarından habersiz olarak bombalardan kaçan bir grup çocuk büyüdü ve bugün kupa tarihinin en büyük peri masalını gerçekleştirmek üzere saat 18.00’de Moskova’daki Luzniki Stadı’nda sahaya çıkacak.
Yugoslavya’dan ayrılarak bağımsızlığını 25 Haziran 1991’de ilan eden ve peşi sıra dört yılı savaş içinde geçiren bu Balkan ülkesinde futbol, asla sadece futbol değil... Mesela o çocukların idolü konumundaki eski yıldızlardan Zvonimir Boban, 13 Mayıs 1990’da Maksimir Stadı’nda oynanan Kızılyıldız derbisinde Dinamo Zagreb oyuncusu olarak, sahaya giren polislerden birine attığı tekmeyle iç savaşın en sembolik hareketini yapmıştı. İşte o Boban, bugün FIFA’da Genel Sekreter Fatma Samoura’nın yardımcılarından biri. Ki yıldız futbolcu, ‘Fransa 98’de yarı finale yükselen Hırvatistan Milli Takımı’nın kaptanıyken de bir başka olayda başroldeydi: Ev sahibi Fransa’ya karşı Davor Suker’in 46’ncı dakikada attığı golle 1-0 öne geçmişlerdi. Sonrasını Boban 12 Haziran’da The Times gazetesine verdiği mülakatta şöyle anlatıyor: “Gol attığımız anda ‘Sakın gevşeme, kendine gel. Sakın tipik bir Balkan gibi davranma’ diye bağırıyordum. Tam o anda, topu kaptırmamam gereken yerde kaptırdım ve golü yedik, durum 1-1 oldu.” Sonrasıysa acı dolu. “Biliyorsunuz o maçı 2-1 kaybettik. 4 gün boyunca uyumadım, yemedim, içmedim. Tamamen delirmiş vaziyette kendime işkence ettim, bir odaya kapandım. Yaşadığım acıyı hâlâ hissedebiliyorum” diyor.
‘Rusya 2018’de, Türkiye’nin Euro 2008’de mağlup durumdan gelip kazanmasına atıfla yapılan ‘Comeback Kings’ (‘Geri dönüşün kralları’) sözünün karşılığı olan Hırvatlar, grup aşaması sonrası Danimarka, Rusya ve İngiltere’yi geriden gelerek yenmeyi başardı. Danimarka ve Rusya’yı penaltılarla, İngiltere’yi de uzatmalarda geçtiler ve kupa tarihinde üç maçı üst üste 120 dakika oynayarak ayrı rekora imza attılar.
İngiltere maçında takımı 1-0 gerideyken gol atarak maçı uzatmalara taşıyan Ivan Perisiç, “1998 yılında, Hırvatistan’ı izliyordum ve Dünya Kupası’nda önemli bir gol atmanın hayallerini kuruyordum” diye anlatıyor geldiği noktayı. Şimdi sıra, “Rüyamıza çok yakınız” dediği Dünya Kupası’nı kazanmakta.
Takım ruhunu yakalamış olmaları, mental olarak güçlü duruşları bugünkü final öncesi onları heveslendiriyor. Ama dağılan Yugoslavya’nın bütün unsurlarının onların yanında olduğunu söylemek zor. Mesela Sırp gazetesi Blic. “Spor nerede başlar, politika nerede biter” manşetini atıp “İşte Sırpları bölen yeni konu” diyerek Sırpların Hırvatları desteklemesinin doğru olup olmadığını araştırmaya koyuldular. Gazetenin bir başka haberinde de konu ilginç: “Hırvatlar ‘Dünya şampiyonluğu’na yürüyorlar ama giydikleri forma nerede üretiliyor, biliyorlar mı?” Piyasaya sürülmüş sahte bir formada ‘Made in Serbia’ ifadesini bularak kendilerine pay çıkarıyorlar. Sırp tenişçi Novak Djokovic’in “Hırvatları destekliyorum” açıklaması da büyük tepki gördü.

Onlar başka tarihin çocukları...


Yugoslavya dağılmasaydı
Her turnuvada “Yugoslavya dağılmasaydı, kadrosu şöyle olacaktı, böyle yıldızlar yer alacaktı” diyerek görkemli kadrolar sunulup durur. Yugoslavya bir aradayken futboldaki en büyük başarısı 1960 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Sovyetler Birliği’yle oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri finaldi. O Yugoslavya’nın parçası Hırvatistan ise gencecik bir ülke olarak bu çizgiyi çoktan aştı. ‘Fransa 98’de yarı final oynadılar, bugün ise o gün kendilerine geçit vermeyen Fransa bir kez daha rakip olarak karşılarında. İpi göğüslemeseler de çoktan tarih yazdılar ama Modric ve arkadaşları ‘Mutlu son’a ulaşırlarsa nesiller boyu anlatılacak bir hikâyenin ölümsüz kahramanlarına dönüşecek. Ayrıca Dünya Kupaları tarihi de onları ‘Dokuzuncu şampiyon’ olarak kayıtlara dahil edecek...

Balkanlar’ın Cruyff’u...

Onun hikâyesi de, Hırvatistan Milli Takımı’ndaki arkadaşlarından farklı değil. Herkese değen iç savaş, ona biraz daha fazla dokundu. Henüz 6 yaşındayken mülteci olup evini terk etmek zorunda kaldı. Çünkü Sırp militanlar evlerini yaktı. Sadece bununla kalmadılar, dedesini ve altı akrabasını öldürdüler. Zadar’da bir otelde yaşamaya başlarken, otelin otoparkında futbol oynarken keşfedildi! Sıskaydı. Fiziğinden dolayı önyargıyla yaklaştılar ona ve futbolcu olamayacağını söylediler hep. Ama o hırsı ve azmiyle, önyargıların üstesinden geldi. Dinamo Zagreb ve Tottenham Hotspur’da forma giydi, Real Madrid’le de kariyerinin en üst noktasına ulaştı.

Onlar başka tarihin çocukları...


Bunca başarıya ve ülkesine yaptığı katkıya rağmen Hırvatistan’da kendisine tepki gösteriliyor. Sebebi, Hırvat futbolunu derinden sarsan, ülke sporunun en güçlü ismi Zdravko Mamic’in yargılandığı vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk soruşturması. Geçen haziranda mahkemede tanık olarak dinlenen Luka Modric’in verdiği cevaplar, bütün Hırvatları hayal kırıklığına uğrattı. Mahkeme öncesi, Mamic’e karşı tanıklık anlamına gelen bir ifade veren Modric, mahkemede bunun tam tersini söyledi. ‘Yalancı şahitlik’le suçlanan yıldız oyuncunun halkın en çok kalbini kırdığı noktaysa, ilk milli maçını ne zaman oynadığına ilişkin sorulan soruya “Hatırlamıyorum” cevabını vermesi oldu. Mahkeme salonunda bulunan gazeteci Dea Redzic ona o sırada bu maçı hatırlatmak zorunda kaldı: “Basel’de oynanan Arjantin maçı.” 1 Mart 2006’daki hazırlık mücadelesini ‘Dalmaçyalılar’ son dakika golüyle 3-2 kazanmıştı. Hırvatlar sadece “Bir Hırvat ilk milli maçını nasıl hatırlamaz” diyerek tepki göstermiyor. Devamı da var. Modric’in ailesiyle beraber sığındığı Zadar’daki otelin duvarına “Luka günün birinde bunu hatırlayacaksın” notunu düşmüşler. Bazıları da 10 numaralı Hırvatistan formasının arkasına, “Hatırlamıyorum” yazdırmış.
Onlar başka tarihin çocukları...


Fiziği ve sahadaki yaratıcılığıyla Johan Cruyff’u hatırlatan Modric, artık bütün bir ulusun güvenini yeniden kazanabileceği noktada. ‘Rusya 2018’ boyunca çok iyi oynadı, takımını sırtlayan kaptan oldu. Bu noktada turnuva boyunca The Guardian’da kaleme aldığı enfes yazılarla dikkat çeken Arjantinli efsane Jorge Valdano’ya bırakalım sazı: “Uzatmaların sonunda, iyi savunulan Rusya kalesine yaptığı son atağın golle sonuçlanmamasının hüsranıyla yorgun bir şekilde diz çökmüştü. O anda, onun kalıbını alabilirdim. Ardından örnek futbolcu şerefine, altına şu basit sözü yazarak dünyadaki her sahaya konulmak üzere heykelini dikebilirdim: Futbol böyle oynanır, futbol böyle yaşanır.”

‘Küçük Prens’ bu kez
mutlu rüyayı görecek mi?

Bugünkü finalde Fransa’nın en önemli kozlarından birisi kuşkusuz Antoine Griezmann olacak. Yıldız oyuncu, ‘Euro 2016’da 6 golle ‘Gol Kralı’ olmasına rağmen kupaya erişememişti. Bu finalden önce de takımı Atletico, Real Madrid’e takılarak Şampiyonlar Ligi finalinden boynu bükük ayrılmıştı. İspanyol kulübündeki hocası Diego Simeone, “Rakibinin canını nasıl yakacağını çok iyi biliyor” diyerek özetliyor ondaki yeteneği. Griezmann da artık gol atmakla avunmak istemiyor: “Kupa kazanmak istiyorum. Artık iyi futbol oynamanın ve goller atmanın yeterli olmadığı bir noktaya geldim.”

Onlar başka tarihin çocukları...


Antoine De Saint-Exupéry’nin başyapıtı ‘Küçük Prens’ten “Hayatını rüyaya, rüyanı gerçeğe dönüştür” alıntısının Arapçasını koluna kazıtan Griezmann bugün hayalini yaşayacak mı göreceğiz.
Dünya futbolunun konuşmaya başladığı ve sesin her geçen gün yükseleceğine emin olduğumuz isim Kylian Mbappe de ‘Horozlar’ın bir diğer kozu. ‘Dünya Kupası’ndan sonra transferiyle ilgili olarak konuşulmayı sürdürecek olan Mbappe, Arjantin karşısında attığı iki golle Pele’den sonra (1958), bir eleme maçında iki gol atan en genç oyuncu oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İlham veren her kadının aştığı 9 büyük engel

Setlerde değisim başladı artık

Tekne kazası

Instagram yıldızı olmak için okulu bıraktı