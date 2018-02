Katılmak için mangal gibi yürek gerek

Dünyanın öbür ucu Hong Kong’dayım. Limanda, hayatımda gördüğüm en çılgın insanlarla buluşacağım. Güçlü kaslara ve kocaman ellere sahip 66 kişiyle...

Uzun yıllardır Volvo Ocean Race’i (VOR) takip ediyorum. Deniz üzerinde yapılan en uzun mesafeli yarış. Tam dokuz ay sürüyor. Bugüne kadar yapılan en uzun etap bu yıl olacak. 45 bin mil (83 bin 500 km.) yol kat edecekler. Yani dünyanın etrafında yelkenliyle dolaşacaklar.

İlki 1973’te gerçekleşen yarışlar, eskiden dört yılda bir yapılıyordu. 2005’ten bu yana üç yıla indi. 2017-2018 yarışları, 14 Ekim 2017’de İspanya’dan start aldı. Toplam 11 etapta tamamlanacak. Hong Kong, yarışların dördüncü ayağıydı.

Hong Kong liman içi yarışı, açık sulardaki gibi günlerce sürmese de yarışçıların, teknelerin performansı inanılmazdı. Rüzgâr sadece 6-10 knot (saatte 11-18 km.) arasında esmesine rağmen normal yelkenlerin ulaşamayacağı hızda yol alıyordu VOR tekneleri. Her biri özel tasarım bu tekneler, dünyanın en hızlıları.





1. Ayak: Alicante - Lizbon (22 Ekim 2017); 2. Ayak: Lizbon - CapeTown; 3. Ayak: Cape Town - Melbourne; 4. Ayak: Melbourne - Hong Kong; 5. Ayak: Hong Kong - Guangzhou - Hong Kong; 6. Ayak: Hong Kong - Auckland (7 Şubat 2018), 7. Ayak: Auckland - Itajai; 8. Ayak: Itajai - Newport; 9. Ayak: Newport - Cardiff; 10. Ayak: Cardiff - Göteborg; 11. Ayak: Göteborg - Hague (30 Haziran 2018).



Türkiye’den katılan yok

Yarışçı olmak kolay değil. Bugüne kadar Türkiye’den katılan olmadı. Takımlarda en fazla 10 mürettebat ve bir medya sorumlusu yer alıyor. İki kişinin tıp eğitimi almış, bir kişinin yelken imalatında çalışmış, bir kişinin ise mühendis olması gerekiyor.

Teknelerin gittiği limanlarda festival havası yaratılıyor. Liman içi yarışlar sayesinde herkes bu üstün performansa tanık olabiliyor.

Yarışçılar pop yıldızı gibi. Röportaj yapmak için izin çıkmayınca dayanamadım, ödül töreninden sonra kendimi platformdaki özel alana attım. Önce Donggeng teknesinin kaptanı Charles Caudrelier ile karşılaştım. Şu ana kadar yarışı birinci sürdüren ekibin lideri. 1974 Fransa doğumlu. 2004’te solo yarışların en önemlisi kabul edilen Figaro’yu kazanan Caudrelier, iki defa daha aynı kulvarda yarıştı. 2012’de VOR’da kupayı kaldırdı. Çinlilerin yelkene bakışını değiştirdi. Adlarını dünyaya duyurdu. Yelkeni bu kadar sevme sebebini sordum. Sınırlarını devamlı zorlamayı sevdiğini söyledi. Yarışmak için Çin takımını seçmesini ise “Bunca yıl bu sporu yaptıktan sonra başka bir ulusta bu sporun sevilmesi için çalışmak” diye açıkladı. Bu yıl, kadınların katılımını teşvik için kurallar değiştirildi. Ekipler ancak yedi erkek ve bir veya iki kadın; beş erkek ve beş kadın ya da 11 kadın mürettebattan oluşabiliyor.

Hollandalı Carolijn Brouwer, 1973 doğumlu. Eşi ve altı yaşındaki oğlu onu her limanda ziyarete geliyor. Brouwer’in dört dünya şampiyonluğu, üç Olimpiyat (Sydney, Atina ve Beijing) ve üç VOR katılımı var.

1998’de Dünya Yelken Federasyonu tarafından ‘Yılın Kadın Yelkencisi’ seçildi. O ödülü ve yeryüzünün en zorlu yarışına katılmanın nasıl bir his olduğunu sordum. “Sonra başka madalyalar da kazandım. Ancak VOR hepsinden farklı. O yarışlar, VOR’un yanında lüks yaşam gibi. Burada haftalarca lapa türü bir şeyler yiyor, banyo yapamıyor, 24 saat yarışıyor ve ikişer saatlik nöbetlerle uyuyoruz. VOR, yelken sporunun en ekstrem yüzü” dedi.





Kadınlar güçsüz değildir

Simeon Tienport ise Hong Kong liman yarışını kazanan AkzoNobel Takımı’nın kaptanı. 1982 doğumlu. Hollanda’nın en ünlü yelkencilerinden biri. Ekibindeki kadınlarla ilgili olarak, “Denize çıktığımız, işimizi yapmaya başladığımız andan itibaren cinsiyetleri yok. Hepimiz aynı ekibin parçasıyız. Kadınlar güçsüz değildir, bu fikri kafamızdan atmadığımız sürece sadece sporda değil, hayatın hiçbir alanında ilerleyemeyiz” diyor.

Yelken sporunun en ekstrem yüzü: Volvo Ocean Race







Teknelerin özellikleri

Bu yıl yarıştaki tüm tekneler aynı teknik özelliklere sahip. Volvo Ocean 65’in teknik özellikleri şöyle:

Uzunluk: 20.37 metre

Genişlik: 5.60 metre

Direk yüksekliği: 30.30 metre

Ağırlık: 12 bin 500 kilogram

