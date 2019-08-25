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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
ysonmez@hurriyet.com.tr
25.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gurme ayı işbaşında

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Gurme ayı işbaşında

Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Yeniay Mahallesi’nde yaşayan balcı İbrahim Sedef’in, bir ayıya lezzet testi yaptırmasının görüntülerini sosyal medyada görmüşsünüzdür. Görüntülerde ayı, masadaki bal çeşitleri arasından Anzer balı tercih ettiği görülüyor. Deneyi yapan İbrahim Sedef’le konuştuk.

Balcılık yapan İbrahim Sedef’in ayılarla yakın ilişkisinin mazisi dört yıl öncesine kadar uzanıyor. “Dört yıldır beş ayı belli dönemlerde düzenli olarak beni ziyaret ediyor. Önce martın 15’i gibi uykudan uyandıklarında uğrarlar. Ardından çiftleşmek için gider, kasım gibi de uykuya yatmadan önce yine gelirler. Aralarda da geliş gidişleri olur” diye anlatıyor bu maziyi. Yiyecekleri test ettirme işinin bir merakla başladığını ancak zamanla ayıların damak tadına daha çok güvenir olduğunu ve yediği hemen her şeyi ayılara test ettirdiğini söylüyor: “Çok farklı ekmekler koydum. Örneğin, Trabzon ekmeğinin saf buğdayla tam kepekli olarak yapılanı var. Ekmekler arasında hep ilk tercihleri buydu. İkinci tercihleri; ekşi mayalı ekmek, son tercihleriyse market ekmeğiydi. Ekmekle de kalmadı iş. Bal, tereyağı, peynir, meyve-sebze, yediğim ne varsa önlerine koydum. Her seferinde marketten alınanlar son tercihleri oldu.”

Gurme ayı işbaşında

İbrahim Sedef

Bugünlerde fındık yiyorlar

Sedef, kendi yiyecek tercihlerini, misafiri olan ayıların seçimine göre şekillendirir olmuş: “Buralarda yapılan yerel bir peynir var mesela. Onu hiçbir zaman yemediler. Onlar yemeyince ben de yememeye başladım. Sanırım çok tuzlu diye onu tercih etmiyorlar. Bugünlerde fındık yiyorlar. Zamana göre beslenmesini çok iyi biliyorlar ve kokuyla hareket ediyorlar. Bundan sonra da testlerime devam edeceğim.”

Kuzeydoğa Derneği yıllardır ayılarla yakından ilgileniyor. Onların korunması, insan-ayı çatışmasının önlenmesi için şu anda yedi bozayıyı uydu vericili tasmayla takip ediyorlar. Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban’a göre ayıların yiyecekler arasındaki tercihlerine dair anlamlı sonuçlar çıkarmak için uzun süreli çalışma gerekiyor. Çoban, “Bugün Anzer balını, yarın çiçek balını tercih edebilir. ‘Evet, bu böyledir’ diyebilmemiz için uzun süreli bilimsel çalışma gerekiyor. Ancak bir gerçek de var ki ayılar çok iyi koku alan hayvanlar ve armudun iyisini de bilirler” diyor. Çoban, ayıların 15 gün sonra kuşburnu ve böğürtlen yemek için insan yerleşimlerine yaklaşacağını belirterek dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Gurme ayı işbaşında

 

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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