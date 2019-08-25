Gurme ayı işbaşında

Balcılık yapan İbrahim Sedef’in ayılarla yakın ilişkisinin mazisi dört yıl öncesine kadar uzanıyor. “Dört yıldır beş ayı belli dönemlerde düzenli olarak beni ziyaret ediyor. Önce martın 15’i gibi uykudan uyandıklarında uğrarlar. Ardından çiftleşmek için gider, kasım gibi de uykuya yatmadan önce yine gelirler. Aralarda da geliş gidişleri olur” diye anlatıyor bu maziyi. Yiyecekleri test ettirme işinin bir merakla başladığını ancak zamanla ayıların damak tadına daha çok güvenir olduğunu ve yediği hemen her şeyi ayılara test ettirdiğini söylüyor: “Çok farklı ekmekler koydum. Örneğin, Trabzon ekmeğinin saf buğdayla tam kepekli olarak yapılanı var. Ekmekler arasında hep ilk tercihleri buydu. İkinci tercihleri; ekşi mayalı ekmek, son tercihleriyse market ekmeğiydi. Ekmekle de kalmadı iş. Bal, tereyağı, peynir, meyve-sebze, yediğim ne varsa önlerine koydum. Her seferinde marketten alınanlar son tercihleri oldu.”



İbrahim Sedef



Bugünlerde fındık yiyorlar

Sedef, kendi yiyecek tercihlerini, misafiri olan ayıların seçimine göre şekillendirir olmuş: “Buralarda yapılan yerel bir peynir var mesela. Onu hiçbir zaman yemediler. Onlar yemeyince ben de yememeye başladım. Sanırım çok tuzlu diye onu tercih etmiyorlar. Bugünlerde fındık yiyorlar. Zamana göre beslenmesini çok iyi biliyorlar ve kokuyla hareket ediyorlar. Bundan sonra da testlerime devam edeceğim.”

Kuzeydoğa Derneği yıllardır ayılarla yakından ilgileniyor. Onların korunması, insan-ayı çatışmasının önlenmesi için şu anda yedi bozayıyı uydu vericili tasmayla takip ediyorlar. Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban’a göre ayıların yiyecekler arasındaki tercihlerine dair anlamlı sonuçlar çıkarmak için uzun süreli çalışma gerekiyor. Çoban, “Bugün Anzer balını, yarın çiçek balını tercih edebilir. ‘Evet, bu böyledir’ diyebilmemiz için uzun süreli bilimsel çalışma gerekiyor. Ancak bir gerçek de var ki ayılar çok iyi koku alan hayvanlar ve armudun iyisini de bilirler” diyor. Çoban, ayıların 15 gün sonra kuşburnu ve böğürtlen yemek için insan yerleşimlerine yaklaşacağını belirterek dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.