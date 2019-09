Büyük sonbahar atlası... 77 güne 77 öneri

Güz salonları...

SİNEMA - Uğur Vardan

1-Joker (4 Ekim): Başarısız komedyenin bir kötülük abidesine dönüşmesini anlatıyor. Venedik’te ‘En İyi Film’ ödülü aldı. Yılın en merakla beklenen yapımlarından. Başroldeki Jaoquin Phoe-nix için ‘Döktürmüş’ deniyor.

2-Karakomik Filmler (18 Ekim): Cem Yılmaz’ın yılın başında vizyona girmesi beklenen ama sonra ertelenen projesi huzurlarımızda. Kadroda Yılmaz’ın yanı sıra Zafer Algöz, Özkan Uğur, Cemre Ebüzziya ve Cem Davran gibi isimler var.

3-Terminatör: Kara Kader (1 Kasım): Sinemanın en çok bilinen repliklerinden ‘Hasta la vista baby’yle (Görüşürüz bebeğim) hatırlanan ‘Terminatör’ serisinin yeni filmi. Arnold Schwarzenegger’in yanında Linda Hamilton yer alıyor.



4-Parazit (1 Kasım): ‘Yaratık’, ‘Cinayet Günlüğü’ gibi filmleriyle bizde de tanınan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho’nun son çalışması, Cannes’da ‘Altın Palmiye’ye uzanmıştı: Bir ailenin konforunu rahatsız eden, bir başka aile...

5-6-7-8 Festival rüzgârları: Sonbahar demek, film festivalleri demek... !f İstanbul bu hafta itibariyle başladı; sırada Adana (23-29 Eylül), Filmekimi (4-13 Ekim) ve Antalya (26 Ekim-1 Kasım) var.



Güz okumaları...

KİTAP - Burcu Aktaş

9-Aşkımız Eski Bir Roman (Ahmet Ümit): Başkomser Nevzat ‘zalimleri sevindirmemek için’ yine işbaşında: Overlokçu bir kızın cinayetini çözmeye çalışıyor.

10-Bir Gölge Gibi Silineceksin (Selim İleri): İleri’siz sonbahar olmaz. Yazar, geçmiş okumalarından notlarını ve hesaplaşmalarını gün yüzüne çıkarıyor.

11-Çocuk Geliyor (Han Kang): Man Booker ödüllü Kang yeni romanında Kore tarihini değiştiren Gwangju Ayaklanması’nı ve yapılan katliamı anlatıyor.

12-Benyusuf (Sezgin Kaymaz): Kendine has kitlesi olan Kaymaz’ın yeni öyküleri kasımda yayımlanacak. Yine eğlenceli ve hayalperest öyküler...

Güz ekranı...

TELEVİZYON - Elçin Yahşi

13-Kurşun (Fox): Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu ve Berrak Tüzünataç’ı izleyeceğimiz dizide, bir savcıyla bir gazetecinin peşinde 1970’lere gideceğiz.

14-‘Aşk 101’ (Netflix): Platformun bir yerli yapımı. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Alina Boz ve Kubilay Aka’lı bir lise dizisi.

15-Jet Sosyete (PuhuTV): Ekim ortasından itibaren 50 dakikalık bölümleriyle geliyor ama bu sezon Çağlar Çorumlu yok.



16-Atiye (Netflix): Platformun ikinci bir yerli yapımı da Atiye. Dizide, Beren Saat ile Göbeklitepe’nin güzelliği ve etkileyiciliği birleşiyor.

17-Emmy Ödülleri: Geçen yılın en iyi yabancı dizilerini taçlandıracak tören, 22 Eylül’ü 23’e bağlayan gece, Digiturk’ten naklen yayımlanacak.

18-The Irishman (Netflix): Martin Scorsese’nin Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci ve Harvey Keitel’i yönettiği film 27 Kasım’da.

19-The Morning Show (Apple TV+):

1 Kasım’da yayına başlayacak platformun Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carrell’li ilk dizilerinden biri.

Güz

eğlenceleri...



KONSER - PARTİ Tolga Akyıldız

20-21-22 Neue! Step Festival (Zorlu PSM - 18/29 Eylül): Neo klasik, avangart ve ambient ufuklarında Nils Frahm, Vikingur Olafsson, Berlin Filarmoni’nin 12 Çellisti ve dahası...

23-24-25-Fest Together (KüçükÇiftlik Park - 28 Eylül): ‘Sürdürülebilir festival’ Fest Together’da Unkle, Kimbra, Athena gibi isimler bir arada olacak. İlginç bir deneyim.

26-27-28 Redbull Music Festival (İstanbul’da çeşitli mekânlar -1/15 Ekim): Alpha Beat, Aposynthesis, Akkor gibi konsept gecelerde ve kentin ilginç noktalarında elektronika, hiphop, rave bir arada.

29-Bryan Adams (Ülker Spor Salonu - 16 Kasım): ‘Shine A Light’ albümü turnesi kapsamında 27 yıl sonra İstanbul’a gelen Bryan Adams, eski hitleri, yeniler ve cover’larla toplam 25 şarkılık bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

30-New Model Army (Zorlu PSM - 30 Kasım): 1980’lerden günümüze etkinliğini sürdüren post-punk efsanesi, bu yıl ‘From Here’ albümünü yayımladı. Ve konserinde tüm diskografisinden 12-15 parça çalacak.

31-32-Mix Festival (Zorlu PSM - 15/16 Kasım): Apparat, Booka Shade ve daha fazlasıyla elektronikten indie popa; dream pop’tan electropop’a ve illaki dansa uzanan; sesler arası bir deneyim.

33-34 Çeşme Festivali (18-22 Eylül): 25 yıl sonra geri dönüyor. İlk yılın teması ‘Ege’nin İki Yakası’. Beş günlük festival Elefteria Arvanidaki’den Hüsnü Şenlendirici’ye birçok yıldızı ağırlayacak.

35-36-37-38-Bunları da kaçırmayın: Steve Gunn (Salon İKSV - 23 Eylül), X JAZZ Ankara (ODTÜ Vişnelik - 28/29 Eylül), Dr. Skull (Jolly Joker Ankara - 8 Kasım).

Güz kıyafetleri...

STİL - Aslı Barış



39-Püskül: Jean, güderi ya da suni deri... Bu sezon mutlaka her yerinden püskül sarkan bir ceket edinin. Püsküller etek ve elbisede de kendini gösterecek.

40-İspanyol paça: Bacakları ince gösteren bu benzersiz model yeniden hayatımızda. Altına dolgu topukla boyu 10 santimetre uzatma avantajı da cabası.

41-Aşırı yüksek belli jean pantolonlar: Yadırgasak da zamanla alışacağımız bir trend. Üzerine dar bluzlarla ve stilettoyla feminen bir hava estirebilirsiniz.

42-Kovboy çizmeleri: Geçen kış yoklamıştı, bu sezon piyasayı ele geçirdi. Renkli ve uzun modeller daha ‘in’. Cesursanız kovboy şapkasıyla birlikte kullanın.

43-80’ler ışıltısı: Pul-payet-vatka üçlemesine aynen devam... Disko topu gibi, ışıl ışıl bir sonbahar bu yıl da bizi bekliyor.

Güz dinlemeleri...

MÜZİK - Naim Dilmener



44-Yeni Türkü Tribute: Grubun eşsiz şarkıları başka seslerden yankılanacak bu sonbahar. Tam da mevsime uygun şarkılar.

45-Redd’den yeni albüm: Rock’un en sağlam ve en bozulmamış grubundan yeni albüm geliyor; düzenlemeler Tanju Duru’nun.

46-47-48 Single’lar: Önümüzdeki birkaç ayda çok da single var... Jehan Barbur, Gökçe ve Sena Şener yeni şarkılarını çıkaracaklar.

Güz seyirleri...

TİYATRO - Bahar Çuhadar

49-Westend (DasDas): Moritz Rinke’nin oyunu, lüks bir mahalleye taşınan bir çift üzerinden güzelliği ve başarıyı yücelten burjuva değerleri eleştiriyor. Başrollerde Mert Fırat ve Tülin Özen var. Prömiyer, 27 Eylül, 20.30’da, DasDas’ta.

50-Yangınlar (Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu): Tiyatronun parlak isimlerinden Mouawad’ın eserini Murat Daltaban rejisiyle izleyeceğiz. Lübnan İç Savaşı’ndan Kanada’ya uzanan bir öykü. 27-28 Kasım, 20.30’da, Zorlu PSM’de.

51-Evlat: Seyirciyi ‘gitmek’ ve ‘baba-oğul’ olmak üzerine durup düşünmeye çağıran oyun, sezonun duygu yüklü işlerinden biri. Onur Saylak, Şükrün Ovalı gibi oyuncuları var. Prömiyer, 4 Ekim 20.30’da, Zorlu PSM’de.

Güz gezmeleri...

SERGİ - Erkan Aktuğ

52-Hüseyin Avni Lifij: 1914 kuşağı ressamlarından Lifij, çok yönlü üretimi ve sanatına getirdiği kavramsal çerçeveyle döneminin öncü isimlerinden. Sabancı Müzesi, ekim ayı ortasında şimdiye kadar bu konumuna ışık tutulmamış Avni Lifij’in en kapsamlı sergisini açmaya hazırlanıyor. Sergi, daha çok poşadları ve alegorik eserleriyle tanınan Lifij’in yazı ve fotoğraf alanlarındaki çalışmalarını, dekoratif sanatlardaki öncü rolünü de aydınlatan bir bakış sunmayı amaçlıyor. Aile koleksiyonuyla devlet müzelerinden Avni Lifij eserleri ilk kez bir arada sergilenecek.

İstanbul’da Güz...

KENT - Savaş Özbey

53-Bomonti’de bir pub - Kozmonot: Topağacı’nda başlayan Kozmonot zincirinin üçüncü halkası. Uzay üssü gibi modern bir dekoru var, iki bahçeli ferah bir mêkan. 200 gram dana sosis 43 lira. Ördek burger, hurmalı kek gibi ilginç alternatifler mevcut. Hafta sonları geç saatlerde kulüpleşiyor. (0536) 684 10 42

54-Etiler’de bir meyhane - Alaca Beirut: Pastırmalı Beirut hamburger (44 lira), babagannuş, muhammara, mutabbel, humus (16’şar lira), ciğer (29 lira) tahinli levrek (60 lira) gibi 1001 gece lezzetlerine ateş ve kılıç gösterisi, zenne ve dansçılar eşlik ediyor. İsterseniz size özel ocakbaşı salonu var. (0541) 299 29 10

55-Maçka’da bir kulüp - Bodega: Ritz Carlton Oteli’nin girişine, efsane ‘after’ mekânı Chocolate’ın yerine açıldı. Gündüz de servis veriyor ama asıl numarası DJ eşliğinde sabah 04.00’e kadar eğlence vaat etmesi. Dana yanak, papatese sarılı levrek, Sunset ve green Sky kokteylleri denenmeli, ana yemekler 42-70 lira. (0552) 441 51 34

En yeni köy: Yeniköy



BİR TREND

56-Ne Karaköy’ü? Ne Arnavutköy’ü... Onların papucu dama atılalı çok oldu, orada bir köy varsa uzakta orası artık Yeniköy. Boğaz hattında böyle kuzeye tırmana tırmana Rusya’ya kadar çıkağız galiba. Burada artık her damak tadına hitap eden kafeler, rengârenk butikler, spor merkezleri, incik boncukçu, ne ararsanız var. Yelken Balık, Emek Kafe, Canan Abla Boncukçusu, Molka gibi klasiklerin yanında, 7. Ev sağlıklı yemekler lokantası, Azur Balık, Alaçatılı Fiko Ocakbaşı, HopDaddy burgercisi, bisiklet kafe Sedona, Eski Âdet Meyhanesi, Araka, Apartıman gibi keşfedilecek bir sürü yeni alternatif var ve her geçen gün yenileri ekleniyor.

Başkentte güz...

ANKARA

Erdal İpekeşen



57-Wonderland Eurasia: Avrupa’nın en büyük tema parklarından. Şu sıra ne sıcak ne soğuk, gün boyu adrenalin yüklü oyuncaklara binip bir şeyler atıştırabilirsiniz. Oyuncakların tadını çıkarmanın en iyi zamanı. (0312) 557 24 65

58-Atakule: Yeni dizaynıyla tekrar açılan Atakule tüm Ankara’ya hâkim konumda. Restoran ve kafelerinden birinde oturmak isterseniz tavsiyem, Luigi’s. Hemen dibindeki Botanik Parkı’ysa sonbaharda ayrı güzel. (444 6282)

59-Altınköy: Türkiye’nin ilk ve tek açık hava köy müzesi. Onlarca çeşit hayvan görebilir, köy hayatını yaşayabilirsiniz. İzmir Kordon’da faytonlara koşulan atlar şimdi bu köyde huzur içinde emekliliklerini yaşıyor. (0532) 687 27 77

Ege’de güz...

İZMİR - Aynur Tartan

60-Gregor: Alsancak’ın yenisi, İzmirlilerin gözdesi... Gregor cipsi, buratta platter, burgerler ve deli pastramisi hepimizin favorisi... Gül Sokak’ta akşamüstü keyiflenmek ve lezzetlenmek isteyenler için bire bir.

61-Bira Rast Bahçesi: İzmir’in en genç, en çiçek, en bahçe mekânı. Biraları, atıştırmalıkları, lezzetleri 10 numara. Mac&cheese, anne patatesi, mantarlı humus, çıtır tavuk... Hafta sonları kapısında sıra oluyor. Serçe bira 10 lira.

62-Gizem Kuzu Bakery: Tatlı yiyip, tatlı konuşmak isteyenler... Rotanız İzmir’in yenisi, Alsancak Gizem Kuzu Bakery olsun. Sabah erken saatlerde efsane donut’ların peşine düşün... Anında bitiyor yaya kalmayın. Vişneli pasta 14 lira.

Güz duvarları....



SOKAK SANATI - Güliz Arslan

63-Mural festivali: Mevsim sonbahara dönerken şehrin tadını çıkarmanın en iyi yollarından biri hiç şüphesiz sokaklarını adımlamak. Dünyanın farklı ülkelerinden sokak sanatçıları, Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği mural festivalinde bir araya geldi. Endonezya’dan WD (Wild Drawing); Rasimpaşa, Kırkahvesi Sokak’ta bulunan duvara ayçiçekleri koklayan kız çocuğu çizdi. Türkiye’den Axel Mengü, Koşuyolu Caddesi’nde çizdiği ‘uzaylılar tarafından kaçırılan fil’ resmiyle fil avcılığıyla mücadeleye destek veriyor. Moda merdivenlerindeki etkileyici Gülriz Sururi’nin portresinde Fransa’dan Zag&Anje ikilisinin imzası var.

64-İsimsiz anıtı: Avrupa Yakası’ndaysa güncel sanat projesi Yanköşe, dördüncü edisyonunda Vahit Tuna’nın ‘İsimsiz’ adlı projesini ağırlıyor. Tuna’nın 440 çift siyah kadın ayakkabısından oluşan projesinin çıkış noktası, Türkiye’de sayıları gitgide artan kadın cinayetleri... Meclis-i Mebusan Caddesi’nde Yanköşe’nin her iki duvarını kaplayan 440 çift ayakkabı, bir tür ‘kadınkırım anıtı’ gibi yükseliyor. 20 Mart’a kadar görülebilir.

Güz güzellikleri...

DOĞA - Yücel Sönmez

65-* Karadeniz çiğdemleri: Yaylaların son demleri ve en güzel zamanları. Yaylacılara “Artık kış geliyor, inin” diyen güz çiğdemleri açtı. Hem onları görmenin hem de aşağılara inen yaylacıların göçüne tanıklık etmenin tam zamanı.

66-* Yırtıcı göçü: Leylek yoğunluğu geçti ama şimdi yırtıcı zamanı. Büyük orman kartalı, küçük orman kartalı, şahinler, akbabalar... Bütün bunları Doğa Derneği’nin ay sonuna kadar sürecek sayımına gönüllü katılarak görebilirsiniz.



67-* Yunusların neşesi: Balık sezonu açıldı; palamutların Karadeniz’den indiği günler. Balık sürülerinin peşinden gelen yunusları Boğaz’da görmenin tam zamanı. Vapurdayken ya da Boğaz’ın kıyısındayken gözünüz suda olsun!

Güz kalorileri...





GASTRONOMİ FESTİVALLERİ Ç. Begüm Soydemir

68-İstanbul Coffee Festival (İstanbul KüçükÇiftlik Park - 19/22 Eylül): Dünyanın dört yanından getirilen çeşitleri tadıp baristaların şovlarını izleyebilirsiniz. Kombine bilet 300 lira. www.istanbulcoffeefestival.com.tr

69-Kastrofest (Kastamonu - 27/28 Eylül): ‘Geleneğe saygı, geleceğe miras’ temasıyla ilk kez düzenleniyor. Şehrin gizli kalmış tariflerinin dünyaya duyurulması amaçlanıyor. Konuk ülke İtalya. Ücretsiz. www. kastrofest.com

70-Uluslararası Adana Lezzet Festivali (Adana Merkez Park - 4/6 Ekim):

Bu yılki teması ‘Büyük Akdeniz Şöleni’. Konuk ülke Güney Kore, konuk şehirlerse Gaziantep ve Hatay. Adana’nın geleneksel mutfak zenginliğinin yanı sıra atölye ve şovlar da var. Ücretsiz. www.adanalezzetfestivali.com

71-İzmir Gastrofest (Alsancak Garı - 20 Ekim): Yılın teması ‘Pazar Yeri ve Kültürü’. ABD, Lübnan, Polonya, İngiltere, İsrail, İspanya, İtalya ve Almanya’nın ünlü şefleri bu kez dünyaya İzmir’den bakacak. 180 lira. www.izmirgastrofest.com

Güz keşifleri...

SEYAHAT - Saffet Emre Tonguç

YURTTA SEYAHAT

72-Eskişehir’de: Odunpazarı Modern Müzesi... Mimarisi ve sergilenen eserler çok güzel. Bugüne kadar gördüğüm en güzel müze-dükkânlarından birine sahip. Çalışanların kıyafetleri bile özel tasarlatılmış.

73-Bayburt’ta: Baksı Müzesi... Avrupa Parlamentosu tarafından yılın müzesi seçildi. Sonbaharın renkleri bu coğrafyaya çok yakışıyor, tam ortasında da bir UFO gibi Baksı Müzesi kondurulmuş.

74-Hatay’da: Museum Otel Antakya... Yeni açıldı, altında eski bir Roma şehri uzanıyor, içinde 1050 ketrekare yekpare mozaik var. Hatay Sofrası ve Konak’taki muhteşem lezzetleri de tadın.

DÜNYADA SEYAHAT

75-Ürdün’de: Petra Antik Kenti... Gezmek için mükemmel bir zaman. ‘Dünyanın 7 Yeni Harikası’ndan biri seçildi. Gitmişken Ölü Deniz’de yüzebilirsiniz. Hiç batmadan suyun üstünde kalıyorsunuz.





76-Malta’da: Şövalyelerin izinde... Osmanlı’yla çok ilintili bir bölge. 1565’teki kuşatmanın o kadar etkisinde kalmışlar ki biralarının adı bile 1565. Dünyanın en eski tapınaklarını görebilirsiniz.

77-Zanzibar’da: Freddie Mercury’nin evi... Tanzanya’ya bağlı bu muhteşem adanın plajlarının keyfini sürebilir, baharat turuna çıkabilir, başkent Stnotown’da ünlü şarkıcının evini ziyaret edebilirsiniz.