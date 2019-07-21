At, aÅŸk ve para!

Bursa-BalÄ±kesir yolundan geÃ§iyorsanÄ±z, Ã§evrenize dikkatli bakÄ±n. Devasa bir yeÅŸil alan Ã¼zerinde koÅŸan Ä°ngiliz atlarÄ± takÄ±lacak gÃ¶zÃ¼nÃ¼ze...ÂYetiÅŸkinleri salÄ±na salÄ±na yÃ¼rÃ¼yÃ¼p Ã§imlerin tadÄ±na bakarken, genÃ§leri sÃ¼rekli bir koÅŸturmaca, oyun peÅŸindedir. Hele yavrularÄ±... SÃ¼rekli annelerinin dizinin dibindedirler. EÄŸer karayoluyla seyahat ediyorsanÄ±z, bu gÃ¼zellikleri dakikalarca hayranlÄ±kla seyredersiniz. Zira tesis uÃ§suz bucaksÄ±z bir arazi Ã¼zerine kurulu... MeraklÄ±larÄ±nÄ±n Ã§ok iyi bildiÄŸi Karacabey Pansiyon HarasÄ±â€™ndan sÃ¶z ediyoruz...

BurasÄ± 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± at oteli... YarÄ±ÅŸ atlarÄ±nÄ±n bakÄ±mevi ve aÅŸk yuvasÄ± da diyebiliriz. TÃ¼rkiye Jokey KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n sahip olduÄŸu, sadece Ä°ngiliz yarÄ±ÅŸ atlarÄ±nÄ±n Ã§iftleÅŸme ve yetiÅŸtirme iÅŸlemlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel bir tesis. AdÄ± Ã¼zerinde: â€˜Pansiyonlu haraâ€™. Yani, at sahipleri kÄ±sraklarÄ±nÄ± â€˜her ÅŸey dahilâ€™ aylÄ±k 2 bin TL vererek buraya bÄ±rakÄ±yor. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kÄ±sraklarÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ± Ã¼stleniliyor ve ÅŸampiyon aygÄ±rlarla Ã§iftleÅŸtiriliyor.

Â El Ã¼stÃ¼nde tutulan aygÄ±r:Â Lion Heart

YaklaÅŸÄ±k 5 bin dekar araziye konuÅŸlandÄ±rÄ±lan hara o kadar bÃ¼yÃ¼k ki, karayoluna cephesi tam 6 kilometre. Arazinin Ã§evresi ise 18 kilometre uzunluÄŸunda. 1 Mart 2001â€™de aÃ§Ä±lan bu devasa harada 7â€™si veteriner, 7â€™si tekniker olmak Ã¼zere toplam 97 personel gÃ¶rev yapÄ±yor. Halen bin civarÄ±nda atÄ±n bulunduÄŸu tesiste 15 adet tavla (at beslenen yer), 840 ahÄ±r, 16 ahÄ±rdan oluÅŸan aygÄ±r tavlasÄ±, 8 ahÄ±rdan oluÅŸan hastane ahÄ±rlarÄ±, 10 ahÄ±rdan oluÅŸan karantina tavlasÄ± ve binlerce ton yemin depolandÄ±ÄŸÄ± silolar yer alÄ±yor.

Malum, yarÄ±ÅŸ atlarÄ± Ã§ok deÄŸerli hayvanlar olduÄŸu iÃ§in hepsine bÃ¼yÃ¼k Ã¶zenle bakÄ±lÄ±yor. AtlarÄ±n konakladÄ±ÄŸÄ± tavlalar pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l. 7 gÃ¼n 24 saat veteriner kontrolÃ¼ndeki tavlalarda neredeyse hiÃ§ koku almÄ±yorsunuz. AtlarÄ±n yemleri veterinerler tarafÄ±ndan Ã¶zel olarak hazÄ±rlanÄ±yor. Yulaf, arpa, yonca, soya karÄ±ÅŸÄ±mÄ± yemlerin iÃ§eriÄŸi atlarÄ±n yaÅŸÄ±na gÃ¶re belirleniyor.





Her yÄ±l 2 bine yakÄ±n atÄ±n giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± Karacabey HarasÄ±â€™nÄ±n bÃ¶lge ekonomisine katkÄ±sÄ± da mÃ¼thiÅŸ... Personel maaÅŸÄ±, atlarÄ±n bakÄ±m masraflarÄ±, yem, ulaÅŸÄ±m Ã¼cretleri toplandÄ±ÄŸÄ±nda oldukÃ§a bÃ¼yÃ¼k bir rakama ulaÅŸÄ±lÄ±yor.

Bu devasa tesisin en deÄŸerli sakinleri ise tahmin edileceÄŸi Ã¼zere aygÄ±rlar. 3â€™Ã¼ TJKâ€™ya, 13â€™Ã¼ ÅŸahÄ±slara ait toplam 16 aygÄ±rÄ±n en deÄŸerlilerinden biri de Lion Heart. TJKâ€™ya ait olan bu aygÄ±r diÄŸer meslektaÅŸlarÄ± gibi el Ã¼zerinde tutuluyor.

YÄ±lda 90â€™a yakÄ±n kÄ±srakla Ã§iftleÅŸiyor

2010â€™da TJK tarafÄ±ndan ABDâ€™den satÄ±n alÄ±nan ve bugÃ¼n 19 yaÅŸÄ±nda olan Lion Heart, gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en baÅŸarÄ±lÄ± aygÄ±rlar arasÄ±nda. Lion Heartâ€™Ä±n Ã§iftleÅŸtiÄŸi kÄ±sraklardan dÃ¼nyaya gelen yÃ¼zlerce at, sahiplerine toplamda milyonlarca dolar kazandÄ±rdÄ±. Bu deÄŸerli aygÄ±rÄ±n her aÅŸÄ±m (Ã§iftleÅŸme) bedeli 18 bin 500 TL.ÂKÄ±srak sahiplerinin bu parayÄ± gÃ¶zden Ã§Ä±karmasÄ± da yetmiyor Ã§Ã¼nkÃ¼ Lion Heartâ€™a talep Ã§ok. Onunlu Ã§iftleÅŸtirilmek istenen kÄ±sraklar Ã¶nce detaylÄ± bir saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§iriliyor. Ä°lk Ã¶nce baÅŸvuran kÄ±sraklar yarÄ±ÅŸ kariyerlerine gÃ¶re tercihli aÅŸÄ±m hakkÄ± kazanÄ±yor. ArdÄ±ndan daÂ at sahipleri arasÄ±nda kalan sÄ±fat (aÅŸÄ±m) adedi iÃ§in kura Ã§ekiliyor.

YÄ±lda ortalama 90â€™a yakÄ±n kÄ±srakla Ã§iftleÅŸen Lion Heartâ€™Ä±n TJKâ€™ya kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± para, canlÄ± doÄŸumlarla birlikte 1.5 milyon lirayÄ± aÅŸÄ±yor. Yani bazÄ± atlar koÅŸmadan da,baht kazandÄ±rÄ±yor!



Lion Heartâ€™Ä±n yavrularÄ±nÄ±n kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± para 46 milyon 654 bin TL.