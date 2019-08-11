18 takım, 625 futbolcu ve ‘şimdilik’ 64 yeni transfer... Buyurun ‘Usta’nın sezonuna...

Falcao’yu beklerken...

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, yöneticisinden taraftarına kadar her bireyiyle haberi hazırladığımız sırada, tek gündem olan Radamel Falcao’yla ilgileniyordu. O yüzden Sarı-Kırmızılılarda yetenekli Emre Mor ya da sansasyonel Jean Michael Seri taraftarı sosyal medya sokaklarına dökebilmiş değil. Fildişi Sahilli orta saha Seri ligimizin kâğıt üzerinde en değerli transferi, haliyle beklenti büyük ama hazırlık döneminde ufak eleştiriler başladı. Yine de yaptıkları yapacaklarının teminatı olarak duruyor. Geçen yıl Fulham’da 2004 kez topla buluştu ve 1385 isabetli pas yaptı, 57 kez şut pası attı ve hepsinde lider konumdaydı. Galatasaray’ın Fenerbahçe’den transferi Şener Özbayraklı ve 167 gün sonra Türkiye’ye dönen eski Beşiktaşlı, Ryan Babel, ezeli rakiplere çalım olarak sezon boyu nasıl bir performans sergileyecekler, yeni sezonu merakla beklememize yol açacak bir diğer unsur.



Geçen sezon gibi olmasın da...

Fenerbahçe taraftarını havaalanında karşılama yaptıracak kadar heyecanlandıran, gazetelerle beraber posteri verilecek bir transfer gelmedi. Buna rağmen başkan Ali Koç’a güveni ve teknik patron Ersun Yanal’a olan inancı nedeniyle Sarı-Lacivertli taraftarlar ümitlerini diri tutuyor. Audi Cup performansı hüsran yarattı ama toparlanma emareleri var. Yeni 10 numara Max Kruse için eski efsane Rıdvan Dilmen, “Tatlı bela” diyerek yorumunu şöyle açıyor: “Tatlı diyorum gol atar, bela diyorum savunma yapmaz.” Kosovalı forvet Vedat Muriqi, annesi sayesinde futbolcu olduğunu, bir gün “Hangi takımlısın” diye sorduğu dedesinin “Fenerbahçe” demesinin ardından da Fenerbahçeli olduğunu anlatıyor Fenerbahçe Dergisi’ne. Dedesi, Kosovalı olan Ali Şen yüzünden Fenerbahçe sempatizanı olmuş. Muriqi’nin transfer süreci tartışmalı geçmiş ve gündemi meşgul etmişti. Galatasaray’ın eski yıldızı Garry Rodrigues bir yana, sezon öncesi en önemli iki transfer takıma geri dönen iki isim oldu: Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan. İki oyuncu beklentiyi yükseltti.



Bakalım bu sezon da şampiyonluk adayı olabilecek mi?

Geçen sezon Galatasaray’la şampiyonluk için amansız mücadeleye giren ancak açık farkla önde götürdüğü ligi son haftalardaki kötü performansıyla ikinci tamamlayan Başakşehir’in bu sezon ne yapacağı en merak edilen sorulardan. Yeni hoca Okan Buruk ve Caen’den gelen Fransız forvet Enzo Crivelli ile Avusturya Ligi’nde RB Salzburg’da 23 maçta 7 gol-7 asistle oynayan vaatkâr forvet Fredrik Gulbrandsen var. Lakin bu ikili Olympiakos’la oynanan Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu ilk maçında pek göz doldurmadı.



Kulübede Sergen Yalçın var...

Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın, saf yetenekti. Bu sezon çalıştırdığı Yeni Malatyaspor’da ise kendisini yer yer hatırlatan bir isim var artık: Gökhan Töre. Lakin takım Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Partizan’a 3-1 mağlup olurken defanstaki eksiklikler fazlasıyla göze battı. Adis Jahovic, Teenage Hadebe ve Guilherme’yle hücumda zengin gözüken ekibin savunma problemleri nasıl çözülecek, göreceğiz...



Peder bey de Bursaspor’da oynamıştı



Trabzonspor’un Norveçlisi Alexander Sörloth’un Türkiye macerası bu sezon başlamadı. Crystal Palace’tan kiralık olarak transfer edilen oyuncunun babası Goran Sörloth, 1993-94 sezonunda Bursaspor’da forma giymişti. Sörloth’un kız kardeşi de Bursa’da dünyaya gelmişti. Bu arada genç forvet, Sparta Prag mücadelesinde klasını konuşturdu...



En iyi ortacı, en iyi kesici

Takımı Abdulllah Avcı’ya emanet eden Beşiktaş, görece sakin bir transfer sezonu geçirdi ama eksik yerlere yaptığı takviyelerle taraftarın gönlünü hoş tuttu. Siyah-Beyazlıların transferleri için Opta istatistikleri şunu söylüyor: Pedro Rebocho, geçen yıl Ligue 1’da 63’le en fazla isabetli orta yapan oyuncu olmuştu. 2014-2015 sezonundan beri La Liga’da en fazla pas arası yapan üçüncü defans oyuncusu 348’le Beşiktaş’ın yeni transferi Victor Ruiz oldu.





Obi Mikel geldi ama...

Menajerlik oyunu oynamış Türkiyeli futbolseverlerin gözde isimlerinden biri olan John Obi Mikel’in gelişi heyecan yaratmaya yetti. Chelsea’de 10 sezon forma giyen ve bu süre boyunca her sene adı Türkiye’yle anılan oyuncu, Jose Mourinho’nun talebesiyken, “Mourinho varsa hiçbir mazeretiniz olamaz” lafını deneyimleyerek öğrenmiş. Lakin Sparta Prag’la oynanan Avrupa Ligi ilk maçında pek beğenilmedi. Takımın Norveçli forveti Alexander Sörloth oldukça ümit verici futboluyla öne çıkıyor.



Tek günlük transfer: JLo

Jennifer Lopez’in Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün otelinde verdiği konser ve ardından Lopez’e hediye edilen forma, takımın bu sezon en çok konuşulan transferi oldu! Amilton ve Aatif Chahechouhe, JLo kadar taraftarı tribüne çekecek mi? Göreceğiz.



Babalar ve futbolcu oğulları...

Baba-oğul Türkiye’de forma giyen tek örnek Sörloth’lar değil. Beşiktaşlı Mitar Mrkela’nın oğlu Andrej Mrkela’yı Eskişehirspor’da izlemiştik. Gençlerbirliği ve Samsunspor formalarını terletmiş olan Agim Cana’nın oğlu Lorik Cana Galatasaray’da, Galatasaray efsanesi Roman Kosecki’nin oğlu Jakub Kosecki Adanademirspor’da, Kocaelisporlu Senad Ibricic’in oğlu Damir, Kocaeli, Gençlerbirliği ve Yıldırımbosnaspor’da forma giymişti.



Ve diğerleri...

* Porto’nun gelecek vaat eden savunmacısı 22 yaşındaki Jorge Fernandes, yeni takım arkadaşı Mustafa Pektemek’le beraber, Kasımpaşa’ya İstanbul’un büyükleriyle mücadelesinde güç verecek.







* Marcelo Bielsa’nın Leeds United’da göreve başlamasının ardından mevkiisini korumasının zor olduğuna karar verip takımdan ayrılan Hadi Sacko Yukatel Denizlispor’da yeteneklerini sergileyecek. Takımın bir başka dikkat çeken ismi Hugo Rodallega.

* Konyaspor, eski oyuncusu Riad Bajic’i tekrar takıma kazandırırken, Marin Anicic’le savunmasını güçlendirdi.

* Hareketli bir transfer sezonu geçiren Alanyaspor, Serie A mücadelesi görmüş Salih Uçan, ümit veren gurbetçi Onur Bulut, Juanfran ve bir harf eksikle Maradona’yı, yani Marafona’yı alarak iddialı bir kadro kurdu.

* Kayserispor, Tunuslu savunma oyuncusu Aymen Abdennour’u kadrosuna kattı. Geçen yıl kiralık olarak Marsilya’da forma giyen oyuncu, mesaisini yedek bekleyerek tamamladı. Bu sene kendisini sahada göreceğiz. Heerenveen’den gelen orta saha Ben Rienstra, Sarı Kırmızılıların bir diğer merak edileni olacak.

* Çaykur Rizespor, “Mekânın sahibi geri döndü” şeklinde açıkladığı Fernando Boldrin’den bu sene de çok ümitli. Yunan stoper Dimitrios Chatziisaias’in de Rize macerası ilgi çekici olacak. Fenerbahçe taraftarının geleceğinden umutlu olduğu Barış Alıcı ise Vedat Muriqi transferi sonrası geldiği Rize’de kendini tekrar ispatlamaya çalışacak.

* Partizan’ın genç 10 numarası Armin Djerlek’i renklerine kattıktan sonra bir sansasyon daha yaratan Sivasspor Porto’dan Fernando Andrade’yle anlaştı. Böylece yolu Sivas’tan geçen Brezilyalı yıldızlara bir yenisi eklenmiş oldu.

* Ankaragücü de ‘Komşu’dan transfer yaptı ve Yunan savunma oyuncusu Stelios Kitsiou’yu renklerine kattı. Kitsiou, “PAOK taraftarı gibi Ankaragücü taraftarının da çok ateşli olduğunu biliyorum” diyerek taraftara göz kırptı bile.

* Eren Derdiyok, Galatasaray macerasının ardından Göztepe’de, Gençlerbirliği’yse Fransa takviyeli kadrosuyla ilgi çekici: Saint Etienne’den sol bek Pierre-Yves Polomat, Stade Rennais’den kaleci Abdoullaye Diallo, Montpellier’den forvet Giovanni Sio’yu renklerine kattı. Bir de Glasgow Rangers’dan gelen sağ kanat Daniel Candeias var.

* Gazişehir, alışıldık üzere ligin yeni ekibi olarak transfere bolca para harcadı ve şöhretli oyuncu kontenjanını, Lens’den gelen Souleymane Diarra’yla doldurdu. Sonuç merakla bekleniyor.



Sayılarla ligimiz...



64: Spor Toto Süper Lig ekiplerinin kadrosundaki 625 futbolcunun 64’ü bu sezon ilk kez ligimizde forma giyecek.

25.7: Süper Ligimizin yaş ortalaması.

233: Süper Lig’deki yabancı futbolcu sayısı.

38: Avrupa’nın beş büyük ligi ve alt liglerinden Türkiye’ye bu yıl transfer olan futbolcu sayısı. Fransa 1 ve 2’nci liginden toplam 14 futbolcu Türkiye’ye transfer oldu.

4: Komşudan gelenler... Bu sezon Yunanistan’dan Türkiye’ye dört futbolcu geldi. Üç isim ilk kez ligimizde oynayacak: Alanyaspor’da Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis, Rizespor’da da Dimitrios Chatziisaias. Ankaragücü’nde forma giyen Stelios Kitsiou ligimizdeki bir diğer Yunan oyuncu.

574.5 milyon Euro: Spor Toto Süper Lig’deki futbolcuların piyasa değeri.