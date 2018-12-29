Yılbaşı ekranında neler izleyeceğiz?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Cumartesi
29.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yılbaşı ekranında neler izleyeceğiz?

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Yılbaşı ekranında neler izleyeceğiz?

2019’u evde ve televizyonun karşısında karşılayacakları nasıl bir gece bekliyor? İşte seçenekler... ( Elçin Yahşi öneriyor)

Yerli dizi
Kanal D’de ‘Çocuklar Duymasın’ yılbaşı özel bölümü var.
TRT1’de ise ‘Ege’nin Hamsisi’ final bölümü. Koliva, Sümer Ezgü, Güliz Ayla konserleriyle renklenecek hayli neşeli bir final olacak.
Spor

Yılbaşı ekranında neler izleyeceğiz

Tüm beIN Sports kanalları sadece yılbaşı gecesi değil, 31 Ocak tarihine kadar tüm üyelere açık olacak. Böylece EPL, La Liga, Serie A gibi dünyaca ünlü liglerin yanı sıra
Spor Toto Süper Lig’deki 18. ve 19. hafta karşılaşmalarının tamamını
ve Turkish Airlines Eurolig karşılaşmalarını ay sonuna kadar herkes izleyebilecek.
Müzik
Star’da Saba Tümer’in sunacağı Yılbaşı Konseri’nde Emel Sayın, Demet Akalın, Cengiz Kurtoğlu, Ebru Yaşar, Zerrin Özer, Zara, Rubato&Ziynet Sali, Safiye Soyman, Çağatay Akman, Merve Özbey, Berkay Şahin, Mehmet Erdem, Fettah Can ve başka sanatçılar Ahmet Selçuk İlkan şarkıları seslendirecek.
Yılbaşı ekranında neler izleyeceğiz

Netflix’te ‘Taylor Swift Reputation Stadium Tour’ var. Swift’in Dallas konseri 31 Aralık günü yayında olacak.
Yabancı dizi
Netflix’te ‘The Chilling Adventures of Sabrina’nın, ‘Fuller House’un ayrıca yetişkinler için animasyon dizileri ‘Neo Yokio’ ve ‘Bojack Horseman’in yılbaşı özel bölümleri yayında olacak. Yılbaşı sürprizi ise beş saatlik özel ‘Black Mirror’ bölümü ’Bandersnatch’ de yayında.
Yılbaşı ekranında neler izleyeceğiz

Yarışma
 Ünlü çiftlerin katılacağı ‘Yaparsın Aşkım’, İlker Ayrık’ın sunumuyla Fox’ta. Programın ünlü çiftleri: Demet Akalın-Okan Kurt, Berkay-Özlem Ada Şahin, Suat-Ahu Sungur.
Yılbaşı ekranında neler izleyeceğiz

 atv’de ‘Kim Milyoner Olmak İster’ dünya şampiyonu kadın sporcularımızın yarışacağı bir bölümle ekrana gelecek ve herkes ödülünü Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacak.
 TRT1’deki ‘Aileler Yarışıyor’da ise iki ekran ailesi karşı karşıya: ‘Elimi Bırakma’dan Alina Boz, Alp Navruz, Ebru Aykaç, Emre Bey ve ‘Kalk Gidelim’den Mehtap Bayri, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Alper Saylık. Şarkılar Alişan ve Merve Özbey’den. Ödüller ise Mehmetçik Vakfı’na gidecek.

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