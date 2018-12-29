Yılbaşı ekranında neler izleyeceğiz?
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Yerli dizi
Kanal D’de ‘Çocuklar Duymasın’ yılbaşı özel bölümü var.
TRT1’de ise ‘Ege’nin Hamsisi’ final bölümü. Koliva, Sümer Ezgü, Güliz Ayla konserleriyle renklenecek hayli neşeli bir final olacak.
Spor
Tüm beIN Sports kanalları sadece yılbaşı gecesi değil, 31 Ocak tarihine kadar tüm üyelere açık olacak. Böylece EPL, La Liga, Serie A gibi dünyaca ünlü liglerin yanı sıra
Spor Toto Süper Lig’deki 18. ve 19. hafta karşılaşmalarının tamamını
ve Turkish Airlines Eurolig karşılaşmalarını ay sonuna kadar herkes izleyebilecek.
Müzik
Star’da Saba Tümer’in sunacağı Yılbaşı Konseri’nde Emel Sayın, Demet Akalın, Cengiz Kurtoğlu, Ebru Yaşar, Zerrin Özer, Zara, Rubato&Ziynet Sali, Safiye Soyman, Çağatay Akman, Merve Özbey, Berkay Şahin, Mehmet Erdem, Fettah Can ve başka sanatçılar Ahmet Selçuk İlkan şarkıları seslendirecek.
Netflix’te ‘Taylor Swift Reputation Stadium Tour’ var. Swift’in Dallas konseri 31 Aralık günü yayında olacak.
Yabancı dizi
Netflix’te ‘The Chilling Adventures of Sabrina’nın, ‘Fuller House’un ayrıca yetişkinler için animasyon dizileri ‘Neo Yokio’ ve ‘Bojack Horseman’in yılbaşı özel bölümleri yayında olacak. Yılbaşı sürprizi ise beş saatlik özel ‘Black Mirror’ bölümü ’Bandersnatch’ de yayında.
Yarışma
Ünlü çiftlerin katılacağı ‘Yaparsın Aşkım’, İlker Ayrık’ın sunumuyla Fox’ta. Programın ünlü çiftleri: Demet Akalın-Okan Kurt, Berkay-Özlem Ada Şahin, Suat-Ahu Sungur.
atv’de ‘Kim Milyoner Olmak İster’ dünya şampiyonu kadın sporcularımızın yarışacağı bir bölümle ekrana gelecek ve herkes ödülünü Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacak.
TRT1’deki ‘Aileler Yarışıyor’da ise iki ekran ailesi karşı karşıya: ‘Elimi Bırakma’dan Alina Boz, Alp Navruz, Ebru Aykaç, Emre Bey ve ‘Kalk Gidelim’den Mehtap Bayri, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Alper Saylık. Şarkılar Alişan ve Merve Özbey’den. Ödüller ise Mehmetçik Vakfı’na gidecek.
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