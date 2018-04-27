Tartıda azalan rakamların kalıcı olması psikolojinize bağlı
“Kahvaltıda bir kibrit kutusu kadar peynir, öğlen salata, akşam ızgara” prensibine dayalı, sıkıcı diyet programlarının devri artık geçti. Uzman diyetisyen Çağatay Demir’in, ‘Mutlu Ye Mutlu Kal’ isimli beslenme kitabında pizza da var makarna da... Demir, yeni kitabında, insanı yerken mutlu eden sağlıklı diyet yemeklerin tariflerini veriyor.
Söz konusu diyet ve sağlıklı beslenme olduğunda hep tatsız tuzsuz yemeklere ya da salataya mahkûm olduğumuzu düşünürüz. Ama artık pek çok beslenme uzmanı lezzetli yemeklerden mahrum kalmadan da kilo verip diyabet, insülin direnci, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarla ilgili olası riskleri en aza indirmenin mümkün olduğunu savunuyor. Diyetisyen Çağatay Demir onlardan biri. Demir, dördüncü kitabı ‘Mutlu Ye Mutlu Kal’da hem sağlıklı hem de lezzetli yemek tarifleri veriyor. Mutlu kalmayı odak noktasına alan diyetisyen: “Elbette makarna da pizza da yiyeceğiz. Sevdiğimiz lezzetlerin hepsini hayatımızdan çıkardığımızda mutlu kalmamız çok da olası değil. Aslında önemli olan neyi, ne zaman, ne kadar yediğimiz. Yıllar içinde danışanlarımla deneyimlediğim en önemli şeylerden biri şu; kişinin zayıflama sürecindeki psikolojik durumunun pozitif yönde korunması çok önemli. Tartıda azalan rakamların kalıcı olması en çok da bu motivasyona bağlı” diyor.
‘Mutlu Ye Mutlu Kal’, Epsilon Yayınevi’nden çıktı.
Kitaptaki tariflerden bazıları:
Malzemeler
1 adet tam buğday tortilla ekmeği
5 çorba kaşığı
rende dil peyniri
1 tatlı kaşığı salça
1 tepeleme çorba kaşığı labne peyniri
Yeşil biber, chili biberi, cherry domates, patlıcan
Yapılışı
Tam buğday tortillanın üzerine öncelikle labne peynirini güzelce yayın. Ardından azıcık suyla açtığınız salçayı fırça yardımıyla sürün. Üzerini rende peynir ve sevdiğiniz, uygun büyüklükte doğradığınız sebzelerle süsleyin. Fırına verip kıtır olana kadar 180 derecede pişirin. Kenarları kahverengileştiğinde pizzanız hazırdır.
Avokado Puding
Malzemeler
1 adet olgun avokado
1 adet muz
1 çorba kaşığı bal
Yarım çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı kakao
Hindistancevizi
Yapılışı
Tüm malzemeleri blender’da iyice çekin. Pürüzsüz bir kıvam elde edince iki kâseye bölüştürün. Üzerini hindistanceviziyle süsleyin.
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