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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
İpek YEZDANİ - iyezdani@hurriyet.com.tr
27.04.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Tartıda azalan rakamların kalıcı olması psikolojinize bağlı

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Tartıda azalan rakamların kalıcı olması psikolojinize bağlı

“Kahvaltıda bir kibrit kutusu kadar peynir, öğlen salata, akşam ızgara” prensibine dayalı, sıkıcı diyet programlarının devri artık geçti. Uzman diyetisyen Çağatay Demir’in, ‘Mutlu Ye Mutlu Kal’ isimli beslenme kitabında pizza da var makarna da... Demir, yeni kitabında, insanı yerken mutlu eden sağlıklı diyet yemeklerin tariflerini veriyor.

Söz konusu diyet ve sağlıklı beslenme olduğunda hep tatsız tuzsuz yemeklere ya da salataya mahkûm olduğumuzu düşünürüz. Ama artık pek çok beslenme uzmanı lezzetli yemeklerden mahrum kalmadan da kilo verip diyabet, insülin direnci, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarla ilgili olası riskleri en aza indirmenin mümkün olduğunu savunuyor. Diyetisyen Çağatay Demir onlardan biri. Demir, dördüncü kitabı ‘Mutlu Ye Mutlu Kal’da hem sağlıklı hem de lezzetli yemek tarifleri veriyor. Mutlu kalmayı odak noktasına alan diyetisyen: “Elbette makarna da pizza da yiyeceğiz. Sevdiğimiz lezzetlerin hepsini hayatımızdan çıkardığımızda mutlu kalmamız çok da olası değil. Aslında önemli olan neyi, ne zaman, ne kadar yediğimiz. Yıllar içinde danışanlarımla deneyimlediğim en önemli şeylerden biri şu; kişinin zayıflama sürecindeki psikolojik durumunun pozitif yönde korunması çok önemli. Tartıda azalan rakamların kalıcı olması en çok da bu motivasyona bağlı” diyor.

Tartıda azalan rakamların kalıcı olması psikolojinize bağlı

‘Mutlu Ye Mutlu Kal’, Epsilon Yayınevi’nden çıktı.

Kitaptaki tariflerden bazıları:

Tortilla Pizza

Malzemeler
1 adet tam buğday tortilla ekmeği
5 çorba kaşığı
rende dil peyniri
1 tatlı kaşığı salça
1 tepeleme çorba kaşığı labne peyniri
Yeşil biber, chili biberi, cherry domates, patlıcan
Yapılışı
Tam buğday tortillanın üzerine öncelikle labne peynirini güzelce yayın. Ardından azıcık suyla açtığınız salçayı fırça yardımıyla sürün. Üzerini rende peynir ve sevdiğiniz, uygun büyüklükte doğradığınız sebzelerle süsleyin. Fırına verip kıtır olana kadar 180 derecede pişirin. Kenarları kahverengileştiğinde pizzanız hazırdır.

Tartıda azalan rakamların kalıcı olması psikolojinize bağlı

Avokado Puding

Malzemeler
1 adet olgun avokado
1 adet muz
1 çorba kaşığı bal
Yarım çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı kakao
Hindistancevizi
Yapılışı
Tüm malzemeleri blender’da iyice çekin. Pürüzsüz bir kıvam elde edince iki kâseye bölüştürün. Üzerini hindistanceviziyle süsleyin.

Tartıda azalan rakamların kalıcı olması psikolojinize bağlı

 

 

 

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