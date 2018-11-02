Tanrıçanın hakkını tanrıçaya veren oyun!
Engin Alkan’ın, Shakespeare’in sonelerinden uyarladığı ‘Cadı Avı’ hepimizi, kadınların doğadan gelen yaratıcı gücünü hatırlamaya davet ediyor. Aşk, umut ve eğlence de cabası...
Tüm varlıkların anası Hekate, güzeller güzeli Venüs ve bereket timsali Inanna. Birbirinden çarpıcı, haşmetli üç kadın, üç tanrıça. Önce cadı kılığında çıkacaklar karşınıza. Sonra şen şakrak, birbirleriyle ve seyirciyle tatlı tatlı atışarak tanrıça hallerine bürünecekler. Ve bize izlemesi çok eğlenceli, seyircinin üstüne neşe ve umut saçan bir hikâye anlatacaklar.
Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun yeni oyunu ‘Cadı Avı’, Venüs ile Adonis’in mitolojik aşk öyküsü üzerine kurulmuş, Engin Alkan imzalı özgün bir müzikal. Alkan, Shakespeare’in 12 sonesi ve ‘Venüs ile Adonis’ şiiri üzerine çalışarak, seyircisini aşka, umuda, barışmaya davet eden, kadınların özündeki yaratma gücünü anımsatan bir oyun kurgulamış. İnsanı oturduğu yerde hareketlendiren ya da durultan besteler de Alkan’a ait. Kötülüğün, zulmün, vahşetin sıradanlaştığı şimdiki dönemden en geriye, öze doğru bakmamızı salık veriyor tüm bu hikâye.
Tanrıçalar Hekate, Inanna, Venüs, savaş tanrısı Mars ve Adonis’in, canlı müzik eşliğinde seslendirdikleri eğlenceli, yer yer hüzünlü şarkılar ve sahneyi dolu dolu kaplayan performansları eşliğinde anlattıkları 1 saat 45 dakikalık, iki perdelik bir müzikli masal ‘Cadı Avı’. Güncele göndermeleri, seyirciyle anlık teması, mizahı ve iğnelemeleri tam kıvamında; akan kanı değil hayatı, savaşı değil barışı, karanlığı değil umudu, erkekliğin sert gücünü değil kadınlığın bereketli yaratıcılığını yücelten bir müzikal.
Üç tanrıça esasında, güzellik tanrıçası Venüs’le bir mersin ağacından doğan kusursuz güzellikteki Adonis’in lanetli yazgısını ve savaş tanrısı Mars’ın bu yazgıdaki rolünü anlatmak üzere karşımızda. Lakin oyunun başında, mitolojinin ‘gaz ve toz bulutu’ halinden başlayarak aktarılanların seyirciyi biraz yorma, daha doğrusu kafaları karıştırma riski var. Ama hem tanrıça rolündeki üç oyuncunun maharetli performansları hem de metnin hayli eğlenceli akışı buna tam anlamıyla müsaade etmiyor. Zaten hikâye de hızlıca sınırlarını çiziyor, anlatı rayına oturuyor.
Beş kişilik oyuncu kadrosu sahne üstünde, arkadaki genç müzisyenler de canlı müzikte son derece iyiler. Ama en çok da tanrıçaları canlandıran üç kadın oyuncu etkisi altına alıyor izleyenleri. Koreografide Senem Oluz, kostüm tasarımında Candan Seda Balaban, müzikte Altuğ Kutluğ ve ışık tasarımında Cem Yılmazer’in yetkin imzaları var. Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun kısıtlı fiziksel imkânlarıyla bile başarılı bir iş çıkmış ortaya; oyunu, akustiği çok daha iyi bir mekânda izlesek neler olurdu kim bilir...
CADI AVI - KADIKÖY EMEK TİYATROSU
Yazan: William Shakespeare
Uyarlayan ve yöneten: Engin Alkan
Oyuncular: Ayşegül Sünetçioğlu, Pınar Yıldırım, Sitare Akbaş,
Emre Yetim, Mert Arat
Süre: 110 dakika
Bilet fiyatı: Tam 55, öğrenci 35 TL
Ne zaman: Bu akşam saat 20.30’da.
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