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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Fotoğraf: Selçuk ŞAMİLOĞLU
26.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sosyal sorumlulukla örülmüş sanat festivali

Ömür Kurt
Ömür Kurt
omur@hurriyet.com.tr
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Ömür Kurt
Ömür Kurt
omur@hurriyet.com.tr
Sosyal sorumlulukla örülmüş sanat festivali

Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Sanat Festivali’ 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek. 3-15 yaş arası çocuklara yönelik, dört günlük bu etkinlikte binlerce çocuk; resimden müziğe, danstan karikatüre, senaryo yazarlığından fotoğrafa kadar çok sayıda atölyeye katılacak, engelli köpeklere yürüteç ve barınak yapacak.

Nereden çıktı festival fikri?
- Festival Direktörü Tomru Dereköylü: Çocuklarla sanatçıları bir araya getirmek istedik. Anne-babalar çocuklarının ilgilerini anlayabilmek için onları atölye atölye gezdirmek zorunda kalıyor. Biz her şeyi tek çatı altında toplamak istedik.
İçerikte neler var peki?
- Tan Sağtürk’le klasikten moderne pek çok dansı öğrenecek. Devrim Erbil’le birebir atölye yapma şansı bulacak çocuklar. Ragıp Savaş’la yaratıcı dramalar yapabilecekler. Mozaik, ebru, uçurtma atölyelerimiz, tabak ve yastık boyama çalışmalarımız olacak.
 Kaç gün sürecek?
- 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında olacak. Atölyeler saat 10.30’da başlayacak, 19.30’da bitecek. Süre; 45’er dakika. Çocuklar her gün toplam 17 farklı seçenekten seçtiği dokuz atölyeye katılabilecek. Her atölyenin kontenjanı 20 kişi.
Katılmak isteyenler nasıl başvuracak?
- www.cocuksanatfestivali.com adresindeki kayıt formumuzu doldurabilirler. Bilet fiyatları 55 TL. 3-15 yaşları arasındaki çocuklar katılabilecek. Ayrıca sanata hiç ulaşamayan çocukları da burada ağırlayacağız. Festival kapsamında Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun 23 ilinden yaklaşık 150 çocuğumuzu buraya getiriyoruz. Hem atölyelere girecekler hem de İstanbul’u gezecekler. Bir de bu etkinlikte tüm çocuklarımız arka ayağı olmayan köpeklere yürüteçler, barınaklar yapacak. Her çocuk bir kitabıyla gelecek ve o kitapları da kumbaramızda toplayıp ihtiyaç bölgelerine kütüphaneler yapacağız. Evet, festivalde sanat var ama sosyal sorumlulukla, iyilikle ve farkındalıkla örülmüş bir sanat festivali bu.
Tan Sağtürk
Anne-babalar için de söyleşilerimiz olacak
Ben dünyanın pek çok yerinde antik tiyatrolarda dans ederken bütün şehrin oraya geldiğini fark ederdim. Orada yaşayan herkes tiyatro, bale salonlarına akardı. Sanat halkın içine yayılmıştı.
Bu çok önemli ama modern zamanlarda eksilmeye başladı. Bunu çok büyük bir eksik olarak görüyorum. Bu nedenle de Çocuk Sanat Festivali’ni çok önemsiyorum. Biz de sadece bale ve dansla değil, jimnastikle de burada olacağız. Çocuklarla buluşacağız ama anne-babalar için de söyleşilerimiz olacak. O söyleşimizde ‘Ada Bale Gösterisinde: Kuğu Gölü’ adlı kitabımı da imzalayacağım. Herkesi festivale bekliyoruz.
Devrim Erbil
Sanatla uğraşan çocuk daha duyarlıdır
Her çocuğun sanata duyarlılığı, yeteneği vardır. Sonra dış dünyayla alışverişi arttıkça ilgisi değişir. Çevresiyse çocuğun içinde var olan yeteneği söndürmek için hazırdır. Örneğin, resim yaparken çocuğu, “Benziyor, benzemiyor, yanlış yaptın” gibi sözlerle yönlendirmeye çalışmak...
Dolayısıyla yeteneklerle doğan çocuklar bir süre sonra bu engellemelerle isteklerinden vazgeçebilir. Sanatla uğraşan çocuk daha duyarlıdır, iç dünyası daha zengindir.
Yaratıcı olduğu zaman da daha girişimci olabilir, hayattan daha çok verim alabilir. Bu festivalde onlara özel olarak hazırladığımız filmleri göstereceğiz. Çeşitli boyalarla renkli ve eğlenceli resimler yapacaklar.
Ragıp Savaş
Bizi geleceğe sanat taşıyacak
Bütün çocuklar imkânlar dahilinde sanatın aydınlık yolundan geçmelidir. Bizim önceliğimiz, çocukların kendilerini özgürce ifade edebilmelerini sağlamaktır. İleride sanatçı olmasalar da onlara sanatı ve sanatçıyı anlayan farklı bir vizyon kazandırmayı hedefliyoruz. Sanatın birey üzerinde nasıl bir iyileştirici etkisi olduğunun farkındayız ve bizi geleceğe sanatın taşıyacağına inanıyoruz. Bizim için bu festival bir hayalin gerçeğe dönüşmesi. Harika bir içeriği var, parçası olduğumuz için çok mutlu ve heyecanlıyız.

Ömür Kurt
Ömür Kurt
omur@hurriyet.com.tr
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