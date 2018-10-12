Rüzgâra karşı İstanbul’dan Ege’ye...
Türkiye’de en önemli yelkenli yarışlarından Bodrum Cup, bu yıl 30’uncu kez düzenleniyor. Üstelik bu yıl yarışlar ilk kez İstanbul’dan başlıyor. Acele edin, deniz kenarına kurulun, rüzgâra kapılan bu güzel ahşap yelkenli tekneleri seyredin. Daha fazlasını istiyorsanız, bir teknede yerinizi ayırtın..
Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından başlatılan ‘Bodrum Cup’a yıllardır ahşap yelkenliler katılıyor. Bugün Boğaz’da bu tekneler görücüye çıkıyor. Organizasyon, Beşiktaş’taki Four Seasons Hotel’de kortej geçişiyle start alıyor. Yarın da Setur Fenerbahçe Kalamış Marina’da yatların lansmanı yapılacak. İlk yarışsa pazartesi Prens Adaları etabından oluşacak. Yaklaşık 30 yat Kalamış-Kınalıada-Kalamış arasında yarışacak. Salı günüyse yatlar rotasını Marmara Adası’na çevirecek. Bir gün sonra da Marmara Adası’ndan Çanakkale Boğazı geçilerek Babakale’ye varılacak. American Hospital The Bodrum Cup etabı 22-27 Ekim tarihleri arasında sürecek. Çeşme, Sakız, Midilli, Leros, Samos, Kuşadası teknelerin diğer durakları olacak. Yarışlar; ‘gulet’, ‘tırhandil’, ‘mozaik’, ‘klasik’ ve ‘cruiser’ kategorilerinde gerçekleşecek. Organizasyon kapsamında Gastronometro’nun ana sponsorluğunda ‘Mavi Yolculuk Mutfağı Yemek Yarışması’ yapılacak.
Geçen yıl düzenlenen Bodrum Cup, toplam 150 yat, 1500 yelkenci ve 8000 izleyiciye ulaşmıştı. Bu yıl sayının daha da artması bekleniyor. Yarışlar profesyonellerin dışında bu maceraya ortak olmak isteyen herkese açık. Kabin fiyatları kişi başı yaklaşık 3 bin TL’den başlıyor (bodrumcup.com).
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