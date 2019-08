Raisa ve Vanessa ile New York’ta Lambada

New York Moda Haftası resmi takvimine dahil olmak pek çok modacının hayali ve gerçekten kolay bir şey değil. Nasıl başardınız?

- Bizim için çok zor bir süreç olmadı açıkçası... Moda haftası takvimine girmek için başvurumuzu yaptıktan sonra NYFW komitesi tarafından onay mail’ini aldık ve süreç başlamış oldu. Markamızı kurduğumuz 2009’dan bu yana tam 10 yıl geçti. Düşünün: 10 yıldan beri hayalimizdi New York Moda Haftası’nda koleksiyonlarımızı sergilemek. Doğru zaman şimdi imiş. Çok heyecanlıyız... 8 Eylül saat 14.00’ de Spring Studios’da defilemizi yapacağız. Canlı yayınla raisavanessa.com’dan da izlenebilecek.

◊ Büyük bir ihtimalle yine oldukça renkli, işlemeli ve dramatik parçalar göreceğiz podyumda. Toplamda kaç parça var peki?

- İlkbahar-Yaz 2020 koleksiyonumuzun ismi ‘The Lambada’. 135 parçadan oluşan bir koleksiyon yaptık. Üç bölümden oluşuyor: Couture, semi couture ve hazırgiyim... İşçilik ve stil açısından kendi karakterimize göre yorumumuzu kattık. Bunun da bizim farkımız olduğunu düşünüyoruz. Koleksiyonumuzda tabii ki imzamız haline gelen volanları ve kendimize özel tekniklerle yaptırdığımız el işlemelerini sıkça göreceksiniz. Bunlara ek olarak büyük kol ve yaka detayları, ipek organze kumaşlardan yapılmış formlarla couture kısmında farklılıklar sağladık. Omuzları açıkta bırakan formlar, volanlar, İspanyol paçalar, kat kat etekler, fırfırlar, drapeler ve puantiyeler dönemin izlerini yoğun bir şekilde hissettiriyor. Özel dokulu kumaşların hayat verdiği tasarımlar feminen ve seksapeli yüksek kalıplarla birleştiriyor. Kıyafetlerle kombin oluşturacak bilekten bağlamalı topuklu ayakkabılar, platform topuklu ayakkabılar, bootie’ler, ayrıca kemerler bulunuyor.

◊ Koleksiyonun ilham kaynağı Lambada dansı herhalde...

- Evet... Bu koleksiyonumuzu hazırlarken 80’li yılların sonunda Brezilya’dan tüm dünyaya yayılan bir şarkı ve dans olan ‘Lambada’dan ilham aldık. ‘The Lambada’ koleksiyonu, Broadway’den Hollywood’a uzanan lambada dans çılgınlığı, disko geceleri, ilham veren filmler, kayıtlar koleksiyonumuzdaki her bir parçada izler taşıyor. Koleksiyon bizlere dansı ve modayı sanatsal bir formla sunuyor.

◊ Biraz geçmişe gidelim... Bu zamana kadar ulusalararası alanda pek çok yıldızla çalıştınız. Sizi en çok hangi isimler heyecanlandırdı?

- Taylor Swift, Katy Perry, Heidi Klum gibi birçok ünlü ile çalıştık.

◊ Onları ön sırada defilenizi izlerken görecek miyiz?

- Sürpriz olsun çünkü henüz LCV’leri bitirmedik. New York moda çevresinden bir çok önemli isim katılacak gibi gözüküyor. Bunun dışiında influencer’lar, moda basınından bir çok kişi, tabii Türkiye’den de arkadaşlarımız bizimle olacak.

◊ New York çıkarması bittikten sonra, yeni projeniz ne olacak peki?

- New York Moda Haftası çerçevesinde 1-30 Eylül arasında Soho’da ‘RaisaVanessa Pop Up’ mağazası açıyoruz. Bu da bizim çok istediğimiz bir şeydi. Hayata geçiriyor olmak çok heyecan verici. 204 metrekarelik mağazada RaisaVanessa koleksiyonlarımızın tamamını sergileyeceğiz, Defilenin ertesi günü yani 9 Eylül’den itibaren de The Lambada koleksiyonumuzu satışa sunacağız. New York Moda Haftası’nın ardından eylül sonunda Paris Moda Haftası çerçevesinde Paris’te de bir showroom açıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa ve ABD pazarında çok daha fazla noktada tüketicilerle buluşmak. Daha çok kişi tarafından takip edilen ve tercih edilen bir marka olmak...