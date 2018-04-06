Platform neydi platform emekti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Cumartesi
06.04.2018 - 16:32, Son Güncelleme:

Platform neydi platform emekti

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Platform neydi platform emekti

İZLEMEDEN GEÇMEYİN... Elçin Yahşi öneriyor

‘Nerede, ne zaman istersem izleyebileyim’di... ‘Bir dizinin bütün bölümlerini bir oturuşta bitirebileyim’di... Ama puhutv bize bu imkânları vermiyor. O güzelim dizilerinin bir sonraki bölümlerinin ne zaman yayımlanacağını asla bilemiyoruz.

Güzel oldu. Hem dizi ekipleri, hem izleyiciler için. Ekranın usta isimleri iki saate yayılmayan derli toplu senaryolarla, bir ömür bağlılık sözü vermemizi istemeyen başı sonu belli dizilerle platformlarda yerlerini alıyor. Mutluyuz. Bu platformlardan biri de ‘Sen nasıl izlersen’ sloganıyla yola çıkan puhutv.
Orada ilk üç bölümünü izlediğimiz ‘Şahsiyet’ mesela. Tek tek bütün kareleri al, poster yap, as. Işık, renkler, kadraj baş döndürücü. Görsel açıdan bu kadar kaliteli bir yerli diziyi ilk kez izliyoruz. Hikâyesi aslında bilindik ama ne zararı var? İlk platform dizisi değil ‘Şahsiyet’ ama açık ve net “Yemişim totalinizi” diyen, aman kimseyi kızdırmayalım, dikkat çekmeyelim kaygısı gütmeden inandırıcı olabilen ilk dizi. Üç bölümünü beğenerek izledik.
Mesela ‘Dip’. “Evet içine girmesi biraz zor ama ilk üç bölüm sabret, sonra acayip açılıyor” diye anlatılabilir belki. Bilmiyoruz, çünkü iki bölümünü izledik daha, henüz açılmadı ve üçüncü bölümü ne zaman izleyeceğimiz konusunda hiç fikrimiz yok. Bu bir sonraki bölümü ne zaman izleyeceğimizi bilememe meselesini ‘Fi’ ve ‘Çi’de de yaşamıştık. ‘Sen nasıl izlersen’ sloganı yanlış anlaşıldı galiba, çünkü mevcut duruma ‘ben nasıl yayımlarsam’ sloganı daha uygun düşüyor. Halbuki platform neydi, platform ‘ben nerede, ne zaman istersem izleyebileyim’di. Platform, oturup bütün bir sezonu art arda izleme olanağını vermiş, ‘binge-watching’ (maraton) kavramını oluşturmuştu. ‘Dip’in üçüncü bölümü yayımlandığında ben ilk iki bölümü kısmen unutmuş olacağım, belki sırf bu nedenle diziye devam edemeyeceğim. Bilmiyorum. Ama keşke böyle olmasa, bütün bölümler aynı anda yayımlanamıyorsa da hiç değilse bölümleri ne zaman izleyeceğimiz belli olsa. Olsa da, “Kesin olmayan bilgilere göre ‘Şahsiyet’in yeni bölümleri 13 Nisan’da puhutv’de olacakmış” yazmak zorunda kalmasak.

*‘Jet Sosyete’ bu hafta sekizinci bölümüyle ekranda olacak. İlk bölümde beklediğini bulamayan, sabredip bekleyen ya da beklemeyen bütün ‘Avrupa Yakası’ ve ‘Yalan Dünya’ hayranları birer birer dökülüyor, itiraflar birbirini kovalıyor; üçüncü bölümden itibaren dizinin toparladığı konuşuluyor, sosyal medyada yayılıyor, gülmekten gözlerden yaşlar geldiği belirtiliyor. (Star, pazar, 20.00)

HAFTANIN
PROGRAMI

Wild Wild Country (Netflix)

Arşivlerden haber görüntüleri ve tanıkların ifadeleriyle Osho tarikatının öyküsü son derece dinamik bir altı bölümde anlatılıyor. Polisiye dizi izler gibi...

 

 

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