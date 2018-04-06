Platform neydi platform emekti

‘Nerede, ne zaman istersem izleyebileyim’di... ‘Bir dizinin bütün bölümlerini bir oturuşta bitirebileyim’di... Ama puhutv bize bu imkânları vermiyor. O güzelim dizilerinin bir sonraki bölümlerinin ne zaman yayımlanacağını asla bilemiyoruz.

Güzel oldu. Hem dizi ekipleri, hem izleyiciler için. Ekranın usta isimleri iki saate yayılmayan derli toplu senaryolarla, bir ömür bağlılık sözü vermemizi istemeyen başı sonu belli dizilerle platformlarda yerlerini alıyor. Mutluyuz. Bu platformlardan biri de ‘Sen nasıl izlersen’ sloganıyla yola çıkan puhutv.

Orada ilk üç bölümünü izlediğimiz ‘Şahsiyet’ mesela. Tek tek bütün kareleri al, poster yap, as. Işık, renkler, kadraj baş döndürücü. Görsel açıdan bu kadar kaliteli bir yerli diziyi ilk kez izliyoruz. Hikâyesi aslında bilindik ama ne zararı var? İlk platform dizisi değil ‘Şahsiyet’ ama açık ve net “Yemişim totalinizi” diyen, aman kimseyi kızdırmayalım, dikkat çekmeyelim kaygısı gütmeden inandırıcı olabilen ilk dizi. Üç bölümünü beğenerek izledik.

Mesela ‘Dip’. “Evet içine girmesi biraz zor ama ilk üç bölüm sabret, sonra acayip açılıyor” diye anlatılabilir belki. Bilmiyoruz, çünkü iki bölümünü izledik daha, henüz açılmadı ve üçüncü bölümü ne zaman izleyeceğimiz konusunda hiç fikrimiz yok. Bu bir sonraki bölümü ne zaman izleyeceğimizi bilememe meselesini ‘Fi’ ve ‘Çi’de de yaşamıştık. ‘Sen nasıl izlersen’ sloganı yanlış anlaşıldı galiba, çünkü mevcut duruma ‘ben nasıl yayımlarsam’ sloganı daha uygun düşüyor. Halbuki platform neydi, platform ‘ben nerede, ne zaman istersem izleyebileyim’di. Platform, oturup bütün bir sezonu art arda izleme olanağını vermiş, ‘binge-watching’ (maraton) kavramını oluşturmuştu. ‘Dip’in üçüncü bölümü yayımlandığında ben ilk iki bölümü kısmen unutmuş olacağım, belki sırf bu nedenle diziye devam edemeyeceğim. Bilmiyorum. Ama keşke böyle olmasa, bütün bölümler aynı anda yayımlanamıyorsa da hiç değilse bölümleri ne zaman izleyeceğimiz belli olsa. Olsa da, “Kesin olmayan bilgilere göre ‘Şahsiyet’in yeni bölümleri 13 Nisan’da puhutv’de olacakmış” yazmak zorunda kalmasak.

*‘Jet Sosyete’ bu hafta sekizinci bölümüyle ekranda olacak. İlk bölümde beklediğini bulamayan, sabredip bekleyen ya da beklemeyen bütün ‘Avrupa Yakası’ ve ‘Yalan Dünya’ hayranları birer birer dökülüyor, itiraflar birbirini kovalıyor; üçüncü bölümden itibaren dizinin toparladığı konuşuluyor, sosyal medyada yayılıyor, gülmekten gözlerden yaşlar geldiği belirtiliyor. (Star, pazar, 20.00)

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Arşivlerden haber görüntüleri ve tanıkların ifadeleriyle Osho tarikatının öyküsü son derece dinamik bir altı bölümde anlatılıyor. Polisiye dizi izler gibi...