Oscar ekranında neler var?

Ödüllülere özel kanal

Digiturk



Digiturk’ün beIN Movies Oscars özel kanalı 17 Ocak’ta yayına başladı bile ve 11 Şubat’a kadar farklı kategorilerde toplamda 123 Oscar ödülü ve 334 Oscar adaylığı bulunan tam 138 filmi ekrana getirecek. Geçen yılın Oscar adayı filmlerinden ‘Mary Queen of Scots’un ilk gösteriminin de yapılacağı kanalın içerik yelpazesinde ‘Green Book’, ‘First Man’, ‘BlacKkKlansman’ ve ‘A Star is Born’ gibi ödüllü filmler var. Bu yıl Oscar ödülüne aday gösterilen filmlerden büyük müzik ikonu Elton John’un hayat hikâyesini anlatan ‘Rocketman’, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en çok gişe yapan filmi ‘Avengers: Endgame’, ejderhalar ve insanların birlikte yaşadıkları fantastik bir dünya tasvir eden ‘How to Train Your Dragon: The Hidden World’ Digiturk ve beIN Connect üyelerinin izleyebilecekleri filmler olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Oscar adaylığı açıklanan filmlerden ‘Ad Astra’, ‘Toy Story 4’ ve ‘The Lion King’ de izle-öde servisiyle yine beIN Box Office Oscars kanalında olacak.

24 dalda aday

NetflIx





Önce bu yıl 24 dalda adaylık alan Netflix’e bakalım.

‘The Irishman’in 10, ‘Marriage Story’nin altı ve ‘The Two Popes’un üç dalda adaylığı var. Üçünden de defalarca bahsettik, biliyorsunuzdur. Bu yıl kısa belgesel dalının Oscar adaylarından biri de Netflix’ten: ‘Life Overtakes Me’, 40 dakika, İsveç’teki göçmen çocukların ‘hastalığı’ üzerine. Ayrıca belgesel dalının iki adayı da platformda: Obama çiftinin yapım şirketinin ilk işi ‘American Factory’ ve Brezilya’nın demokrasisini liflerine ayıran ‘The Edge of Democracy’. Animasyon kategorisinde de iki adayı var Netflix’in, ‘Klaus’ ve platformda olmayan ama 17 Ocak’ta Başka Sinema’yla vizyona girecek olan ‘I Lost My Body’.

Heyecanı yıla yayıyor

D-Smart’ta



2020’de D-Smart’ta yayımlanacak filmlerse şöyle; 10 dalda aday olan ‘Once Upon a Time in Hollywood’, altışar adaylığı olan ‘Jojo Rabbit’ ve ‘Little Women’, dört adaylığı olan ‘Ford v. Ferrari’, üç adaylığı olan ‘Bombshell’ ve birer dalda adaylık alan ‘A Beautiful Day in the Neighborhood’, ‘Ad Astra’, ‘Breakthrough’. Filmler hem sinema kanallarında

hem de D-Smart Go’da olacak.

Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat

’Gümüş’, ‘Sıla’, ‘Kavak Yelleri’, ‘Yer Gök Aşk’, ‘Lale Devri’, ‘Karadayı’, ‘Kara Para Aşk’, ‘Siyah Beyaz Aşk’ ve ‘Gülperi’...

Hepsinin senaryosunda aynı iki isim var: Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat. Bu ikili artık ayrı dizilerin senaristleri olarak tek başlarına yola devam ediyor. Ve kaderin cilvesi mi yoksa hoş bir tesadüf mü demeli bilinmez, ikisinin dizisi aynı gün, aynı saatte ekrana geliyor. Çarşamba geceleri tv8’de yayımlanan ‘Doğduğun Ev Kaderindir’in senaryosu Eylem Canpolat, Show’daki ‘Zemheri’nin senaryosuysa Sema Ergenekon imzalı.

Beş program

1-Yeni kanal: TRT, uluslararası haber kanallarına bir yenisini daha ekledi. Almanca dijital haber platformu TRT Deutsch test yayınına başladı. Merkezi Berlin’de bulunan platform kendi internet sitesinin (www.trtdeutsch.com) yanı sıra başlıca sosyal medya platformlarında da (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) yayın yapacak.

2-Yemek belgeseli: Dünyanın en büyük yemek etkinliklerinin perde arkasında yaşananları gözler önüne seren ‘Büyük Ziyafet’te Bangladeş’teki yemek sergilerinden İspanya’nın en büyük paella festivaline kadar uzanan lezzetli ve bir o kadar yorucu çabalar izlenecek. (Nat Geo People, cumartesi, 21.30)

3-Yeni sezon: ‘Friends’in yaratıcılarından Marta Kauffman’ın imzasını taşıyan, Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterson, Martin Sheen kare asını izleme fırsatını veren ‘Grace and Frankie’nin altıncı sezonu Netflix’te. Yedinci ve son sezonuyla ekrana veda edecek.

4-Yeni dizi: ‘Tutunamayanlar’ ekrana ‘Leyla ile Mecnun’un boşluğunu doldurma iddiası taşıyarak geldi, hatta iddiadan da fazlası, ‘Leyla ile Mecnun’dan epey iz taşıyarak geldi. En büyük avantajlarından biri de Doğu Demirkol.

(TRT1, salı, 20.00)

5-Tekrar: H. G. Wells’in zamansız eserinden esinlenen ve insan türünü yeryüzünden silmeyi amaçlayan bir uzaylı saldırısının ardından yaşananları konu alan ‘War of The Worlds’, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tekrar ekranda. (FX, perşembe, 21.30)

Başrollerini Tuba Büyüküstün,

Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı yapımın Türkçe anlatımını Halit Ergenç seslendiriyor. Prof. Dr. A. M. Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan belgesel dizi Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.