Öğrenciler için yemek seferberliği

İstanbul Üniversitesi’nde önce yapılıp sonra protestolar üzerine geri çekilen yemek zammı ve öğrenci Sibel Ünli’nin intihar etmeden önceki son paylaşımında yemek kartında 1.40 lira kaldığını yazması işletmeleri öğrenciler için harekete geçirdi. İlk adım Dorock XL’dan geldi. Her gün 120 personel için hazırlanan yemeğin artık 150 kişilik hazırlanacağını duyuran işletme, öğrenci kimliklerini gösterdikleri takdirde her gün 30 öğrencinin işletme bünyesinde yemek yiyebileceğini duyurdu. Dorock XL’ın bu hamlesi diğer işletmeler tarafından da benimsendi.

Basta Street Food Bar

Kadıköy’deki Basta Street Food Bar, Instagram hesabından yaptığı duyuruyla üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikram edeceğini duyurdu. İşletme, hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında kimliğini gösteren 10 üniversite öğrencisine portakallı mercimek çorbası, dana veya tavuk dürümle bir çeşit içecekten oluşan mönüyü ikram edecek.



Tandoori Indian Restaurant

Ataşehir ve Beşiktaş’ta şubeleri bulunan Hint restoranı Tandoori de haftanın her günü saat 15.00’ten sonra 10 öğrenciye yemek ikram ediyor.

Beyrut Performance

İstanbul, Kartal’daki Beyrut Performance haftanın her günü 16.00-20.00 saatleri arasında üniversite öğrencilerine yemek verecek.

Ha Ha Pizza & Fries

Göktürk’teki Ha Ha Pizza & Fries’ı hafta sonları 12.00-17.00 saatleri arasında ziyaret eden beş üniversite öğrencisi istediği mönüyü ücretsiz alabilecek.

noa Burger

Beşiktaş’taki noa Burger de öğrencilere yemek ikramında bulunuyor. Haftanın her günü beş üniversite öğrencisi, öğrenci kimlik kartları göstererek işletmenin personel yemeğinden yiyebilecek.

Pucci Yeditepe

Kayışdağı’nda, Yeditepe Üniversitesi yakınındaki Pucci Yeditepe, haftanın her günü 10 üniversite öğrencisine personel yemeğinden ikram edecek.

Zerun 1650

Acıbadem’deki Zerun 1650, “Üniversite okurken çalışmak zorunda kalan bizler bu duruma sessiz kalamadık” diyerek haftanın her günü üç öğrenciye yemek ikram edeceğini duyurdu. Kimlik kartını gösteren öğrenciler mekânda karınlarını doyurabilecek.

Moda Kayıkhane

Moda Kayıkhane de Dorock XL gibi haftanın her günü 30 üniversite öğrencisiyle personel yemeğini paylaşıyor.



Askıda da yemek var

Eskiden sadece fırınlarda uygulanan ‘askı’ kampanyası, öğrencilere destek olmak isteyen işletmeler arasında da yaygınlaşıyor. Hayırseverlerin parasını ödediği yiyecekler ihtiyacı olan öğrencilere ücretsiz olarak veriliyor. Hayırseverler askidanevar.com adresindeki siteyi ziyaret ederek bağışta bulunabilir. Öğrenciler de yine aynı siteden kendilerine yakın bir işletmeden bu bağışlara ulaşabilir. Üstelik bu sitede askıya çıkanlar sadece yiyecek de değil. Üniversite öğrencilerine kültürel anlamda da destek olan hayırseverler sayesinde askıdaki biletlerle öğrenciler kültür-sanat etkinliklerine de katılabiliyor.