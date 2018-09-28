Memleketin en bakir yerleri bu sergide
‘Paramotor’la hava fotoğrafları çeken sanatçı Ali Kabaş’la bu deneyimi birlikte yaşamak üzere buluştuk. Başarılı olamadık ama sekizinci sergisi ‘Yabani-Untamed’i konuştuk.
Sergi açılmadan iki hafta önce yazışmaya başladık Ali Kabaş’la. Kullandığı yöntemi test edip birlikte uçarak gökyüzünden fotoğraf çekecektik. Ama evdeki hesap Silivri’deki havaya uymadı! Paraşütü taktık, paramotoru arkamıza aldık. Kabaş beni önüne bağladı. Başladık koşmaya... Ama rüzgârın kaldırma gücü yetmeyip bir de ayak senkronizasyonu sorunu yaşayınca havalanamadık. Üstelik düşüp benzin bidonunu patlattık. Neyse ki Kabaş’ın yedek paramotoru vardı. Silivri’nin üzerinden uçtu, çekimler yaptı.
“Paramotorla uçmak çok keyifli, kimsenin gidemediği yerlere gidiyorsun, en bakir yerleri görüyorsun. Ancak bazen böyle aksilikler oluyor” diye başladı anlatmaya. 15 yıldır bu yöntemi kullanan sanatçı, ‘Yabani-Untamed’ adlı, 22 fotoğraftan oluşan sergisinde Türkiye’nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinde, insan müdahalesi olmayan doğal alanları paramotoruyla uçarak fotoğrafladı. Bu karelere konu olan, toprakla suyun birleştiği geniş alanlar ya koruma altında ya da kendi haline bırakılmış durumda. İnsan nüfusu ve hırsının etkisiyle sürekli yok olma tehdidi altındalar. Tabiatın rahat bırakıldığı zaman oluşturduğu doğal zenginlik, onun yeni fotoğraf serisinin malzemesi oldu. Sergi FMV Galeri Işık’ta 6 Ekim’e kadar görülebilir. galeriisiktesvikiye.com
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