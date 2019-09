Lider Şahin: Didem’le çok mutluyum

Babası Selami Şahin olan biri nasıl bir evde büyür?

- Müziğin içinde bir ev... Aranjörler, besteciler, şarkıcılar ve sanatçılarla... ‘Özledim’, ‘Ben Sevdalı Sen Belalı’ gibi şarkılar gözlerimin önünde yazıldı. Beste nasıl yapılır, söz nasıl yazılır hepsini babamdan gördüm.

Siz çocukken babanız sürekli konserlerdeydi. Ona uzak olmak zor muydu?

- Bir gidiyor, turneden bir ay dönemiyordu. Özlüyordum ama hiçbir zaman bizden sevgisini esirgemedi. Aralarda kaçıp mutlaka gelir, gereken ilgiyi gösterirdi. Küçük yaşımdan itibaren bana hep arkadaş gibi yaklaştı.

Siz sahneyle kaç yaşında tanıştınız?

- 6.

İsmimi Zeki Paşa koymuş

Nerede?

- Maksim’de (gülüyor). Babam her sahneye çıktığında ben de çıkmak için kıyametleri koparıyormuşum. Hatta Hürriyet gazetesinde elimde çakmakla şarkı söylerken çekilmiş fotoğrafım bile basılmış.



Ama sahne tozunu o kadar küçükken yutmanıza rağmen mimarlık okudunuz. Neden?

- Küçüklükten beri karakalem hastalığım vardı. Aslında niyetim konservatuvara gitmekti ama babam, “Ben müzikal olarak buradayım. İkinci bir şey okumak istersen onu tercih ederim” dedi. Okul bittikten sonra babama sekiz sene vokal yaptım.

Lider ismini size Zeki Müren’in koyduğu doğru mu?

- Evet, ismimi Zeki Paşa koymuş. 1981’de babam ‘Lider Müzik’i kurdu. Zeki Müren’i transfer etti. Birlikte çalıştılar. Ben doğduğumda da babam hastaneden Zeki Paşa’yı arıyor, “Paşam bir erkek evladım oldu, ismini siz koysanız” diyor. O da “Firman gibi Lider olsun” diyor. Bu benim için büyük bir onur. Bunun gücünü her zaman hissettim. Babam doğduğum gün de ‘Yaşamında Lidersin’ diye bir şiir yazmış. O sözler de her zaman benim mottom oldu.

Nedir o sözler?

- En çaresiz bir anda eğer, güçlü olabilirsen / Ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen / Ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse / Aşka boyun eğmeden, dimdik durabilirsen / O zaman korkma dostum, her zorluğu yenersin / Seni kimse yıkamaz, yaşamında lidersin.



Didem’le çok mutluyum

Babanız bir dönem çapkınlıklarıyla da çok konuşulurdu.

O gen size geçmiş mi?

- Ben sevdiğimin peşindeyim, romantiğim.

Çok seviyorsam da çok sadığımdır.

Yıllarca aşk şarkılarıyla büyüdünüz. Aşkı nasıl anlatırsınız?

- Aşk susuzluk gibi. Kendini susuz bulduğunda o suyu içmek istersin ya; aşkı yakaladığın anda da kafaya dikip içmen lazım.

Siz çok içtiniz mi?

- Birini sevdiğim zamanlar aşkı içtim tabii. Aşktan kaçmam.

Bir süredir Didem Soydan’la (solda) birliktesiniz. İlişkiniz nasıl gidiyor?

- Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Çok mutluyum. Birbirine yakın sektörlerde olduğumuz için birbirimizi daha iyi anlıyoruz.

İzole bir hayatı tercih ediyorum

Anneniz hayatınızda nasıl bir figür?

- Onun fikirlerine çok önem veririm.

Önceki ilişkinizde de kız kardeşinizin ilişkisinde de annenizin birlikte olduğunuz kişileri onaylamadığı haberleri çıktı...

- Komik bunlar! Annem hiç böyle şeylere karışmaz ama öyle lanse ediliyor. Benim ailem hiçbir kız arkadaşım hakkında şimdiye kadar tek bir cümle söylememiştir.

“Horozumu saldım çayıra, şimdi tavuğu olan düşünsün” lafına ne diyorsunuz?

- Benim de kız kardeşim var. Annem hiç öyle bir şey demek ister mi? O aslında uzun bir sohbetin içindeki bir cümle, kastettiği bambaşka bir şey. Oradan iki kelime alınıp başka bir algı yaratılıyor.

Magazin gündeminde olmak sizi rahatsız ediyor mu?

- Doğduğumdan beri magazinin içindeydim. Bu sebeple hakkımda çıkan haberler beni etkilemiyor. Sevdiklerimle izole bir hayat yaşamayı tercih ediyorum. Çoğu masa başında üretilen haberlere neden üzüleyim?

Babam her aşamada yanımdaydı

Babanızın yüzlerce şarkısı var. Onun şarkılarından istediğinizi seçebilecekken neden tek şarkıyla çıkış yaptınız?

- Bir şarkıya ve klibe odaklanmak istedim. Bunu bir başlangıç olarak görelim. İkinci şarkıyı şu an hazırlıyorum, yakında da albüm gelecek.



Hayatımda olması büyük şans

Babanızın tarzı fantezi müziğe yakın. Sizin farklı bir sound seçme sebebiniz ne?

- Selami Şahin sırf fantezi müzik yapmıyor, ‘Ben Sevdalı Sen Belalı’ gibi çok modern, çoksesli işler de, 9/8’lik ‘Kasımpaşalıyım’ gibi şarkıları da var. Ben de babam gibi yaptığım müziği bir şablona koymuyorum.

Şarkının sözleri size ait. Hiç dinlemeyen biri için nasıl anlatırsınız?

- Şarkı özleyen birini anlatıyor. Bu çok seven bir insanın davet şarkısı.

Davetkâr bir adam mısınız?

- Evet, davetkârım ama herkese değil.

Babanız işe ne kadar dahil oldu?

- İki sene önce yaptığım bütün şarkıları derleyip toplayıp babama götürdüm, “Hangi şarkıyla çıkmalıyım” dedim, direkt ‘Mesela’yı seçti. Onun hayatımda olması benim için büyük bir şans, her aşamada yanımdaydı.

Sesiniz, şarkınız güzel. Babanız ünlü. Siz yakışıklısınız. Sizden popstar olur mu?

- Yaptığım müziği bir kalıba sokmuyorum, o nedenle popstar olmak iddialı olabilir. Ben kalbimden geleni yazıyor, besteliyorum. Ve canla başla çalışıyorum.



Geçen sene ‘Seninle Başım Dertte’ müzikalinde başroldeydiniz. Oyunculuğa devam etmeyi düşünüyor musunuz?

- Geçen sene, ‘Seninle Başım Dertte’ müzikal toplantılarını yaparken bütün usta oyuncular belli oldu, başrol arıyorduk. Yönetmenimiz Damla Cercisoğlu, “Neden sen yapmıyorsun” dedi. Tecrübem yoktu ama bir şekilde ikna oldum. Oyunculuk dersleri aldım. Şehirleri dolaştık, binlerce kişiye oynadık ve o zehri aldım. Bu konuda ilerlemek istiyorum.





Film tadında

bir iş çıkardık

Klibinizde çıplak sahneleriniz de var...

- Avrupa sinemasına selam çaktık. Oyuncuysanız her şeyi yapmalısınız. 40 kişilik bir ekiple film tadında bir iş çıkardık. Gerek yönetmenimiz Bedran Güzel ve görüntü yönetmenimiz Veli Kuzlu, gerekse rol arkadaşım Nilay Cafer konusunda çok şanslıydım.

Babanızın müzik şirketiyle ilgilenmeye de devam ediyorsunuz değil mi?

- Babamın kurduğu Lider Müzik’i Lider Entertainment olarak etkin hale getirdik. Kardeşim Emirhan patronumuz. Geçen yaz Çeşme’de Cove Aya Yorgi’yi açtık. Geceleri de Gala Aya Yorgi projesiyle harika konserler düzenledik. Gala’yı İstanbul’a açma projemiz var.