‘Kürk Mantolu Madonna’yı Mert Fırat’tan dinlemek ister misiniz?
Türkiye’de kitap okuma oranı, 2017’nin TÜİK verilerine göre günde bir dakika. UNESCO verilerine göre bu bakımdan dünyada 86. sıradayız. Yani, okumuyoruz. Zamansızlıktan okumuyoruz, sevmediğimizden okumuyoruz, alışkanlık edinmediğimizden okumuyoruz... Peki dinliyor muyuz? Sesli kitaplar, dünyada da Türkiye’de de kitap okumayanlara yeni bir çözüm olarak sunuluyor. Sayıları gün geçtikçe artan sesli kitap uygulamalarını araştırdık.
Storytel
Trafikte tercih ediliyor
Bünyesinde 400’den fazla Türkçe sesli kitap, 25 bin İngilizce sesli kitap ve 15 bin İngilizce e-kitap bulunduruyor. Aylık abonelik karşılığında platforma üye olan kullanıcılar, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak kitaplara ulaşabiliyor, kaldığı yere ayraç koyabiliyor ya da not ekleyebiliyor. Kitapları seslendirenler arasında Mert Fırat’tan Gülse Birsel’e, Tilbe Saran’dan Ezel Akay’a tiyatro ve sinema dünyasından tecrübeli isimler yer alıyor. Storytel Türkiye Müdürü Berk İmamoğlu, sesli kitapların özellikle trafikte geçen zamanı değerli kılmak üzere tercih edildiğini söylüyor.
Seslenen Kitap
Tek tek satın alıyorsunuz
Türkiye’nin ilk sesli kitap projelerinden... 2014 yılında faaliyete girdi, üç yıl sonra Storytel tarafından satın alındı fakat mevcut içeriğiyle varlığını sürdürmeye devam ediyor. Seslenen Kitap’Ta aylık abonelik değil, tek tek sesli kitap satın alma sistemi bulunuyor.
Masal Kitaplığı
Sadece çocuklar için
Henüz çok yeni bir uygulama. Sadece çocuklara özel içerikler barındırıyor. Şimdilik 80’i aşkın masal kitabıyla hizmet veren uygulamada iki sesli kitabın ücreti 1 lira 29 kuruş. ‘Parmak Çocuk’tan ‘Güliver’in Seyahatleri’ne, ‘Kurşun Asker’den ‘Arı Maya’ya klasik çocuk masallarına yer veren uygulamada birçok masalı İngilizce dinlemek mümkün.
Telefon Kütüphanesi
Görme engellilere özel
Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) işbirliğiyle görme engelliler için geliştirilen uygulama roman, şiir, kişisel gelişim, gezi gibi birçok türde 1000’i aşkın kitaba ücretsiz erişim sağlıyor. Sosyal sorumluluk projesi olan Telefon Kütüphanesi’ne gönüllü okuyucu olarak katkı vermek de mümkün.
İlber Ortaylı’dan ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’, Yuval Noah Harari’den ‘Sapiens’ ve ‘Homo Deus’
Dünyada dijital yayıncılık endüstrisinde en hızlı büyüyen içerik türü olarak kabul ediliyor.
Audio Publishers Association (APA) verilerine göre 2016’dan 2017’ye sesli kitap piyasasının toplam büyüklüğünün 2.1 milyar dolardan 2.5 milyar dolara çıktı. Ayrıca APA verileri 2017 yılında Amerika’da toplumun yüzde 26’sının son 12 ayda en azından bir sesli kitap dinlediğini ortaya koyuyor.
Türkiye’de Avrupa ve Amerika’ya göre geç olsa da 2014 yılında kurulan Seslenen Kitap; sosyal sorumluluk veya amatör hobi projeleri dışında profesyonel anlamda sesli kitapları Türkiye toplumuyla buluşturan ilk girişim oldu.
Seslenen Kitap uygulaması, 2014 sonundan 2018’e kadar 550 bin tekil kullanıcı tarafından indirildi.
APA’nın yaptığı araştırmalara göre sesli kitap dinleyicilerinin yüzde 48’i 35 yaş altı gençler.
Storytel’in en çok okunanlar listesinde İlber Ortaylı’dan ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’, Yuval Noah Harari’den ‘Sapiens’ ve ‘Homo Deus’, Mark Manson’dan ‘Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı’ ilk sıralarda yer alıyor.
Her daim çok ilgi gören kitaplar arasında Sabahattin Ali’nin ‘Kürk Mantolu Madonna’sı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ başı çekiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle