'Kızım, beraber büyüdüğüm arkadaşım’

Sizi ‘Bir Adam Bir Bebek’ blog yazılarınızla tanıyoruz. Şimdi aynı isimle bir kitabınız çıktı. Hikâyenizden bahsedebilir misiniz?

- Yaklaşık 12 sene profesyonel iş hayatındaydım. Sonra her finansçıya bulaşan ‘kendi işimi yapmalıyım’ virüsü bana da bulaştı. O dönem eşim hamileydi ve bir öğlen beni aradı. “Biraz sancım var, doktora geldim. Bu gece hastanede kalmalıymışız” dedi. Bizim ufaklık erken gelmek istediği için tam 35 gün hastanede kaldık. Hastane odasında, “Neden prematüre?”, “Ne yapmak lazım?” üzerine araştırmalar yapıp notlar alıyordum. Arkadaşlarım, “Bu notları bir blogda topla” dedi. Ben de ‘biradambirbebek.com’u açtım.

Kitapta kızınız Nazlı’nın erken doğum süreci de konu ediliyor. Erken doğumla çocuklarını kucaklayan ailelere vereceğiniz en önemli tavsiye ne olur?

- Tavsiye vermek haddim değil kimseye. Kitabın arkasına, ‘Babaca Tavsiyeler’ diye çok ufak bir bölüm koyduk, o da esprisine... Her çocuk, her baba, her aile yapısı farklı. Herkes okuduklarını kendi bilgileri ve duyguları ile harmanlayıp kendine göre bir yol çiziyor. İlla bir şeyler söylemek gerekirse, hiç korkmasınlar. Prematüre bebekler de normal bebekler gibi büyüyor, hatta daha ufak oldukları için mi bilmiyorum hayata çok daha fazla sarılıyorlar.

Kızınız şu an sekiz yaşında, babasını nasıl tarif ediyor?

- “Aslan babam” diyor, süper kahraman sanıyorum kendimi. O benim beraber büyüdüğüm en iyi arkadaşım. Ben onun en iyi oyun arkadaşlarından biriyim. Mutfaktaki ustası, onu arada bir kızdırmaktan hoşlanan yaşıtı ama en nihayetinde kendini yanında çok güvende hissettiği, sevgisini sonsuza dek büyütecek olan babasıyım.