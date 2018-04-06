'Kızım, beraber büyüdüğüm arkadaşım’

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hürriyet Cumartesi
06.04.2018 - 16:37, Son Güncelleme:

'Kızım, beraber büyüdüğüm arkadaşım’

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
'Kızım, beraber büyüdüğüm arkadaşım’

Blog yazarı Cesur Doruk, ‘Bir Adam Bir Bebek’ adlı kitabını çıkardı. Kendini diplomalı finansçı, sertifikalı yaşam koçu olarak tanımlayan Doruk’la konuştuk.

Sizi ‘Bir Adam Bir Bebek’ blog yazılarınızla tanıyoruz. Şimdi aynı isimle bir kitabınız çıktı. Hikâyenizden bahsedebilir misiniz?
- Yaklaşık 12 sene profesyonel iş hayatındaydım. Sonra her finansçıya bulaşan ‘kendi işimi yapmalıyım’ virüsü bana da bulaştı. O dönem eşim hamileydi ve bir öğlen beni aradı. “Biraz sancım var, doktora geldim. Bu gece hastanede kalmalıymışız” dedi. Bizim ufaklık erken gelmek istediği için tam 35 gün hastanede kaldık. Hastane odasında, “Neden prematüre?”, “Ne yapmak lazım?” üzerine araştırmalar yapıp notlar alıyordum. Arkadaşlarım, “Bu notları bir blogda topla” dedi. Ben de ‘biradambirbebek.com’u açtım.
Kitapta kızınız Nazlı’nın erken doğum süreci de konu ediliyor. Erken doğumla çocuklarını kucaklayan ailelere vereceğiniz en önemli tavsiye ne olur?
- Tavsiye vermek haddim değil kimseye. Kitabın arkasına, ‘Babaca Tavsiyeler’ diye çok ufak bir bölüm koyduk, o da esprisine... Her çocuk, her baba, her aile yapısı farklı. Herkes okuduklarını kendi bilgileri ve duyguları ile harmanlayıp kendine göre bir yol çiziyor. İlla bir şeyler söylemek gerekirse, hiç korkmasınlar. Prematüre bebekler de normal bebekler gibi büyüyor, hatta daha ufak oldukları için mi bilmiyorum hayata çok daha fazla sarılıyorlar.
Kızınız şu an sekiz yaşında, babasını nasıl tarif ediyor?
- “Aslan babam” diyor, süper kahraman sanıyorum kendimi. O benim beraber büyüdüğüm en iyi arkadaşım. Ben onun en iyi oyun arkadaşlarından biriyim. Mutfaktaki ustası, onu arada bir kızdırmaktan hoşlanan yaşıtı ama en nihayetinde kendini yanında çok güvende hissettiği, sevgisini sonsuza dek büyütecek olan babasıyım.

 

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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