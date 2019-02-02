Kayak merkezlerinin en iyi 10 lezzet durağı

GURME, YAZAR, AKADEMİSYEN VE GAZETECİLERDEN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ





1 - Mönüde ünlü şef İmzası var

Brasserie Restaurant, Golden Key Hotel, Kartalkaya-BOLU

Açık büfesi lezzetli ve kaliteli, kabak tatlısı efsane. İtalyan mutfağı ağırlıklı mönüsüyle, yoğun spordan sonra vicdan azabına kapılmadan hamur işlerine gömülebileceğiniz bir nokta. Ünlü şefler Gian Carlo Talerico, Şemsa Denizsel, Refika Birgül, Natali Yarcan gibi isimlerin ortak çalışmalarıyla oluşturulan özel mönü, şef Kasım Işık ve ekibinin sunumlarıyla tamamlanıyor. (0374) 234 50 59

2 - Alpler’den gelen lezzet

Swiss Fondue, Kaya Palazzo Kartalkaya-BOLU

170 kişi kapasiteli, 09.30-23.00 saatlerinde açık. Kayakseverlere İsviçre Alpleri’ni aratmayacak lezzetler sunuyor: Raclette, röşti, fondü, peynir çeşitleri ve dünya şaraplarının yer aldığı bir kav... (0374) 234 51 00





3 - Açık havada dİnlenme

Après-Ski, Sway Palandöken-ERZURUM

Palandöken otelleri içinde yeri ayrı olan Sway’in içinde bulunan Après-Ski’nin teras barı açık havada yorgunluk atmak için ideal, restoranı da zengin ve çeşitli. (0442) 230 30 30





4 - Uluslararası ve yerel mutfak

Magna Apex, Magna Pivot Ercİyes-KAYSERİ

Modern ve şık bir çizginin kayak pistleriyle buluşabileceğinin nadide bir kanıtı. Barında iyi vakit geçirmek, restoranında hem uluslararası lezzetler hem de Kayseri yemekleri bulmak mümkün. (0352) 333 30 14







5 - Yıllara direniyor

Beceren Otel Uludağ-BURSA

Otelin içindeki açık büfe restoran bir Uludağ klasiği. En unutulmaz olanı ise çarşamba ve cumartesileri, otel sahibi Haluk Beceren’in annesinin özel tarifiyle hazırlanan suflesi. Ayrıca her cuma öğlen mantı, cumartesi akşamı da döner var. (0224) 285 21 11





6 - Orijinal şale

Le Chalet Yazıcı Uludağ- BURSA

Büyük otellerden bıkan, sakin ve özel butik bir ortam arayanlar için. Kapasitesi 50 kişi. Yerel lezzetler ağırlıklı. İsviçre veya Fransız Alpleri havasında bir gece için ideal. Ancak restoran dışarıdan müşteri kabul etmiyor. (0224) 285 23 40





7 - Nefis soslu bonfile

Wine House, Grand Yazıcı Uludağ-BURSA

Adının ‘şarap evi’ olduğuna bakmayın, çok özel mönüsü var. Soslu bonfilesi enfes. Kebabı ise şefin spesiyali. Alakart hizmet veriyor. 50 kişilik kapasitesi var. 19.00’da açılıyor, rezervasyon şart. En güçlü yönü ise özel Fransız şarapları. (0224) 474 02 02



8 - Cumartesi döner günü

Grand Kartal Hotel Kartalkaya-BOLU

Kartalkaya’da kayağı başlatan bu otelin gönlümüzdeki yeri başka. Restoranı, sadece otel müşterilerine hizmet veriyor. Mönü her gün değişiyor. Yerel lezzetler ağırlıklı. Cumartesi öğlenleri ise et döner müşterilerin favorisi. (0374) 234 50 50



9 - Dağda tek restoran

Raclette, Monte Baia Uludağ-BURSA

2. bölgedeki restoranın 50 kişilik kapasitesi var. Et ve peynir fondü nefis, raclette hep hazır. Dağın tek raclette yapan restoranı burası, bu nedenle rezervasyon şart. Aramadan giderseniz kapıdan geri çevrilebilirsiniz, haberiniz olsun. (0224) 285 23 83



10 - Hava kararınca...

Drop Lounge Uludağ-BURSA

Zengin köy kahvaltısı var. Öğle yemeklerinde Anadolu lezzetleri ağırlıklı. Akşamları ise dünya mutfaklarından bir mönü var. Özellikle hava karardıktan sonra bambaşka bir kimliğe bürünüyor. (0374) 234 51 41



