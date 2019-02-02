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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
02.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kayak merkezlerinin en iyi 10 lezzet durağı

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Kayak merkezlerinin en iyi 10 lezzet durağı

Kayak merkezleri sezonu erken açtı. Kar yağdıkça tesisler dolup taşıyor. Kaydıktan sonra kaybedilen enerjiyi geri almak şart. İşte bu alanda öne çıkan 10 adres...

GURME, YAZAR, AKADEMİSYEN VE GAZETECİLERDEN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ

Kayak merkezlerinin en iyi 10 lezzet durağı

1 - Mönüde ünlü şef İmzası var 
Brasserie Restaurant, Golden Key Hotel, Kartalkaya-BOLU
Açık büfesi lezzetli ve kaliteli, kabak tatlısı efsane. İtalyan mutfağı ağırlıklı mönüsüyle, yoğun spordan sonra vicdan azabına kapılmadan hamur işlerine gömülebileceğiniz bir nokta. Ünlü şefler Gian Carlo Talerico, Şemsa Denizsel, Refika Birgül, Natali Yarcan gibi isimlerin ortak çalışmalarıyla oluşturulan özel mönü, şef Kasım Işık ve ekibinin sunumlarıyla tamamlanıyor. (0374) 234 50 59

2 - Alpler’den gelen lezzet
Swiss Fondue, Kaya Palazzo Kartalkaya-BOLU
170 kişi kapasiteli, 09.30-23.00 saatlerinde açık. Kayakseverlere İsviçre Alpleri’ni aratmayacak lezzetler sunuyor: Raclette, röşti, fondü, peynir çeşitleri ve dünya şaraplarının yer aldığı bir kav... (0374) 234 51 00

Kayak merkezlerinin en iyi 10 lezzet durağı


3 - Açık havada dİnlenme 
Après-Ski, Sway Palandöken-ERZURUM
Palandöken otelleri içinde yeri ayrı olan Sway’in içinde bulunan Après-Ski’nin teras barı açık havada yorgunluk atmak için ideal, restoranı da zengin ve çeşitli.  (0442) 230 30 30
Kayak merkezlerinin en iyi 10 lezzet durağı


4 - Uluslararası ve yerel mutfak
Magna Apex, Magna Pivot Ercİyes-KAYSERİ
Modern ve şık bir çizginin kayak pistleriyle buluşabileceğinin nadide bir kanıtı. Barında iyi vakit geçirmek, restoranında hem uluslararası lezzetler hem de Kayseri yemekleri bulmak mümkün. (0352) 333 30 14
Kayak merkezlerinin en iyi 10 lezzet durağı


5 - Yıllara direniyor
Beceren Otel Uludağ-BURSA
Otelin içindeki açık büfe restoran bir Uludağ klasiği. En unutulmaz olanı ise çarşamba ve cumartesileri, otel sahibi Haluk Beceren’in annesinin özel tarifiyle hazırlanan suflesi. Ayrıca her cuma öğlen mantı, cumartesi akşamı da döner var. (0224) 285 21 11

Kayak merkezlerinin en iyi 10 lezzet durağı


6 - Orijinal şale 
Le Chalet Yazıcı Uludağ- BURSA
Büyük otellerden bıkan, sakin ve özel butik bir ortam arayanlar için. Kapasitesi 50 kişi. Yerel lezzetler ağırlıklı. İsviçre veya Fransız Alpleri havasında bir gece için ideal. Ancak restoran dışarıdan müşteri kabul etmiyor.  (0224) 285 23 40
Kayak merkezlerinin en iyi 10 lezzet durağı


7 - Nefis soslu bonfile
Wine House, Grand Yazıcı Uludağ-BURSA
Adının ‘şarap evi’ olduğuna bakmayın, çok özel mönüsü var. Soslu bonfilesi enfes. Kebabı ise şefin spesiyali. Alakart hizmet veriyor. 50 kişilik kapasitesi var. 19.00’da açılıyor, rezervasyon şart. En güçlü yönü ise özel Fransız şarapları. (0224) 474 02 02
Kayak merkezlerinin en iyi 10 lezzet durağı

8 - Cumartesi döner günü
Grand Kartal Hotel Kartalkaya-BOLU
Kartalkaya’da kayağı başlatan bu otelin gönlümüzdeki yeri başka. Restoranı, sadece otel müşterilerine hizmet veriyor. Mönü her gün değişiyor. Yerel lezzetler ağırlıklı. Cumartesi öğlenleri ise et döner müşterilerin favorisi. (0374) 234 50 50

Kayak merkezlerinin en iyi 10 lezzet durağı

9 - Dağda tek restoran
Raclette, Monte Baia Uludağ-BURSA
2. bölgedeki restoranın 50 kişilik kapasitesi var. Et ve peynir fondü nefis, raclette hep hazır. Dağın tek raclette yapan restoranı burası, bu nedenle rezervasyon şart. Aramadan giderseniz kapıdan geri çevrilebilirsiniz, haberiniz olsun. (0224) 285 23 83

Kayak merkezlerinin en iyi 10 lezzet durağı

10 - Hava kararınca...
Drop Lounge Uludağ-BURSA
Zengin köy kahvaltısı var. Öğle yemeklerinde Anadolu lezzetleri ağırlıklı. Akşamları ise dünya mutfaklarından bir mönü var. Özellikle hava karardıktan sonra bambaşka bir kimliğe bürünüyor. (0374) 234 51 41

Kayak merkezlerinin en iyi 10 lezzet durağı

 

 

 

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