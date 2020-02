Kaçırmamanız gereken filmler, diziler ve şovlar... Haftanın önce çıkanları

Belgesel dizi

‘Blue Planet’in yapımcısından ‘Dünyanın Tropik Adaları’ başlıyor. Dünya tarihinin başlangıcından itibaren tüm küresel yok oluşların beşte dördünün tropik adalarda gerçekleştiği bilgisinden yola çıkılarak hazırlanan dizi, üç bölümde tropik adalar Madagaskar, Borneo ve Hawaii’nin yaban hayatını, tarihini ve kültürünü araştırıyor. Dünyanın sağlığını ölçmek, bu değerli cennetleri korumak ve gezegenimizin ekolojisini kurtarmak için savaşın ön cephesinde mücadele eden bilim insanlarını da tanıyacağız. (BBC Earth, perşembe, 22.00)

Macera dizisi

Hayatta kalma uzmanı Bear Grylls, Hollywood ünlülerini programına konuk ediyor. Ama kendisinin iyi bir ev sahibi olduğunu söyleyemeyiz çünkü ortada ev yok. Kendisi konuklarına vahşi doğada hayatta kalmayı öğretiyor ‘Bear Grylls ile Yabanda’ programında. Bu sezon ‘Captain Marvel’ serisinin başrol oyuncusu Brie Larson, ‘Guardians of The Galaxy’ oyuncularından Dave Bautista, model Cara Delevingne’in yanı sıra, 2019’da En İyi Belgesel Oscar’ını alan ‘Free Solo’nun konu edindiği ünlü dağcı Alex Honnold gibi isimler konuklar arasında. (National Geographic, pazar, 20.00)

Kült dizi

Ryan Murphy ve Brad Falchuk imzası taşıyan, Emmy ve Altın Küre ödüllü korku antolojisi ‘American Horror Story’ dokuzuncu sezonunda yepyeni bir temayla çıktı karşımıza. 1980’li yıllara damgasını vurmuş ‘Elm Sokağı Kâbusu’, ‘13. Cuma’ gibi kült filmlerden esinlenen ‘American Horror Story: 1984’, üç kişinin bir saldırganın hedefi haline geldiği, kâbusa dönen bir kamp tatilini anlatıyor. Birinci bölümden itibaren her hafta tekrar ekranda. (FX, perşembe, 23.30)

Oscar adayı film

Gölün buz tutmuş yüzeyi kırılınca dondurucu soğukta uzun süre kalan ve hayatın kıyısına giden 14 yaşındaki çocuğun, inançlı annesinin ve mucizelerin hikâyesini anlatan bir aile filmi ‘Breakthrough’ / ‘İnancın Mucizesi’. Başrolde ‘This is Us’ dizisinin yıldızlarından Chrissy Metz var ve özgün şarkı dalında Oscar adayı olan ‘I’m Standing With You’ isimli parçayı da o seslendiriyor. (D-Smart Go)

‘Baştan Yarat’ programı

İki günde sınırlı bütçeyle (10 bin dolar) koca bir restoranı baştan yaratabilir miydiniz?

Şef Robert Irvine mutfak becerilerinin yanı sıra tasarım yeteneklerini de konuşturarak adeta imkânsızı başarıyor. Her gün bir yenisi açılırken eskilerden birkaçının da kapandığı kafe, restoran dünyası mensuplarının öğreneceği şeyler olabilir ‘Bu Nasıl Restoran’ programından. (TLC, hafta içi her gün, 16.00)

HAFTANIN PROGRAMI

On Becoming a God in Central Florida / Zoraki İlahe (D-Smart Go)

Florida’da asgari ücretle çalışan bir kadının mültimilyar dolarlık saadet zincirinin tepesine hızla yol alışının hikâyesi. 10 bölümlük

ilk sezonu D-Smart Go’da.