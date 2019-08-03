J Balvin:Sınırları zorlamayı severim

Kanye ve Pharell stil ikonu olabiliyor. J Balvin neden olmasın” dediniz ve kısa sürede oldunuz. Stil ikonu olabilmenin sırrı ne, bunun bir formülü var mı?

-Formül diyemem. Ama tıpkı müzik gibi, moda da insanın kendisini ifade edebilmesi için bir yol. Çok pahalı markalar giymeniz gerekmez; tarzınızı bulun yeter.

◊ Peki J Balvin tarzını özetlemenizi istesem, hangi kelimeyi kullanırsınız?

-“Eklektik” derim. Renk kullanmaktan korkmam. Desen çok severim. Kalıplara sığmam, “onu giymem bunu giymem” demem. Sınırları zorlamayı severim.

◊ Renk ve desen tutkunuz Guess için hazırladığınız koleksiyonda da görülüyor.

-Kesinlikle... 42 parçadan oluşuyor. Doksanlarda büyüdüm, o yüzden kesimler de sade ve sportif; doksanlar tarzını yansıtıyor. Ama çok renkli. Latin havasında... Tişörtler, denimler, şortlar, tulumlar ve plaj giysileri... Çekimleri Miami’de gerçekleştirdik çünkü koleksiyonun benim hayat tarzımı yansıtmasını istedim.

◊ Bacağınızdaki Nirvana dövmesine bakınca, doksanlarda farklı akımlardan etkilendiğinizi düşündüm...

-Doğru. Nirvana ve Metallica dinleyerek büyüdüm. Rock grupları ilham kaynağımdı. Aslında geçmiş zaman kullanmama gerek yok; hâlâ da öyle. Sadece tarzlarından değil, sound’larından da etkilenirim. Çokyönlülük iyi bir şey; farklı alanlardan beslenmeyi seviyorum. Bu da müziğime yansıyor. Rock gruplarına dair iddialı bir tişört koleksiyonum da var.





◊ Başka neler var dolabınızda?

-Güneş gözlükler, sneaker’lar, yüzükler, bilezikler... Aksesuarın her türlüsüne tutkunum.

◊ Peki, ortalığı kasıp kavuran ‘Mi Gente’ye ve katlanarak devam eden başarınızla devam edelim. Reggaeton’un bu denli büyük bir patlama yapacağını tahmin eder miydiniz?

-Reggaeton’un tüm dünyayı kasıp kavuran bir akım olmasını hayal ediyordum hep. İnsanlar bunun imkânsız olduğunu söylese de ben bu hayalin bir gün gerçek olacağını da biliyordum. Çok çalıştım ama yaptığım her fedakarlığa değdi.

◊ Bu patlamanın nedeni ne sizce?

- Birçok farklı unsur var. Bence yaptığımız müziğin, dili ne olursa olsun pozitif bir hissi var. İnsanlar bunu hissediyor. Bunun sonucunda pek çok uluslararası sanatçı reggeaton ritmlerini parçalarına eklediler. Bu da yaptığımız patlamanın nedenlerinden biri...

◊ Sosyal medyanın etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?

-Kesinlikle. Birebir iletişime geçiyor, hemen geri dönüş alıyorsunuz. Ona göre yönünüzü şekillendiriyorsunuz. Hayranlarım da doğrudan iletişime geçme şansı veriyor ki bunun için gerçekten minnettarım.

◊ Siz sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyorsunuz?

-Herkes kadar. Sosyal medyayı ilham almak için kullanıyorum genelde. Hem moda hem de müzik anlamında yani...

◊ Kolombiya’da doğdunuz ve orada büyüdünüz. Nasıl bir çocukluğunuz oldu?

- Çok hareketli. Medellin renkli ve enerji dolu bir yer. Böyle bir ortamda yetişmenin karakterime olumlu katkısı olduğunu düşünüyorum ve bunun için minnettarım. Oklahoma’ya ben 17 yaşındayken taşındım, dili sıfırdan öğren, yeni bir çevre oluştur... Bunlar bir ergen için kolay işler değildi...



Nusret işini tutkuyla yapıyor, o yüzden arkadaşız

◊ Üzerine bir de aileniz iflas etmişti... Bu dönemi daha da zorlaştırdı mı bu durum?

-Yok, tersine paranın gelip gittiğini öğrendim. Belki klişe gelecek ama iyi ve kötü zamanlarda önemi olan tek şey ailenizin ve arkadaşlarınızın yanınızda olması...

◊ Hazır trajedilerden bahsediyoruz: Üç sene önce bir uçak kazası geçirdiniz ve mucizevi bir şekilde atlattınız. Bu durum hayata bakışınızı değiştirdi mi?

-Bahsettiğim durumu teyid etti diyelim. Böyle bir tecrübe gözlerinizi gerçekten açıyor. Neyin önemli olduğunu, neyin olmadığını anlıyorsunuz. Aile, gerçek dostluklar ve olumlu hisler dışında her şey boş.

◊ Bu, İstanbul’daki hayranlarınızla ilk buluşmanız... Nasıl tepkiler aldınız?

-Açıkçası buraya gelmeyi uzun süredir istiyordum. Benim için enerji kavramı çok önemli. Bu kadar pozitif bir kalabalığa kendi enerjimi de geçirebildiysem ne mutlu.

◊ Ama iyi kötü bir fikriniz vardır. Ne de olsa Nusret Gökçe ile sıkı dostsunuz... Nasıl tanıştınız?

-Miami’deki restoranında tanıştık. Ben işini tutkuyla yapan insanları severim. Başarının anahtarı da yaptığın işe tutku duymaktır. O da böyle biri. Bunu yaptığı işte gösteriyor zaten.

J BalvIn tarzını yakalamanın

5 yolu

◊ Farklı desenleri birlikte kullanmaktan çekinmeyin.

◊ Parlak renkler düşmanınız değil, dostunuzdur.

◊ Renkli çerçeveli gözlükler kullanın.

◊ Spor ayakkabılara servet yatırın. Ne kadar çok, o kadar iyi.

◊ Bilezik, kolye ve küpe gibi aksesuarları bir arada kullanın.





