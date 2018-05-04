İzlemeden geçmeyin

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Elçin Yahşi öneriyor...
HAFTANIN PROGRAMI
The Handmaid’s Tale (BluTv)
Uyarlandığı kitap bitse de yazarının onayıyla devam eden dizinin ikinci sezonu bütün ürperticiliğiyle yeni başladı ve başlar başlamaz üçüncü sezon onayı geldi. ‘The Handmaid’s Tale’ daha uzun süre bizimle birlikte olacak.
BEŞ PROGRAM
Yeni dizi: Trust, Paul Getty’nin torununun kaçırılması (FX, perşembe, 21.30)
Gezi: Çok Gezenti Bizim Ora, Ankara (teve2, pazar, 12.30)
Yeni dizi: Harrow (beIN Series Vice, cuma, 22.00)
Yeni bölümler: Dip, 4-5 ve 6’ncı bölümler (puhutv)
Yeni bölümler: Şahsiyet 7-8-9’uncu bölümler (puhutv, cumadan itibaren)
4
“Komedinin Beatles”ı demiş Monty Python için bir yazar. Gerçekten de Beatles müzisyenler için ne ise, Monty Python da komedyenler için o. Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones ve Michael Palin’den oluşan İngiliz komedyenler grubunun, ‘Monty Python’s Flying Circus’ isimli gerçeküstü komedi programlarının ilk bölümü 1969’da BBC’de yayımlanmıştı. Dört sezon ve 45 bölümün tamamını artık Netflix’den izleyebileceğiz. Hazine değerinde.
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