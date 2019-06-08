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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Aydın BÜKE
08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İyi müziğe doymaya hazır mısın İstanbul?

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İyi müziğe doymaya hazır mısın İstanbul?

İstanbul Müzik Festivali müzikseverleri 47’nci kez müziğin usta isimleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. 11-30 Haziran tarihlerinde ‘Var olmanın karanlığı, var olmanın aydınlığı’ teması çevresinde şekillenen program için çoğunluk biletlerini aldı bile. Sayılı günler kala, hâlâ konser listesini oluşturmayanlar içinse en iyi önerileri müzisyen ve akademisyen Aydın Büke’den aldık.

Özellikle sanat söz konusu olduğunda başkalarının benim adıma seçim yapmasından hiç hoşlanmadığım için, sizlere tek bir liste yerine, değişik bakış açılarına göre farklı listeler önermek istiyorum. Aslında tavsiyem, festival süresince, vakit bulabildiğiniz her konseri izlemeniz. Program her yıl olduğu gibi büyük bir özenle hazırlanmış ve dinleyeceğimiz her konser bizler için unutulmaz olacak. Ama yine de mutlaka bir sıralama isteniyorsa aşağıdaki listeler yardımcı olabilir.

İyi müziğe doymaya hazır mısın İstanbul

Fazıl Say, 30 Haziran’da Şanghay Filarmoni Orkestrası’yla çalacak.

Piyanoyu çok seviyorsanız...

11 Haziran’daki açılış konserinde, Tekfen Filarmoni Orkestrası eşliğinde XVII. Chopin Yarışması birincisi Seong-Jin Cho’yu dinleyeceğiz. Ayrıca 13 Haziran’daki ‘Piyanonun 4 Silahşörü’ konserini, 14 Haziran’daki Ufuk&Bahar Dördüncü ve RIAS Oda Korosu’nu, 15 Haziran’da Lüksemburg Filarmoni Orkestrası eşliğinde çalacak günümüzün en tanınmış piyanistlerinden Yuja Wang’i, 21 Haziran’da bir başka olağanüstü piyanist Piotr Anderszewski’yi ve 30 Haziran’da Şanghay Filarmoni Orkestrası eşliğinde Fazıl Say’ı listenize alın.

Vokal müzikten hoşlanıyorsanız...

12 Haziran’daki Akademie für Alte Musik Topluluğu ve RIAS Oda Korosu konserini, 14 Haziran’daki Ufuk&Bahar Dördüncü ve RIAS Oda Korosu’nu ve 28-29 Haziran’daki ‘Yaşama Övgü-Human Requiem’ başlıklı konserleri öneririm. Berlin Radyo Korosu’nun, Brahms’ın ‘Bir Alman Requiemi’ni son derece sıradışı bir yorumla, dinleyicileri de seslendirmenin içine katarak yorumlayacakları bu konser gerçekten kaçırılmaması gereken bir dinleti.

İyi müziğe doymaya hazır mısın İstanbul

‘Yaşama Övgü-Human Requiem’, 28 ve 29 Haziran’da.

Oda müziği favorinizse...

16 ve 18 Haziran’daki ‘Yıldızlarla Oda Müziği’ konserlerini ve 27 Haziran’daki Cuarteto Casals konserini kaçırmayın.

İyi müziğe doymaya hazır mısın İstanbul

Cuarteto Casals konseri 27 Haziran’da.

Senfonik konserleri seviyorsanız...

15 Haziran’da Lüksemburg Filarmoni Orkestrası’nı, 17 Haziran’da Tekfen Filarmoni Orkestrası’nı, 22 Haziran’da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı ve 30 Haziran’da Şanghay Filarmoni Orkestrası’nı tavsiye ederim.

İyi müziğe doymaya hazır mısın İstanbul

‘Müzik Rotası’, Samatya’nın tarihi mekânlarına uzanacak.

Yeni yapıtlara, ilk seslendirmelere ilgi duyuyorsanız...

14 Haziran’da Ufuk&Bahar Dördüncü’nün ilk kez seslendireceği Zeynep Gedizlioğlu’nun İki Piyano için ‘Şimdi’sini, 20 Haziran’da Yuri Bashmet ve Moskova Solistleri’nin ilk kez seslendireceği Alexander Tchaikovsky’nin ‘3/7/12’ başlıklı yapıtını dinlemelisiniz.

İstanbul’u müzik eşliğinde keşfetmek istiyorsanız...

İstanbul Müzik Festivali’nin son yıllarda büyük beğeniyle takip edilen ‘Müzik Rotası’nı izleyin ve 16 Haziran’da Samatya’nın tarihi mekânlarını üç farklı müzik grubunun konseri eşliğinde keşfedin. Ayrıca 19 Haziran’da Tophane-i Amire Kültür Merkezi’nde Seyir Ensemble’in ‘Seyr ü Sefa’ başlıklı konserini, 15 Haziran’da Yeniköy’deki Avusturya Kültür Ofisi bahçesindeki Vivid Consort’u ve 29 Haziran’da Galata Kulesi Meydanı’ndaki Golden Horn Brass Ensemble konserlerini kaçırmayın.

İyi müziğe doymaya hazır mısın İstanbul

Yuri Bashmet ve Moskova Solistleri

Genç müzisyenleri destekleyecekseniz...

25 Haziran’daki ‘Yarının Kadın Yıldızları’ konseri sizin için.

Söyleşilere özel ilgi şart

Her geçen yıl daha büyük bir ilgiyle izlenen ‘Konsere Doğru’ söyleşileri bu yıl, festivalin ‘Var olmanın karanlığı, var olmanın aydınlığı’ teması çevresinde özenle hazırlandı; bu aydınlatıcı konuşmaları da kaçırmamanızı öneririm. Konserler ve söyleşilerle ilgili en son ve en güncel bilgilereyse muzik.iksv.org adresinden ulaşmak mümkün. İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve onun amiral gemisi İstanbul Müzik Festivali’nin daha uzun yıllar kentin ve ülkemizin kültür sanat yaşamına katkılar yapması dileğiyle...

İyi müziğe doymaya hazır mısın İstanbul

Kaçırılmaması gereken 10 konser

Yukarıdaki seçki herkesin beğenisine göre konserler bulmasına yardımcı olacaktır. Ancak yine de ‘Kaçırılmaması gereken 10 konser’ listesi bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmamak için böyle bir sıralama da yapıyorum. Konserlerin tarihe göre dizildiğini, listede önce yer alanların daha önemli olmadığını hatırlatmakta yarar var.

1. Açılış Konseri/Seong-Jin Cho (Piyano), Tekfen Filarmoni Orkestrası, 11 Haziran

2. Yuja Wang (Piyano), Lüksemburg Filarmoni Orkestrası, 15 Haziran

3. Yıldızlarla Oda Müziği-I (Faust&Queyras&Melnikov), 16 Haziran

4. Daniel Müller-Schott (Çello), Tekfen Filarmoni Orkestrası, 17 Haziran

5. Yuri Bashmet, Moskova Solistleri, 20 Haziran

6. Piotr Anderszewski  (Piyano), 21 Haziran

7. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 22 Haziran

8. Cuarteto Casals, 27 Haziran

9. Yaşama Övgü-Human Requiem, 28-29 Haziran

10. Fazıl Say (Piyano), Şanghay Filarmoni  Orkestrası, 30 Haziran

 

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