İyi müziğe doymaya hazır mısın İstanbul?
İstanbul Müzik Festivali müzikseverleri 47’nci kez müziğin usta isimleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. 11-30 Haziran tarihlerinde ‘Var olmanın karanlığı, var olmanın aydınlığı’ teması çevresinde şekillenen program için çoğunluk biletlerini aldı bile. Sayılı günler kala, hâlâ konser listesini oluşturmayanlar içinse en iyi önerileri müzisyen ve akademisyen Aydın Büke’den aldık.
Özellikle sanat söz konusu olduğunda başkalarının benim adıma seçim yapmasından hiç hoşlanmadığım için, sizlere tek bir liste yerine, değişik bakış açılarına göre farklı listeler önermek istiyorum. Aslında tavsiyem, festival süresince, vakit bulabildiğiniz her konseri izlemeniz. Program her yıl olduğu gibi büyük bir özenle hazırlanmış ve dinleyeceğimiz her konser bizler için unutulmaz olacak. Ama yine de mutlaka bir sıralama isteniyorsa aşağıdaki listeler yardımcı olabilir.
Fazıl Say, 30 Haziran’da Şanghay Filarmoni Orkestrası’yla çalacak.
Piyanoyu çok seviyorsanız...
11 Haziran’daki açılış konserinde, Tekfen Filarmoni Orkestrası eşliğinde XVII. Chopin Yarışması birincisi Seong-Jin Cho’yu dinleyeceğiz. Ayrıca 13 Haziran’daki ‘Piyanonun 4 Silahşörü’ konserini, 14 Haziran’daki Ufuk&Bahar Dördüncü ve RIAS Oda Korosu’nu, 15 Haziran’da Lüksemburg Filarmoni Orkestrası eşliğinde çalacak günümüzün en tanınmış piyanistlerinden Yuja Wang’i, 21 Haziran’da bir başka olağanüstü piyanist Piotr Anderszewski’yi ve 30 Haziran’da Şanghay Filarmoni Orkestrası eşliğinde Fazıl Say’ı listenize alın.
Vokal müzikten hoşlanıyorsanız...
12 Haziran’daki Akademie für Alte Musik Topluluğu ve RIAS Oda Korosu konserini, 14 Haziran’daki Ufuk&Bahar Dördüncü ve RIAS Oda Korosu’nu ve 28-29 Haziran’daki ‘Yaşama Övgü-Human Requiem’ başlıklı konserleri öneririm. Berlin Radyo Korosu’nun, Brahms’ın ‘Bir Alman Requiemi’ni son derece sıradışı bir yorumla, dinleyicileri de seslendirmenin içine katarak yorumlayacakları bu konser gerçekten kaçırılmaması gereken bir dinleti.
‘Yaşama Övgü-Human Requiem’, 28 ve 29 Haziran’da.
Oda müziği favorinizse...
16 ve 18 Haziran’daki ‘Yıldızlarla Oda Müziği’ konserlerini ve 27 Haziran’daki Cuarteto Casals konserini kaçırmayın.
Cuarteto Casals konseri 27 Haziran’da.
Senfonik konserleri seviyorsanız...
15 Haziran’da Lüksemburg Filarmoni Orkestrası’nı, 17 Haziran’da Tekfen Filarmoni Orkestrası’nı, 22 Haziran’da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı ve 30 Haziran’da Şanghay Filarmoni Orkestrası’nı tavsiye ederim.
‘Müzik Rotası’, Samatya’nın tarihi mekânlarına uzanacak.
Yeni yapıtlara, ilk seslendirmelere ilgi duyuyorsanız...
14 Haziran’da Ufuk&Bahar Dördüncü’nün ilk kez seslendireceği Zeynep Gedizlioğlu’nun İki Piyano için ‘Şimdi’sini, 20 Haziran’da Yuri Bashmet ve Moskova Solistleri’nin ilk kez seslendireceği Alexander Tchaikovsky’nin ‘3/7/12’ başlıklı yapıtını dinlemelisiniz.
İstanbul’u müzik eşliğinde keşfetmek istiyorsanız...
İstanbul Müzik Festivali’nin son yıllarda büyük beğeniyle takip edilen ‘Müzik Rotası’nı izleyin ve 16 Haziran’da Samatya’nın tarihi mekânlarını üç farklı müzik grubunun konseri eşliğinde keşfedin. Ayrıca 19 Haziran’da Tophane-i Amire Kültür Merkezi’nde Seyir Ensemble’in ‘Seyr ü Sefa’ başlıklı konserini, 15 Haziran’da Yeniköy’deki Avusturya Kültür Ofisi bahçesindeki Vivid Consort’u ve 29 Haziran’da Galata Kulesi Meydanı’ndaki Golden Horn Brass Ensemble konserlerini kaçırmayın.
Yuri Bashmet ve Moskova Solistleri
Genç müzisyenleri destekleyecekseniz...
25 Haziran’daki ‘Yarının Kadın Yıldızları’ konseri sizin için.
Söyleşilere özel ilgi şart
Her geçen yıl daha büyük bir ilgiyle izlenen ‘Konsere Doğru’ söyleşileri bu yıl, festivalin ‘Var olmanın karanlığı, var olmanın aydınlığı’ teması çevresinde özenle hazırlandı; bu aydınlatıcı konuşmaları da kaçırmamanızı öneririm. Konserler ve söyleşilerle ilgili en son ve en güncel bilgilereyse muzik.iksv.org adresinden ulaşmak mümkün. İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve onun amiral gemisi İstanbul Müzik Festivali’nin daha uzun yıllar kentin ve ülkemizin kültür sanat yaşamına katkılar yapması dileğiyle...
Kaçırılmaması gereken 10 konser
Yukarıdaki seçki herkesin beğenisine göre konserler bulmasına yardımcı olacaktır. Ancak yine de ‘Kaçırılmaması gereken 10 konser’ listesi bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmamak için böyle bir sıralama da yapıyorum. Konserlerin tarihe göre dizildiğini, listede önce yer alanların daha önemli olmadığını hatırlatmakta yarar var.
1. Açılış Konseri/Seong-Jin Cho (Piyano), Tekfen Filarmoni Orkestrası, 11 Haziran
2. Yuja Wang (Piyano), Lüksemburg Filarmoni Orkestrası, 15 Haziran
3. Yıldızlarla Oda Müziği-I (Faust&Queyras&Melnikov), 16 Haziran
4. Daniel Müller-Schott (Çello), Tekfen Filarmoni Orkestrası, 17 Haziran
5. Yuri Bashmet, Moskova Solistleri, 20 Haziran
6. Piotr Anderszewski (Piyano), 21 Haziran
7. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 22 Haziran
8. Cuarteto Casals, 27 Haziran
9. Yaşama Övgü-Human Requiem, 28-29 Haziran
10. Fazıl Say (Piyano), Şanghay Filarmoni Orkestrası, 30 Haziran
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