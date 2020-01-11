İki yakamız bir arada büyüyor

Moda dünyasında âdettendir; her 10 yıllık dönem köklü bir değişimi de beraberinde getirir. 2020’ler modasının podyumlardan mağazalara taşınmaya başladığı şu günlerde, radarımıza ilk takılan, devleşen yakalar oldu.

Geçen sonbaharda yapılan 2020 İlkbahar/Yaz moda haftalarında Victoria Beckham, Fendi, Lanvin ve JW Anderson gibi dünyaca ünlü markaların podyumlarında farklı tasarımlarıyla karşımıza çıkan gösterişli yakaları şimdiden görmeye başladık bile.

Birkin’den

ilham alın

Büyük yakaları en baskın gördüğümüz yıllar 70’ler. Bu dönemde Jane Birkin, Bianca Jagger, Jean Shrimpton gibi stil ikonlarının İspanyol paça jean ve gömleklerle oluşturdukları kombinlerde sivri ve uzun tasarımlarıyla yakalar hep bir adım öndeydi. Yine dönemin imza parçalarından olan rengârenk ve baştan aşağı düğmelerle bezenmiş elbiselerde de bu yakalar daha feminen bir tavırla karşımıza çıkıyordu.



İsteyene feminen

isteyene maskülen

Bu sezon ise büyük yakalar, özellikle farklı formlarda karşımıza çıkan uzun ve sivri olanları, tercih edenlere maskülen bir şıklık katıyor.

Tabii sivri yakaların maskülenliğine alternatif arayanlar için de seçenekler var. 1960’larda altın çağını yaşayan bebe yakalar da boyutlarıyla alışılmışın dışında.

Kontrast renklerde tasarlanmış yakalarsa içine farklı bir parça daha giyilmiş gibi bir etki yaratarak tüm ilgiyi üzerinde toplamayı başarıyor.

Sokak giyiminin sonu mu geliyor?



Dünyaca ünlü giyim markası Off-White’ın kurucusu, Louis Vuitton erkek koleksiyonlarının artistik direktörü ve sokak giyimi stilinin öncüleri arasında sayabileceğimiz Virgil Abloh, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla moda dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

Abloh’a göre, 2010’lu yıllarda moda trendlerini ele geçiren milenyum gençlerinin rahat olma arzusuyla özdeşleşen, sneaker (spor ayakkabı), sweatshirt ve eşofman gibi parçaların başrol oynadığı sokak giyimi 2020’lerde son bulacak. Bundan böyle kendi stilimizi vintage parçalarla ifade edeceğimizi belirten Abloh, eskinin cazibesine kapılacağımızı düşünüyor.

Abloh’un, sürdürülebilirlik ve daha az tüketim akımlarıyla da doğru orantılı olan öngörüleri doğru çıkarsa, önümüzdeki 10 yılın moda dünyası için bir dönüşüm yaratacağı aşikâr. Tabii, büyüklerimizin sandıklara kaldırdığı eski parçaların da hiç olmadığı kadar değer kazanacağının altını çizelim.

‘Yüksek moda’da bir fare var!



Gucci, 2020’yi sürpriz bir birliktelikle karşılıyor. Çin Takvimi’ne göre Fare Yılı’nın başlangıcı kabul edilen 25 Ocak’ı kutlamak için Disney’le bir araya gelen marka, dünyanın en meşhur faresi Mickey Mouse’u tasarımlarına konuk ediyor.

Bu birlikteliğin kulağa enteresan geldiğinin farkındayız ancak çizgi film karakterleri ve lüks moda buluşması ilk kez olmuyor. Moda dünyası Disney karakterlerine hep ilgili oldu. Rag&Bone, Opening Ceremony, Levi’s ve Lacoste gibi markalar da daha önce Disney’le ses getiren birlikteliklere imza attılar. Hatta Gucci’nin 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda da çizgi karakterin 90’ıncı doğum günü şerefine Mickey Mouse desenli bir çantaya yer verilmişti. İşte bu çanta yeni birlikteliğin habercisiymiş meğer. Zira koleksiyonda hazırgiyim parçalarının yanında, çanta ve aksesuarlar da yer alıyor.

Kampanya çekimleri Disneyland’de yapılan eğlenceli koleksiyon, yeni bir trendin habercisi. Yeni sezonda birçok markada Disney karakterlerini görmeye hazır olun!



