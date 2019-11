Haluk Bilginer’in aldığı Uluslararası Emmy ödülü hakkında merak ettiğiniz her şey

Emmy nasıl doğdu?

◊ Syd Cassyd, eğlence endüstrisine gönül vermiş, İkinci Dünya Savaşı’ndan önce New York Üniversitesi’ne bağlı yüksekokullarda film dersleri veren, ‘Filmlerde İnsan İlişkileri’ başlıklı radyo programını hazırlayıp sunan bir genç. Savaşta Frank Capra komutasındaki bölükte, Capra’nın çektiği filmlerin kurgucusu oluyor. Savaş sonrası da New York’ta sinemalarda filmlerden önce gösterilen haber bültenlerini hazırlıyor.

◊ Sonra Los Angeles’a taşınıp sinema ve televizyon muhabiri oluyor. Televizyonun gelişmekte olduğu yıllar. Cassyd, bu yeni mecrayı anlamak, tartışmak amacıyla Televizyon Akademisi toplantılarına başlıyor. 14 Kasım 1946’da ilk toplantı yapıldığı sırada Los Angeles’ta 4 bin, ABD’de 50 bin televizyon var topu topu.

◊ Akademi, hızla gelişen sektörü ödüllendirme fikrini ortaya attığında, Cassyd önce işin ciddiyetine aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor. Ancak hem kuruluşun adını duyurmak hem de ödüllerle ilişki ağını genişletmek fikrine itiraz edemiyor.

İsmi nereden geliyor?

◊ Cassyd televizyon tüpünün kısa adını öneriyor: ‘Ike’. Ama ‘Ike’, General Eisenhower’ın tüpten çok daha fazla bilinen lakabı. Akademi üyelerinden biri, ‘image orthicon’ kameradan yola çıkarak ‘Immy’yi atıyor ortaya ve bu isim kabul görüyor.

◊ Sırtında ilham perisinin kanatları, elinde atom olan kadın heykeli gelince, isim de feminenleşip Emmy oluyor. Bugün 24 binin üzerinde Akademi üyesi, ABD’de çok çeşitli alanlarda televizyon için üretilen işleri bu zarif heykelcikle ödüllendiriyor.

Uluslararası Emmy ne, etkinlikleri neler?

◊ Televizyon Akademisi’nin resmi sitesinde ‘kardeş organizasyon’ olarak yer alan Uluslararası Emmy Ödülleri ise 1969’da Uluslararası Televizyon Sanatı ve Bilimi Akademisi kurulduğundan bu yana veriliyor.

◊ Akademi kendini 60’tan fazla ülkenin televizyon sektörünün her alanından isimlerin bir araya geldiği, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak tanımlıyor. ABD dışında üretilen programları ödüllendirmenin de temel amacı olduğunu belirtiyor.

◊ Her yıl New York’ta düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri töreni dışında çocuklara yönelik programların ödüllendirildiği bir tören daha düzenliyor. Akademi Günü, Dünya Televizyon Festivali gibi doğrudan sektöre yönelik etkinliklerin dışında yılda üç-dört kez yönetim kurulunun ve üyelerin de katıldığı, kanalların, yapım şirketlerinin bir araya geldiği çeşitli toplantılar yapılıyor.

◊ Bu yıl martta Londra’da düzenlenen bir toplantıya Türkiye’den TRT Genel Müdürü İbrahim Eren katılmış mesela. Ayrıca birçok ülkede yarı final turu oylama etkinlikleri düzenlenmiş.

◊ Haluk Bilginer’in ödül almasına vesile olan ‘Şahsiyet’in yapımcısı Ay Yapım ilk kez, gelecek haziranda İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Akademi Günü’ne ev sahipliği yapacak.

Üyelik sistemi nasıl işliyor?

◊ 60 ülkeden 700’ü aşkın üyesi olan Akademi’ye üye olmak için sektörde en az iki yıl üst düzey görevli olmak ve bir akademi üyesinin referansı gerekiyor. Yıllık üyelik ücreti 1000 dolar.

◊ Uluslararası Akademi’nin Türkiye’den sekiz üyesi var: İbrahim Eren (TRT Genel Müdürü), Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Özge Bulut Maraşlı (Doğan Holding), Ahmet Ören (İhlas Holding), Kerem Çatay (Ay Yapım), Gül Oğuz (Most Production), Timur Savcı (Tims&B Productions) ve Nilüfer Küyel (Lucid Dream Entertainment). Sitede yer almamakla birlikte bu yılın dergisinde Can Okan’ın (İnter Medya) da adı üyeler arasında geçiyor.

Oylama nasıl yapılıyor?

◊ Aday olmak isteyen yapımlar aralık ve şubat ayları arasında program başına 400 dolar ödeyerek Uluslararası Akademi’ye başvuruyor.

◊ Dizi dalında katılan şirketler seçmelere genellikle yönetmenin seçtiği iki bölümle giriyor. İlk tur oylama mart ve mayıs ayları arasında internetten yapılıyor. Mayıstan eylüle kadar üyelerin ev sahipliğinde tüm dünyada düzenlenen organizasyonlarda yarı final oylamaları gerçekleşiyor.

◊ Bağımsız denetleme şirketi Ernst&Young, iki turda verilen gizli oyları hesaplayıp her kategoride dört aday belirliyor ve final oylamasına geçiliyor.

Jüri nasıl seçiliyor?

◊ Jürinin kimlerden oluştuğu her sene oy verme işlemi bittikten sonra anons ediliyor. Jüri üyesi olmak için Uluslararası Akademi üyesi olma şartı yok; daha önce ödül kazananlar doğal olarak jüri üyesi olabiliyor. Akademi üyeleri de jüri üyesi önerebiliyor. Ancak üyelerin sektörde en az beş yıl çalışmış olması gerekiyor.

◊ Bu yıl ilk turda oy kullanan 450’ye yakın üye arasında Türkiye’den Özge Bulut Maraşlı, Uluslararası Emmy kazanan ilk Türk dizisi ‘Kara Sevda’nın yönetmeni Hilal Saral ve atv’den Emre Görentaş var. Yarı final turunda oy veren diğer 500 jüri üyesi arasında Global Agency’den İzzet Pinto’yla TRT Çocuk’tan İsmihan Yılmaz göze çarpıyor. Final turu jürisi 130 kişi ve aralarında Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay, geçen yılın oyuncu adaylarından Tolga Sarıtaş, Madd Entertainment’tan Özlem Özsümbül yer alıyor (Jürideki Aylin Tezel, Almanya’dan katılan bir oyuncu).

Ödül töreni nasıl

organize ediliyor?

◊ Ödül töreninin olduğu hafta, Uluslararası Akademi tarafından ‘festival haftası’ olarak isimlendiriliyor. Bu kapsamda hem finalistler hem de dünyanın her yerinden gelen profesyonellerin katıldığı paneller, söyleşiler, davetler oluyor.

◊ Şirketler bazı panel ve davetlere ev sahipliği yapabiliyor. Oy verme süreciyle festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin organizasyonu ayrı süreçler. Mesela Ay Yapım, ‘Cesur ve Güzel’ dizisiyle finale kalıp ödül alamadığı geçen yıl, New York’taki açılış kokteylini düzenlemişti.



Ve sonuç...

Sinemayla televizyon arasındaki uçurumun ekran lehine hızla kapandığı günümüzde, böyle bir kuruluşun içinde yer almak, almamaktan çok daha değerli bence. Üyeler arasında Netflix’in içeriklerden sorumlu üst yöneticisi Ted Sarandos’un bile olduğu Uluslararası Akademi’de keşke çok daha fazla Türk üye görebilsek... Kısaca, Haluk Bilginer’in bileğinin hakkıyla aldığı uluslararası ödülü hayırlı olsun!