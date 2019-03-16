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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
16.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Game Of Thrones’u bir de böyle izleyin

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Game Of Thrones’u bir de böyle izleyin

Dünyanın en hızlı parmaklarına sahip... O kadar ki saniyede 16 nota çalabiliyor; klasik müziği, film müzikleri, pop ve elektronik müzikle harmanlayan tarzıyla biliniyor. Ve ilk kez İstanbul’a, Türk dinleyicileriyle buluşmaya geliyor.

Hırvat piyanist Maksim Mrvica, 20 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak. Şimdiden çok heyecanlı olduğunu ve sabırsızlandığını söylüyor, Türk seyircilerin performansı sırasında nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyor. Sahnedeyken sadece müziğine ve çaldığı tona odaklandığını söyleyen Mrvica, klasik müziğin öleceğini düşünenlere de karşı çıkıyor: “Her zaman klasik müziğin son derece özel ve farklı olduğunu söylerim. Dünyada 300 yıldan fazla zamandır var olmuş tek müzik dalı bu. Özgün ve olağandışı bir müzik; kesinlikle daha çok uzun süre yaşayacaktır.”
Mrvica, ‘New Silk Road’ (Yeni İpek Yolu) albümünün dünya lansmanı kapsamında vereceği konserde, ‘Game Of Thrones’ dizisinin tema müziğinin de yer aldığı parçaları çalacak. Konserin başlama saati 20.00. Biletler konser salonu gişesi ve biletix.com’dan temin edilebilir. Fiyatlar, 66.50-116.50 TL arasında.

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