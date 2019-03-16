Game Of Thrones’u bir de böyle izleyin
Dünyanın en hızlı parmaklarına sahip... O kadar ki saniyede 16 nota çalabiliyor; klasik müziği, film müzikleri, pop ve elektronik müzikle harmanlayan tarzıyla biliniyor. Ve ilk kez İstanbul’a, Türk dinleyicileriyle buluşmaya geliyor.
Hırvat piyanist Maksim Mrvica, 20 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak. Şimdiden çok heyecanlı olduğunu ve sabırsızlandığını söylüyor, Türk seyircilerin performansı sırasında nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyor. Sahnedeyken sadece müziğine ve çaldığı tona odaklandığını söyleyen Mrvica, klasik müziğin öleceğini düşünenlere de karşı çıkıyor: “Her zaman klasik müziğin son derece özel ve farklı olduğunu söylerim. Dünyada 300 yıldan fazla zamandır var olmuş tek müzik dalı bu. Özgün ve olağandışı bir müzik; kesinlikle daha çok uzun süre yaşayacaktır.”
Mrvica, ‘New Silk Road’ (Yeni İpek Yolu) albümünün dünya lansmanı kapsamında vereceği konserde, ‘Game Of Thrones’ dizisinin tema müziğinin de yer aldığı parçaları çalacak. Konserin başlama saati 20.00. Biletler konser salonu gişesi ve biletix.com’dan temin edilebilir. Fiyatlar, 66.50-116.50 TL arasında.
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