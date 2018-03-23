En yeni üç dizinin ifadesini aldık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriEn yeni üç dizinin ifadesini aldık
GeriHürriyet Cumartesi En yeni üç dizinin ifadesini aldık
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Hürriyet Cumartesi
23.03.2018 - 18:20, Son Güncelleme:

En yeni üç dizinin ifadesini aldık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En yeni üç dizinin ifadesini aldık

İZLEMEDEN GEÇMEYİN...Elçin Yahşi öneriyor

Mehmed Bir Cihan Fatihi
“Asıl keramet ayın ışığının kararması mıdır, yoksa Allah’ın insana bunun ne zaman olacağını hesaplayacak aklı bahşetmesi midir?” Fatih Sultan Mehmed’in ay tutulması eşliğinde Dardanel (Çanakkale)Boğazı’nı geçtikten sonra Allah’ın kerametinden bahseden Delibaş’a sorduğu soru, dizinin izleyeceği yöne de işaret ediyordu. ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ kusursuz denebilecek savaş sahneleriyle, dinamizmiyle, oyunculuğuyla ve Kenan İmirzalıoğlu’nun hâkimiyetiyle ekranın en zor gecelerinden birinde kendine yer açtı. Hikâyesine inandırıyor mu, inandırıyor. Sonuç olarak belgesel değil, kurgu izliyoruz. ‘Game of Thrones’un ejderhalarını sorgulamamışım, Mehmed’in yaşını, Eleni’nin işini hiç sorgulamam valla. (Kanal D, salı, 20.00)

8. Gün
Komplo teorilerine aşina olmayanları zorlayacak ilk bölümünü geride bırakan ‘8. Gün’ün oyuncu kadrosu gerçekten çok parlak. Diziye büyük emek verildiği de belli. Ancak ikinci bölüm tanıtımında ‘Bahar’ (Burcu Biricik) “Arabada tanımadığım iki adam, biri yaralı, ormanda iki ceset...” diye hiçbir şey anlamadığından dert yanıyor, biz de ondan pek farklı durumda değiliz aslında. Bakalım ikinci bölüm yakamızdan yakalayacak mı? (atv, pazartesi, 20.00)

Yasak Elma
Meğer pazartesi gecesi bir ‘servet pornosu’ boşluğu varmış ekranda. ‘Yasak Elma’ tam oraya denk geldi. Sosyetik kadın, aşırı derecede zengin ama sevgisiz kocasını baştan çıkarması için genç bir kızla anlaşıyor. Kız işini yapsın ki kadın da ikisini bastırıp adamdan kurtularak keyfine baksın. Havyarlar, ev fiyatına yüzükler gırla giderken, kadın bu iş için kıza tam 100 bin lira teklif ediyor. Bu aşırılıklar dizisinin güzel yanı ise Şevval Sam’ı güvenilir anaç kadın tiplemesinin dışında görmek. (Show, pazartesi, 20.00)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

1000 Feet'ten Türkiye

Altıncı yılda 50 sanatçı

Genç girişimciden yayınevine suç duyurusu: Hayatımı çaldınız!

Opus Amadeus'ta final zamanı