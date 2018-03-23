En yeni üç dizinin ifadesini aldık
İZLEMEDEN GEÇMEYİN...Elçin Yahşi öneriyor
Mehmed Bir Cihan Fatihi
“Asıl keramet ayın ışığının kararması mıdır, yoksa Allah’ın insana bunun ne zaman olacağını hesaplayacak aklı bahşetmesi midir?” Fatih Sultan Mehmed’in ay tutulması eşliğinde Dardanel (Çanakkale)Boğazı’nı geçtikten sonra Allah’ın kerametinden bahseden Delibaş’a sorduğu soru, dizinin izleyeceği yöne de işaret ediyordu. ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ kusursuz denebilecek savaş sahneleriyle, dinamizmiyle, oyunculuğuyla ve Kenan İmirzalıoğlu’nun hâkimiyetiyle ekranın en zor gecelerinden birinde kendine yer açtı. Hikâyesine inandırıyor mu, inandırıyor. Sonuç olarak belgesel değil, kurgu izliyoruz. ‘Game of Thrones’un ejderhalarını sorgulamamışım, Mehmed’in yaşını, Eleni’nin işini hiç sorgulamam valla. (Kanal D, salı, 20.00)
8. Gün
Komplo teorilerine aşina olmayanları zorlayacak ilk bölümünü geride bırakan ‘8. Gün’ün oyuncu kadrosu gerçekten çok parlak. Diziye büyük emek verildiği de belli. Ancak ikinci bölüm tanıtımında ‘Bahar’ (Burcu Biricik) “Arabada tanımadığım iki adam, biri yaralı, ormanda iki ceset...” diye hiçbir şey anlamadığından dert yanıyor, biz de ondan pek farklı durumda değiliz aslında. Bakalım ikinci bölüm yakamızdan yakalayacak mı? (atv, pazartesi, 20.00)
Yasak Elma
Meğer pazartesi gecesi bir ‘servet pornosu’ boşluğu varmış ekranda. ‘Yasak Elma’ tam oraya denk geldi. Sosyetik kadın, aşırı derecede zengin ama sevgisiz kocasını baştan çıkarması için genç bir kızla anlaşıyor. Kız işini yapsın ki kadın da ikisini bastırıp adamdan kurtularak keyfine baksın. Havyarlar, ev fiyatına yüzükler gırla giderken, kadın bu iş için kıza tam 100 bin lira teklif ediyor. Bu aşırılıklar dizisinin güzel yanı ise Şevval Sam’ı güvenilir anaç kadın tiplemesinin dışında görmek. (Show, pazartesi, 20.00)
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