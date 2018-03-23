‘En İyi 10 Film’

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Cumartesi
23.03.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

‘En İyi 10 Film’

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‘En İyi 10 Film’

Bahar, İstanbul’a film festivaliyle birlikte gelir. Kentin kültürel hafızasındaki en derin hatıralara sahip olan bu etkinlik, 37’nci kez huzurlarımızda. 6 Nisan’da başlayacak festivalin biletleri bu sabah satışa çıkarılıyor. Biz de bu vesileyle eleştirmenlerden oluşan bir jüriye ‘En İyi 10 Film’i sorduk...

 1-You Were Never Really Here
‘En İyi 10 Film’

‘Kevin Hakkında Konuşmalıyız’la tanınan Lynne Ramsey imzalı yapım, küçük bir kızı seks tacirlerinin elinden kurtarmaya çalışan bir tetikçiyi anlatıyor. Filmde tetikçiyi canlandıran Joaquin Phoenix Cannes’da ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilmişti.

2- Transit
‘En İyi 10 Film’

Festivalseverlerin gözde yönetmeni Christian Petzold, ‘Transit’te göçmen sorununa Avrupa’nın geçmişinden göz atıyor. Anne Seghers’in romanından uyarlanan yapımda Nazilerden kaçarken ölmüş bir yazarın kimliğini üzerine geçiren bir adamın yaşadıkları anlatılıyor.

3-The Rider
‘En İyi 10 Film’

Genç yönetmen Chloe Zhao, ikinci uzun metraj filminde rodeo yaparken ölümcül bir kaza geçiren ve iyileşme sürecinde hesaplaşma yaşayan bir binicinin öyküsü üzerinden Amerikan erkeklik ideolojisinin bir tür eleştirisine soyunuyor.

4-Dokunma Bana
‘En İyi 10 Film’

Cinsel fetişler, yakınlık ihtiyacı, estetik gibi kavramlar arasında gezinen ve bütün bunları felsefi bir zeminde perdeye taşıyan film, bu yıl Berlin’de ‘Altın Ayı’yı kazanmıştı.

5-Madeline
Madeline’i Oynuyor

‘En İyi 10 Film’

Bir tiyatro yönetmeninin son projesi üzerinden akıl hastalığıyla ergenlik fırtınalarının, rol ile gerçek hayatının birbirinin içine geçme durumları...

6-Western

‘En İyi 10 Film’

Bir grup Alman inşaat işçisinin Bulgaristan taşrasında çalışırken çevre halkıyla yaşadıkları... ‘Yabancılık’ meselesine göz atan filmde gerçek inşaat işçileri rol almış.

7- Paris-Texas

‘En İyi 10 Film’

Yıllar önce yine festival sayesinde izlediğimiz bu Wim Wenders klasiğinin başrol oyuncusu Harry Dean Stanton’ı geçen yıl kaybetmiştik. Film, 1984’te Cannes’da ‘Altın Palmiye’ almıştı.

8-Köpek Adası
‘En İyi 10 Film’

Yaşadığı kentteki bütün köpekler bir adaya sürülünce kendi köpeğini aramak için adaya giden bir çocuğun hikâyesi. Bu harika animasyon Wes Anderson imzasını taşıyor.

9-Katili Öldürmek

‘En İyi 10 Film’

Film, sistemin müdahil olmadığı bir durumda kendi adaletini kendi sağlamaya karar veren üniversite öğrencisi bir kızın öyküsü etrafında, Kolombiya’daki uyuşturucu kartellerinin etkisinde yaşanan toplumsal çöküşü anlatıyor.

10-Sonsuz Futbol

‘En İyi 10 Film’

Corneliu Porumboiu, ‘Sonsuz Futbol’ isimli bu belgeselinde 80’lerde futbol oynarken ayağını kıran eski futbolcu yeni bürokrat arkadaşı Laurentiu Ginghina’yla sohbeti üzerinden modern zamanların en büyük tutkusunu perdeye taşıyor.

 

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