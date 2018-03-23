‘En İyi 10 Film’
Bahar, İstanbul’a film festivaliyle birlikte gelir. Kentin kültürel hafızasındaki en derin hatıralara sahip olan bu etkinlik, 37’nci kez huzurlarımızda. 6 Nisan’da başlayacak festivalin biletleri bu sabah satışa çıkarılıyor. Biz de bu vesileyle eleştirmenlerden oluşan bir jüriye ‘En İyi 10 Film’i sorduk...
1-You Were Never Really Here
‘Kevin Hakkında Konuşmalıyız’la tanınan Lynne Ramsey imzalı yapım, küçük bir kızı seks tacirlerinin elinden kurtarmaya çalışan bir tetikçiyi anlatıyor. Filmde tetikçiyi canlandıran Joaquin Phoenix Cannes’da ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilmişti.
2- Transit
Festivalseverlerin gözde yönetmeni Christian Petzold, ‘Transit’te göçmen sorununa Avrupa’nın geçmişinden göz atıyor. Anne Seghers’in romanından uyarlanan yapımda Nazilerden kaçarken ölmüş bir yazarın kimliğini üzerine geçiren bir adamın yaşadıkları anlatılıyor.
3-The Rider
Genç yönetmen Chloe Zhao, ikinci uzun metraj filminde rodeo yaparken ölümcül bir kaza geçiren ve iyileşme sürecinde hesaplaşma yaşayan bir binicinin öyküsü üzerinden Amerikan erkeklik ideolojisinin bir tür eleştirisine soyunuyor.
4-Dokunma Bana
Cinsel fetişler, yakınlık ihtiyacı, estetik gibi kavramlar arasında gezinen ve bütün bunları felsefi bir zeminde perdeye taşıyan film, bu yıl Berlin’de ‘Altın Ayı’yı kazanmıştı.
5-Madeline
Madeline’i Oynuyor
Bir tiyatro yönetmeninin son projesi üzerinden akıl hastalığıyla ergenlik fırtınalarının, rol ile gerçek hayatının birbirinin içine geçme durumları...
6-Western
Bir grup Alman inşaat işçisinin Bulgaristan taşrasında çalışırken çevre halkıyla yaşadıkları... ‘Yabancılık’ meselesine göz atan filmde gerçek inşaat işçileri rol almış.
7- Paris-Texas
Yıllar önce yine festival sayesinde izlediğimiz bu Wim Wenders klasiğinin başrol oyuncusu Harry Dean Stanton’ı geçen yıl kaybetmiştik. Film, 1984’te Cannes’da ‘Altın Palmiye’ almıştı.
8-Köpek Adası
Yaşadığı kentteki bütün köpekler bir adaya sürülünce kendi köpeğini aramak için adaya giden bir çocuğun hikâyesi. Bu harika animasyon Wes Anderson imzasını taşıyor.
9-Katili Öldürmek
Film, sistemin müdahil olmadığı bir durumda kendi adaletini kendi sağlamaya karar veren üniversite öğrencisi bir kızın öyküsü etrafında, Kolombiya’daki uyuşturucu kartellerinin etkisinde yaşanan toplumsal çöküşü anlatıyor.
10-Sonsuz Futbol
Corneliu Porumboiu, ‘Sonsuz Futbol’ isimli bu belgeselinde 80’lerde futbol oynarken ayağını kıran eski futbolcu yeni bürokrat arkadaşı Laurentiu Ginghina’yla sohbeti üzerinden modern zamanların en büyük tutkusunu perdeye taşıyor.
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