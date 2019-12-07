Dumanı üstünde tütüyor... En iyi 10 çorba!



1 - 7 gün, 24 saat açık

Lale İşkembecisi, işkembe çorbası / İstanbul

1960’ta açılan bu restoranda işkembenin yanı sıra damar tuzlama, şırdan tuzlama, kelle paça ve beyin çorbası da içebilirsiniz. 7 gün, 24 saat açık. İşkembe çorbasının porsiyonu 16 lira. Özelliği, işkembenin sıcak suyla temizlenmesi. Spesiyalleri olan damar tuzlama ve kuzu paçası karışımıysa 25 liradan servis ediliyor. (0212) 252 69 69



2 - Bitmeden yetişin paça çorbası,

Kanaat Lokantası / İstanbul

İstanbul’un en eski esnaf lokantalarından biri. Her gün 120’ye yakın yemek, uygun fiyatlara servis ediliyor. Çorba çeşitleri arasında jürimizin favorisi ayak paça. Ancak lokanta çalışanları günde sadece bir kez pişirilen bu çorbanın sabah 11.00 gibi tükendiğini söylüyor. Porsiyonu 16 lira. (0216) 553 37 91





3 - Vegan mönüsü de var paça çorbası,

Hünkar Lokantası / İstanbul

Bir diğer köklü işletme de 1950’de açılan Hünkar Lokantası. Burada çorba çeşitleri günlük olarak değişiyor. Gittiğiniz günün mönüsündeyse; sütlü hünkar, sütlü ıspanak, sütlü erişte ve yeşil mercimek çorbalarını mutlaka deneyin. Hünkar’da paça çorbası 28 lira. Restoranın vegan mönüsü de var. (0212) 225 46 65







4 - Şifa niyetine...

Tavuk suyu çorba, Saray Muhallebicisi / İstanbul

Tavuk suyuna çorba denildiğinde akla ilk gelen yerlerden...

Tavuk suyu, tavuk eti ve tel şehriyeyle pişirilen çorbanın porsiyonu 11 lira. Bir diğer spesiyalleri olan tavuk etli çorbanın içinde 60 gram tavuk eti konuyor, porsiyonu

15 lira. (0212) 999 28 28

5 - Çorba değil, yemek!

beyran, Metanet Lokantası Gaziantep

Şehirde beyran içilecek (Anteplilerin deyişiyle ‘yenecek’) ilk adreslerden biri... Pişmiş pirinç ve 12 saat boyunca haşlanmış kuzu eti bakır kaselere konduktan sonra üzerlerine az miktarda iç yağı eklenip ateşe konuyor. Kaynadığı gibi masanıza servis ediliyor. Üzerine sarmısak

ve acı biber... (0342) 231 46 66

6 - yanında yeşil soğan

mercimek çorbası, Devrez Restoran / Ankara

Restoranın ‘isimlerini sağır sultana duyuran’ lezzeti, terbiyeli mercimek çorbası. 14 liraya servis ediliyor. Yanında roka, yeşil soğan, kıvırcık, maydanoz ve bebek domates sunuluyor. Cuma ve cumartesi 06.00’ya kadar açıklar. (0312) 436 49 10

7 - Pazartesi çıkıyor kestane çorbası,

Çiya / İstanbul

Kadıköy’de yan yana üç şubesi bulunan Çiya’nın mönüsündeki bazı lezzetler dönüşümlü olarak servis ediliyor. Kestane çorbası, pazartesi günleri çıkıyor. Kestane, soğan, kırmızı mercimek, maydanoz, reyhan ve kemik suyuyla hazırlanıyor. 11.00-22.00 saatleri arasında gidip içebilirsiniz. (0216) 336 30 13

8 - Bu çorbada krema yok

balık çorbası, Cibalikapı Balıkçısı / İstanbul

Ahşap bina, ahşap zemin, tahta masa ve sandalyeleriyle geleneksel bir İstanbul meyhanesi olan Cibalikapı Balıkçısı’nda balık çorbası krema kullanılmadan, taze balık ve sebzelerle birlikte pişiriliyor. Porsiyonu 15 lira.

(0531) 255 45 00

9 - Hazırlaması zahmetlikulaklı çorba,

7 Mehmet / Antalya

Ünü şehir sınırlarını aşan 7 Mehmet’te sabit bir mönü yok, servis edilen yemekler sürekli değişiyor. Spesiyalleri olan kulaklı çorbasını hazırlaması epey zahmetli. Ufacık mantıların gerdan eti ve nohutla buluşmasıyla ortaya çıkan çorbanın porsiyonu 25 lira. Pazar günleri tadabilirsiniz. (0242) 238 52 00

10 - Evde de yapabilirsiniz

kuru bamya çorbası, Güvenç Konyalı / İstanbul

1988’de açılan ve klasik Konya lezzetlerini İstanbul’a taşıyan bu lokanta, meşhur çorbasını dana eti ve kurutulmuş çiçek bamyasıyla hazırlıyor. Sirkeci veya Merter’deki şubelerine gideyemecekler için çorbanın tarifini web sitelerinden bulabilirsiniz. Porsiyonu 15 lira. (0212) 527 52 20



